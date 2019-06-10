C 2020 года материнский капитал увеличат до 470 тысяч рублей
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что с начала следующего года сумма материнского капитала будет пересмотрена и составит около 470 тысяч рублей. Об этом глава ведомства рассказал во время проходившего в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня экономического форума.
Максим Топилин отметил, что необходимые средства уже были заложены при расчете федерального бюджета, индексация выплат пройдет с 1 января следующего года. Причиной увеличения суммы экономисты посчитали рост цен на потребительские товары, который по прогнозам составит около 4%.
Необходимые средства для программы будут заложены в бюджет следующего года, отмечает глава ведомства. Также чиновник отметил, что предложения о продлении предоставления помощи по государственной программе после 2025 года пока не было. Ее запустили в России в 2007 году, затем сделали перерасчет и решили продлить до конца 2021 года.
Получить средства на данный момент можно после рождения второго и каждого последующего ребенка. Сейчас размер выплат для семей по материнскому капиталу, согласно установленным государством нормам, составляет 453 тысячи рублей, потратить их можно на приобретение жилья для детей.