Дисконт 0,3 п.п. на ставку по ипотеке с электронной регистрацией продлен до 2021 года
⚡️Дисконт 0,3 п.п. на ставку по ипотечному кредиту при использовании сервиса «Электронная регистрация»
⚡️Акция действует до 1 февраля 2021 года
Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 1 февраля 2021 года.
Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:
- Квартира в новостройке — от 5,9% годовых.
- Квартира на вторичном рынке — от 7,8% годовых.
Акция распространяется на льготные программы господдержки:
- Ставка для семей с детьми — 4,7% годовых.
- Ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых.
Также дисконт 0,3 п.п. суммируется со скидкой от застройщика в первые 2 года в рамках программы субсидирования:
- Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых.
- Ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2% годовых.
- Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учетом скидки от застройщика — от 4,6% годовых.
Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru
«Мы продлили акцию для наших клиентов до 2021 года, так как видим высокий спрос на эту услугу — 82% всех сделок с недвижимостью в Сбербанке регистрируются в электронном виде. Это наиболее быстрый, удобный и безопасный способ оформления права собственности. В большинстве регионов России срок регистрации сделок в электронном виде не превышает 4 дней, что в 2 раза быстрее по сравнению со стандартными сроками регистрации» — Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.
Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru