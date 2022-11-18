В каких регионах снизились цены на жилье, где самые большие скидки и что происходит с ипотекой — главное за неделю
- Цены на новостройки в России снижаются
- Домклик назвал регионы России с самыми большими скидками на вторичку
- В России не планируют продлевать программу ипотеки с господдержкой
- Центробанк намерен ввести ограничения на ипотеку с околонулевыми ставками уже в 2023 году
- Спрос на ипотеку на ИЖС Сбера вырос в 20 раз за последние 3 года
- Россиян хотят освободить от главной проблемы при продаже квартир с детской долей
- Кредитные каникулы в России могут стать постоянной, а не только антикризисной мерой поддержки
1. Цены на новостройки в России снижаются
По данным аналитиков Домклик, в Москве цена квадратного метра в новостройках снизилась на 4%, в Татарстане — на 10,1%, в Челябинской области — на 1,4%.
Подорожали новостройки в Санкт-Петербурге — на 5,8%, в Краснодарском крае — на 4,3%, в Тюменской области — на 4,5%.
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2. Домклик назвал регионы России с самыми большими скидками на вторичку
Среди регионов-лидеров по количеству ипотечных сделок, по данным Домклик, самые большие скидки на вторичку предлагают продавцы Башкортостана — 2,1%, Тюменской области — 2% и Краснодарского края — на 2%. В Москве цену можно сбавить в среднем на 1,3%.
Меньше уступают жители Челябинской и Свердловской областей (скидки 0,4% и 0,6% соответственно) и Красноярского края — 0,8%.
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3. В России не планируют продлевать программу ипотеки с господдержкой
Программа ипотеки с господдержкой на новостройки со ставкой под 7% завершится 31 декабря 2022 года, заявили в министерстве финансов. Продлевать ее пока не планируется, как и вводить новые меры поддержки новостроек.
Сейчас ипотека с господдержкой — самая популярная среди льготных программ в Сбере. Минимальная ставка банка по программе — 6,3%.
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4. Центробанк намерен ввести ограничения на ипотеку с околонулевыми ставками уже в 2023 году
Меры по сдерживанию ипотеки с околонулевыми ставками, разработанные Центробанком, могут вступить в силу с 2023 года. Регулятор планирует повысить надбавки для банков и ограничить объемы выдачи такой ипотеки.
Подобные предложения вводят покупателей в заблуждение: при минимальных ставках застройщики завышают стоимость квартир на 20-30%. Механизм создает риски и для людей, и для банков, и для всей финансовой системы, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
5. Спрос на ипотеку на ИЖС Сбера вырос в 20 раз за последние 3 года
Ипотека на строительство своего дома (ИЖС) в Сбере выросла в 20 раз за последние три года, сообщил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик Николай Васёв. Ожидается, что в ближайшие 5-7 лет рынок ИЖС вырастет в 5-6 раз.
По итогам 2022 года Сбер планирует выдать ипотеку на ИЖС на 100 млрд рублей, в том числе благодаря госпрограммам.
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6. Россиян хотят освободить от главной проблемы при продаже квартир с детской долей
В России предлагают разрешить менять долю детей в жилье, например, купленном на средства материнского капитала, на долю в квартире близкого родственника. Законопроект скоро внесут в Госдуму.
Сейчас сделки с жильем, где есть несовершеннолетний собственник, осложнены согласованием с органами опеки, из-за чего семьи не могут быстро и выгодно продать недвижимость для покупки новой.
7. Кредитные каникулы в России могут стать постоянной, а не только антикризисной мерой поддержки
Такой законопроект уже подготовлен, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Если доход человека упал более чем на 30%, он может взять кредитные каникулы на срок до 6 месяцев. Как правило, за это время люди находят новую работу, стабилизируют свое финансовое положение и возобновляют платежи по кредитам, пояснила глава ЦБ.
Это не единственная инициатива о кредитных каникулах на этой неделе. Риелторы предложили распространить право на отсрочку по кредитам на все семьи с детьми, а не только те, чей доход упал на 30%.