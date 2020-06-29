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Дисконт 0,3 п.п. на ставку по ипотеке с электронной регистрацией продлен до 2021 года

Дата публикации: 29 июн 2020
Дисконт 0,3 п.п. на ставку по ипотеке с электронной регистрацией продлен до 2021 года

      ⚡️Дисконт 0,3 п.п. на ставку по ипотечному кредиту при использовании сервиса «Электронная регистрация»

      ⚡️Акция действует до 1 февраля 2021 года

Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 1 февраля 2021 года.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

  • Квартира в новостройке — от 5,9% годовых.
  • Квартира на вторичном рынке — от 7,8% годовых.

Акция распространяется на льготные программы господдержки:

  • Ставка для семей с детьми — 4,7% годовых.
  • Ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых.

Также дисконт 0,3 п.п. суммируется со скидкой от застройщика в первые 2 года в рамках программы субсидирования:

  • Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых.
  • Ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2% годовых.
  • Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учетом скидки от застройщика — от 4,6% годовых.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru

«Мы продлили акцию для наших клиентов до 2021 года, так как видим высокий спрос на эту услугу — 82% всех сделок с недвижимостью в Сбербанке регистрируются в электронном виде. Это наиболее быстрый, удобный и безопасный способ оформления права собственности. В большинстве регионов России срок регистрации сделок в электронном виде не превышает 4 дней, что в 2 раза быстрее по сравнению со стандартными сроками регистрации» — Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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