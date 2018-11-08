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Недвижимость
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Застройщик получит email-уведомление при отправке квартиры на одобрение с ДомКлик

Дата публикации: 08 нояб 2018
Застройщик получит email-уведомление при отправке квартиры на одобрение с ДомКлик

Теперь при отправке квартиры на одобрение с сайта ДомКлик менеджеру застройщика помимо смс будет приходить уведомение на электронную почту с адреса noreply@domclick.ru. Сообщение содержит адрес квартиры, стоимость и телефон клиента. 

Как работает онлайн-одобрение? 

1. Клиент с одобренной ипотекой выбирает квартиру в новостройке на сайте ДомКлик и отправляет её на одобрение в Сбербанк 2. В системе ДомКлик PRO формируется заявка на одобрение квартиры 3. Менеджер Сбербанка совместно с представителем застройщика готовят документы к сделке Когда документы готовы, менеджер Сбербанка приглашает клиента на подписание кредитного договора. 

Зачем это нужно? 

Дополнительное информирование позволит оперативно получать информацию, связываться с клиентом и в максимально короткие сроки выходить на сделку. В связи с запуском нового функционала менеджерам застройщика необходимо проверить актуальность email-адресов в профилях личного кабинета на ДомКлик.

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