Застройщик получит email-уведомление при отправке квартиры на одобрение с ДомКлик
Теперь при отправке квартиры на одобрение с сайта ДомКлик менеджеру застройщика помимо смс будет приходить уведомение на электронную почту с адреса noreply@domclick.ru. Сообщение содержит адрес квартиры, стоимость и телефон клиента.
Как работает онлайн-одобрение?
1. Клиент с одобренной ипотекой выбирает квартиру в новостройке на сайте ДомКлик и отправляет её на одобрение в Сбербанк 2. В системе ДомКлик PRO формируется заявка на одобрение квартиры 3. Менеджер Сбербанка совместно с представителем застройщика готовят документы к сделке Когда документы готовы, менеджер Сбербанка приглашает клиента на подписание кредитного договора.
Зачем это нужно?
Дополнительное информирование позволит оперативно получать информацию, связываться с клиентом и в максимально короткие сроки выходить на сделку. В связи с запуском нового функционала менеджерам застройщика необходимо проверить актуальность email-адресов в профилях личного кабинета на ДомКлик.