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Беларусь предложила застроить Владимирскую область

Дата публикации: 06 июн 2019
Беларусь предложила застроить Владимирскую область

Владимир Семашко, посол из Беларуси, предложил мэрии Владимирской области совместную работу в строительной сфере. Государство готово застроить один из кварталов, посодействовать в ремонте дорожного полотна, возвести объекты социально-культурного сектора.

Белорусские компании-застройщики и проектировщики готовы участвовать в создании жилищных комплексов, ремонте дорожного полотна в регионе, строительстве социальных объектов недвижимости для граждан. В посольстве Беларуси готовы организовать поставки необходимой техники, в том числе МАЗ, Амкодор и МТЗ.

Владимир Семашко обратил внимание, что государство также готово расширить объемы торговли между странами в сфере машиностроения и промышленности, выпуска продуктов питания, транспорта и строительства жилья. В регион могут наладить поставки общественного электротранспорта.

Предприятия по изготовлению мясомолочной продукции Беларуси могут в полном объеме удовлетворять потребности региональных компаний, в том числе поставками полуфабрикатов и сырья, в планах правительства увеличить поставки продуктов в торговые сети.

Об этом Владимир Симашко рассказал на экономическом международном форуме, прошедшем в Санкт-Петербурге. Губернатор Владимирской области и посол договорились о встрече рабочих групп во второй половине текущего года.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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