Число сделок с электронной регистрацией на Домклик в марте 2022 года выросло почти на 50% по сравнению с мартом прошлого года
Согласно информации аналитиков Домклик от Сбера, количество сделок с электронной регистрацией в марте 2022 года составит более 118 тыс. штук, что на 49,3% выше уровня марта прошлого года.
В январе 2022 года Домклик зафиксировал почти 54 тыс. сделок с электронной регистрацией, а в феврале — 81,5 тыс.
Преимущества сервиса электронной регистрации от Домклик очевидны: это быстро и удобно, а к тому же обеспечивает дисконт на ставку по ипотеке на 0,3 процентных пункта. При этом мы, в плотном взаимодействии с Росреестром, продолжаем совершенствовать этот сервис, что приводит к сокращению сроков регистрации. Так, во многих регионах процесс, как правило, занимает меньше суток, и это, уверен, далеко не предел.
Электронная регистрация сделки — это процесс, позволяющий отправить документы на госрегистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра.
Готовые документы стороны сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту. В среднем процесс электронной регистрации сделки занимает 2 дня, в то время как обычная регистрация — более 5 дней.
Зарегистрировать сделку в электронном виде можно, если вы покупаете:
- Квартиру в новостройке или на вторичке — за свои средства или с помощью ипотеки
- Комнату на вторичном рынке — за собственные средства или с помощью ипотеки
- Земельный участок с постройками и без на вторичном рынке — за свои средства или в ипотеку