Центробанк защитит россиян от кредитных мошенников, бурный рост ИЖС и новости ипотеки — главное за неделю
- Центробанк подготовил законопроект о «самозапрете» на выдачу кредитов для защиты от мошенников
- Востребованность ипотеки на строительство частных домов выросла в 3 раза
- Почти 260 млрд рублей заложили в бюджете России на программы льготной ипотеки в 2023 году
- Порядка 30 млрд рублей получат регионы на обновление коммунальной инфраструктуры в 2023 году
- Как молодые люди до 20 лет брали ипотеку в 2022 году — аналитика Домклик
1. Центробанк подготовил законопроект о «самозапрете» на выдачу кредитов для защиты от мошенников
Центральный Банк России (ЦБ) собирается внести в Госдуму законопроект, который позволит россиянам самостоятельно устанавливать запрет в своей кредитной истории на выдачу себе кредитов и займов. Это позволит защитить граждан от ситуаций, когда мошенники пользуются утечкой данных и оформляют кредит или заём на чужое имя, пояснил регулятор.
Устанавливать и снимать такие ограничения ЦБ предлагает сколько угодно раз, в зависимости от жизненной ситуации. Для этого жителям нужно будет обратиться в квалифицированное бюро кредитных историй, в том числе через портал «Госуслуги», а также в банки или микрофинансовые организации.
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2. Востребованность ипотеки на строительство частных домов выросла в 3 раза
В 2022 году российские банки втрое увеличили объем выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Бурному росту помогло распространение госпрограмм с низкими ставками. По прогнозам экспертов, с дальнейшей поддержкой государства доля ИЖС в общем объеме ипотеки может достичь 50%.
Клиенты Сбера также всё чаще берут ипотеку на строительство дома: доля ИЖС выросла за последние 3 года в 20 раз.
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3. Почти 260 млрд рублей заложили в бюджете России на программы льготной ипотеки в 2023 году
Правительство России направит около 260 млрд рублей из федерального бюджета на финансирование программ льготной ипотеки в 2023 году, сообщили в Минфине.
В 2025 года власти планируют выделить на эти цели 200 млрд, в в 2025 году — 150 млрд рублей.
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4. Аналитики Домклик назвали средний размер ипотеки и первого взноса в 2022 году
Средняя сумма жилищного кредита в России в 2022 году составила 2,7 млн рублей, при этом в — Москве 6,6 млн рублей, выяснили аналитики Домклик. В качестве первого взноса россияне предоставляют в среднем 1,4 млн рублей. В Москве этот показатель выше — 3,7 млн.
Заметно востребованы были льготные программы. По стране средняя сумма ипотеки по ним распределилась так: по Господдержке — 3,7 млн рублей, Семейной ипотеке — 4,5 млн рублей, Дальневосточной — 4,4 млн рублей, Ипотеке для IT — 7,9 млн рублей.
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5. Порядка 30 млрд рублей получат регионы на обновление коммунальной инфраструктуры в 2023 году
Власти России в 2023 году направят регионам 30 млрд рублей на замену и строительство новых тепловых, водопроводных, канализационных сетей и объектов теплоснабжения. Об этом заявил председатель правительства страны Михаил Мишустин.
Новая программа поддержки войдёт в состав федерального проекта «Инфраструктурное меню», который реализуется правительством с 2021 года.
Обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры в городах России входит в стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. В ней также прописаны цели о цифровизации строительных процессов и развитии программ льготной ипотеки.
6. Как молодые люди до 20 лет брали ипотеку в 2022 году — аналитика Домклик
В 2022 году Сбер выдал россиянам в возрасте от 18 до 20 лет ипотеки на 9,4 млрд рублей. Такие данные привели аналитики Домклик ко Дню российского студенчества. Средняя сумма жилищного кредита для молодёжи составила 2,8 млн рублей, при этом в Москве — 5,9 млн.
Наибольшей популярностью среди молодых людей пользовались квартиры на вторичном рынке — банк выдал таких кредитов на 6,4 млрд рублей, а на квартиры в новостройках — 2,9 млрд рублей.
При этом девушек среди заёмщиков намного больше, чем юношей — 63 и 37% соответственно.