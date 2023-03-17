Центробанк сохранил ключевую ставку, низкие цены на квартиры в столицах России, вклад Сбера под 9,5% для продавцов жилья
- Центробанк России четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку 7,5%
- Сбер запустил вклад для продавцов жилья с повышенной ставкой до 9,5%
- Условия сельской ипотеки в России могут улучшить
- Аналитики Домклик выяснили, сколько стоит самое доступное жильё в Москве
- В России малоимущие семьи могут освободить от НДФЛ с продажи жилья
- Домклик составил рейтинг самых бюджетных новостроек в Санкт-Петербурге
1. Центробанк России четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку 7,5%
Центробанк России в четвёртый раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне — 7,5%.
Прежний уровень ставки ЦБ означает большую вероятность сохранения или незначительных колебаний ставок по ипотечным программам. В Сбере уже зафиксирован рекордный спрос на ипотеку: с начала года клиенты подали более 700 тыс. заявок на получение кредита — на 20% больше аналогичного периода в прошлом году, отметил руководитель Аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Евгений Волобуев.
Сейчас ставки по ипотеке в Сбере — на уровне 2020 года. Наибольшей популярностью пользуются «Семейная ипотека» — ставка от 5,3%, «Господдержка» — от 7,3%.
Что нужно знать перед тем, как взять ипотеку
2. Сбер запустил вклад для продавцов жилья с повышенной ставкой до 9,5%
Сбер запустил специальный вклад с повышенной ставкой для клиентов, которые продали недвижимость в ипотеку на Домклик.
Благодаря вкладу покупатель недвижимости получает выгодные условия по ипотеке Сбера и полное сопровождение на Домклик, а продавец — размещает средства от продажи квартиры с повышенной доходностью.
Максимальная доходность вклада «Домклик» — 9,5% годовых при размещении денег на 3 года. Минимальная сумма вклада — 500 тыс. руб., максимальная — не ограничена. Срок вклада — 3, 4, 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев.
Его могут открыть клиенты банка, которые продали недвижимость в Уральском, Северо-Западном, Сибирском, Поволжском и Байкальском территориальных банках ПАО Сбербанк.
Узнать подробнее о новом вкладе Сбера>>
3. Условия сельской ипотеки в России могут улучшить
Минсельхоз планирует скорректировать условия сельской ипотеки. Ведомство предлагает увеличить сумму кредита с 5 до 6 млн руб. и разрешить заёмщикам строить дома самостоятельно, без участия подрядчиков. Изменения обсуждаются с Минстроем.
При строительстве без подрядчика заёмщикам нужно будет использовать готовые домокомплекты аккредитованных компаний, которые будут создаваться по типовым проектам. Важное условие — обязательное подключение домов ко всем коммуникациям, пояснили в министерстве.
Процентная ставка по сельской ипотеке — не более 3% годовых. Кредит можно получить на покупку или строительство жилого дома на сельских территориях.
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4. Аналитики Домклик выяснили, сколько стоит самое доступное жильё в Москве
Аналитики Домклик составили карты цен на первичном и вторичном рынках недвижимости Москвы.
В первой тройке районов, где расположено жильё с самой низкой средней стоимостью кв. м в Москве на рынке новостроек — Новофёдоровское поселение — 5 млн руб., Филимонковское поселение — 6,3 млн руб., городской округ Щербинка — 6,9 млн руб.
Во вторичке самые бюджетные варианты по-прежнему располагаются в районах Новой Москвы, среди них: Роговское поселение — 3,8 млн руб., Клёновское — 4,1 млн руб., Краснопахорское поселение — 4,7 млн руб.
Узнать подробнее о ситуации на московском рынке и посмотреть карты цен>>
5. В России малоимущие семьи могут освободить от НДФЛ с продажи жилья
Малоимущие семьи, граждан, нуждающихся в дорогом лечении или купивших недвижимость при помощи маткапитала, могут освободить от уплаты подоходного налога при продаже жилья. Такую инициативу в правительство, Совет Федерации и Минфин направили риелторы, её поддерживают в Госдуме.
Инициатива упростит семьям с детьми, которые использовали маткапитал для покупки жилья, продажу недвижимости. Процесс и так осложнён тем, что, приобретая большую квартиру, родители обязаны выделить доли детям. Налог, который нужно платить после продажи недвижимости, делает процесс ещё менее комфортным.
6. Домклик составил рейтинг самых бюджетных новостроек в Санкт-Петербурге
Аналитики Домклик подготовили рейтинг самых бюджетных новостроек Санкт-Петербурга на конец февраля 2023 года.
Лидером стал ЖК «Полёт» — цена кв. м в комплексе — 96 тыс. рублей, на втором месте — ЖК «Granholm Village» (Гранхолм Вилладж), где «квадрат» стоит 102 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает ЖК «СМАРТ» с ценой за кв. м — 110 тыс. рублей. Стандартную 45-метровую квартиру в таких комплексах можно купить по выгодной цене — от 4 до 6 млн рублей.
Многие бюджетные новостройки находятся за Кольцевой автомобильной дорогой. Они встречаются в городах Зеленогорск и Сестрорецк, а также в посёлках Шушары и Парголово.