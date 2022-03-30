Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
712

Число сделок с электронной регистрацией на Домклик в марте 2022 года выросло почти на 50% по сравнению с мартом прошлого года

Дата публикации: 30 мар 2022
Число сделок с электронной регистрацией на Домклик в марте 2022 года выросло почти на 50% по сравнению с мартом прошлого года

Согласно информации аналитиков Домклик от Сбера, количество сделок с электронной регистрацией в марте 2022 года составит более 118 тыс. штук, что на 49,3% выше уровня марта прошлого года.

В январе 2022 года Домклик зафиксировал почти 54 тыс. сделок с электронной регистрацией, а в феврале — 81,5 тыс.

Преимущества сервиса электронной регистрации от Домклик очевидны: это быстро и удобно, а к тому же обеспечивает дисконт на ставку по ипотеке на 0,3 процентных пункта. При этом мы, в плотном взаимодействии с Росреестром, продолжаем совершенствовать этот сервис, что приводит к сокращению сроков регистрации. Так, во многих регионах процесс, как правило, занимает меньше суток, и это, уверен, далеко не предел.

Число сделок с электронной регистрацией на Домклик в марте 2022 года выросло почти на 50% по сравнению с мартом прошлого года №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Электронная регистрация сделки — это процесс, позволяющий отправить документы на госрегистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра.

Готовые документы стороны сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту. В среднем процесс электронной регистрации сделки занимает 2 дня, в то время как обычная регистрация — более 5 дней.

Зарегистрировать сделку в электронном виде можно, если вы покупаете:

  • Квартиру в новостройке или на вторичке — за свои средства или с помощью ипотеки
  • Комнату на вторичном рынке — за собственные средства или с помощью ипотеки
  • Земельный участок с постройками и без на вторичном рынке — за свои средства или в ипотеку

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
776
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
614
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал