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C 2020 года материнский капитал увеличат до 470 тысяч рублей

Дата публикации: 10 июн 2019
C 2020 года материнский капитал увеличат до 470 тысяч рублей

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что с начала следующего года сумма материнского капитала будет пересмотрена и составит около 470 тысяч рублей. Об этом глава ведомства рассказал во время проходившего в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня экономического форума.

Максим Топилин отметил, что необходимые средства уже были заложены при расчете федерального бюджета, индексация выплат пройдет с 1 января следующего года. Причиной увеличения суммы экономисты посчитали рост цен на потребительские товары, который по прогнозам составит около 4%.

Необходимые средства для программы будут заложены в бюджет следующего года, отмечает глава ведомства. Также чиновник отметил, что предложения о продлении предоставления помощи по государственной программе после 2025 года пока не было. Ее запустили в России в 2007 году, затем сделали перерасчет и решили продлить до конца 2021 года.

Получить средства на данный момент можно после рождения второго и каждого последующего ребенка. Сейчас размер выплат для семей по материнскому капиталу, согласно установленным государством нормам, составляет 453 тысячи рублей, потратить их можно на приобретение жилья для детей.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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