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Недвижимость
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Жизнь в малоэтажном доме: главные преимущества

Дата публикации: 22 дек 2020
Жизнь в малоэтажном доме: главные преимущества

В последние годы становится популярными квартиры в невысоких домах — около 4-5 этажей. Партнер ДомКлик — компания «КВС» — объясняет, почему.

Партнерский материал

Гармоничная архитектура

Малоэтажные здания намного приятнее человеческому глазу, чем высотные постройки.  Это отметил ещё известный британский психолог и невролог Пол Кидуэлл в своей книге «Психология города. Как быть счастливым в мегаполисе». «Мы любим созерцать природу. И нам больше по душе улицы на земле, а не в небе», — пишет Кидуэлл.

Жизнь в окружении большого количества одинаковых высоких зданий негативно влияет на наше самочувствие и настроение: недаром люди презрительно нарекли такие дома «человейниками». При этом малоэтажная застройка, напротив, создает ощущение гармонии и уюта

«Важную роль играет не только высотность, но и архитектурный облик. Иногда застройщики воплощают в малоэтажных проектах по-настоящему необычные решения. Так, в микрогороде «Новое Сертолово» от «КВС» создан настоящий музей под открытым небом: на фасады корпусов нанесены изображения достопримечательностей Ленинградской области»

Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС»

Хорошие отношения с соседями

Другое достоинство малоэтажных объектов — низкая плотность населения. Невысокие дома обычно выбирают люди с определенными установками: семейные, ценящие спокойствие, тишину и близость к природе. Благодаря этому здесь формируется однородная социальная среда, а соседи хорошо знают друг друга. На территории жилого комплекса все чувствуют себя спокойно и безопасно, а родители легко отпускают своих детей одних гулять во дворе. 

Жизнь в невысоком доме всегда отличается особым комфортом: это также положительно влияет на обстановку. Когда людям не нужно подолгу ждать лифт по утрам и искать парковочное место по вечерам, атмосфера будет куда более мирной и благоприятной.

Оригинальные планировки

Дома высотой 4-5 этажей нередко выбирают ценители нестандартных квартир. Оригинальные планировки здесь встречаются чаще, чем в высотных объектах. Например, в ЖК «Наутилус» от «КВС» есть квартиры с мансардами и открытыми террасами. В ЖК «Любоград», который «КВС» выведет в продажу в январе, запланированы изящные французские балконы.

Зеленая локация

Малоэтажные дома обычно строятся в тихих и зелёных частях Петербурга и Ленобласти. Нередко они соседствуют с парками, лесными массивами, реками или каналами. Именно такие локации отвечают философии невысокого жилья, которая заключается в тихой размеренной жизни, созерцании природы и бережном отношении к окружающему миру.

Например, ЖК «Новое Сертолово» от «КВС» располагается в экологичной части Всеволожского района, рядом с великолепным первозданным лесом. Жители некоторых домов могут любоваться им прямо из окон своих квартир. Для любителей пеших прогулок компания «КВС» обустроила на территории леса эко-тропу.

Как купить

Стать жителям малоэтажного дома — это просто.  

Возьмем для примера однокомнатную квартиру в микрогороде «Новое Сертолово» от «КВС». Стоимость — 3,7 млн рублей. Вносим минимальный первый взнос 15%  (556 тысяч рублей) и оформляем льготную ипотеку в Сбербанке под 6,1%.  При сроке кредита 20 лет платеж будет очень комфортным: 23 тысячи рублей в месяц.

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Жизнь в малоэтажном доме: главные преимущества №1
Жизнь в малоэтажном доме: главные преимущества №2

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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