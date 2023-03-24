Цены на новостройки снизились, Сбер запустил семейную ипотеку на вторичку — главное за неделю
1. Сбер начал принимать заявки по семейной ипотеке на вторичку
Сбер начал принимать заявки по семейной ипотеке на новых условиях. Теперь родители, воспитывающие ребёнка с инвалидностью, могут купить по ней жильё на вторичном рынке, если в регионе не строятся многоквартирные дома. Раньше по программе можно было приобрести только квартиру в новостройке или построить жилой дом.
Напомним, что с 1 января 2023 года возможность оформить ипотеку по льготной ставке получили также семьи с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет. До этого программа распространялась только на семьи, где дети родились в 2018 году и позже или есть ребёнок с инвалидностью.
Базовая ставка по программе — 6% годовых, ставка в СберБанке — от 5,3% годовых, а для жителей Дальнего Востока — от 4,7%. Минимальный первоначальный взнос по программе — 15% от стоимости жилья. В качестве первого взноса или его части можно использовать материнский капитал.
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2. В России могут разрешить включать в ипотеку траты на мебель, окна и двери
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о том, чтобы включать в сумму ипотеки на новостройки расходы на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства.
Ранее включать меблировку в ипотеку предложил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
3. Цены на новостройки в России снизились на 7%
Средняя стоимость кв. м на рынке новостроек России в феврале упала на 7% по сравнению с показателями в ноябре-январе, выяснили аналитики Домклик.
Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области квартиры подорожали ненадолго, и уже в феврале вернулись к значениям ноября или ниже.
В других регионах из топ-10 по числу ипотечных выдач высокий спрос на первичное жилье наблюдался и в начале года, поэтому цены в январе продолжили расти. Снижение цен в этих регионах фиксируется только в феврале. Такая ситуация наблюдается в Краснодарском крае, где цены снизились на 5%, Татарстане — на 4%, Ростовской — на 15%, Свердловской и Тюменской областях — на 3% и 1% соответственно.
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4. Объёмы выдачи ипотеки в феврале в России выросли на 1,5%
Ипотечное кредитование в России в феврале выросло на 1,5% после замедления в начале года, сообщили в Центробанке.
По данным регулятора, восстанавливаются темпы выдачи льготной ипотеки: после январского замедления прирост составил 64%, до 209 млрд рублей с 128 млрд.
Самой востребованной среди россиян стала семейная ипотека — выдачи по ней выросли в 1,8 раза, до 100 с 56 млрд рублей. Также часто оформляли ипотеку с господдержкой — в феврале банки выдали её на 90 млрд рублей против 62 млрд месяцем ранее.
Рыночная ипотека выросла примерно на 40%, по оценкам ЦБ, — до 210 млрд рублей в феврале с 152 млрд рублей в январе.
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5. Аналитики Домклик выяснили, что происходит с ценами на вторичку
Цены на вторичку в феврале по России практически не изменились — в среднем это 78 тыс. рублей за кв. м, выяснили аналитики Домклик. Специалисты изучили цены в 10 регионах, лидирующих по количеству выдач ипотеки. По данным реализованных объявлений на Домклик, средняя цена предложения сохранилась на уровне 80 тыс. рублей за «квадрат».
Средний размер скидки в процессе сделки купли-продажи по стране составил 1%. Продавцы из Москвы готовы делать скидку 2%, из Краснодарского края и Ростовской области — 1,5%, Тюменской области — 1,4%.