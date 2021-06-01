Цены на аренду жилья в России за год снизились почти на 15%
Весной этого года арендовать квартиру в среднем можно за 23 тысячи рублей по России. Годом ранее средняя цена съемного жилья составляла 27 тысяч рублей.
К снижению цен на рынке аренды в том числе привели выгодные ипотечные ставки на рынке ипотеки, и многие, кто снимал жильё ранее, предпочли купить собственное.
При этом в апреле спрос на аренду вырос. Запросы «Снять квартиру» выросли почти в 2 раза, «Снять жильё» — в 4,4 раза.
«В апреле этого года на ДомКлик размещено на 15% больше объявлений о сдаче жилья, чем в апреле 2020 года. При этом мы отмечаем увеличение спроса в разы. Но, как мы видим, предложение превышает спрос, и на фоне этого многим арендодателям пришлось снизить цены», — Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.