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Недвижимость
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Запуск сервиса «Заказ отчета об оценке» для партнеров Сбербанка

Дата публикации: 10 авг 2018
Запуск сервиса «Заказ отчета об оценке» для партнеров Сбербанка

Мы запустили сервис «Заказ отчета об оценке» на сайте ДомКлик для партнеров банка.

Теперь агентствам недвижимости, агентам и застройщикам доступна удобная онлайн-площадка для заказа отчета об оценке с последующей отправкой его в электронном виде в Сбербанк.

Сервис запущен по всей России и доступен в городах, где уже работают оценочные компании – партнеры банка.

Независимо от выбранной оценочной компании, стоимость отчета для всех клиентов будет одинаковой и средней по рынку в городе, где расположен объект недвижимости. Оплатить отчет можно в Сбербанк Онлайн и в мобильном банке, в банкомате или отделении Сбербанка.

Почему это удобно?

Партнеры банка могут самостоятельно выбрать оценочную компанию из списка аккредитованных на eva.domclick.ru

Список оценочных компаний будет постоянно расширяться

Оплатить отчет об оценке может и партнер банка, и клиент самостоятельно

Бумажный отчет больше не потребуется 

Экономия времени – никаких лишних поездок, отчет отправляется в банк в электронном виде с УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) 

Заказ отчета доступен в любое удобное время

Срок подготовки отчета – в течение 3 рабочих дней 

Как получить доступ к сервису?

Для регистрации в системе обратитесь к своему менеджеру по работе с партнерами Сбербанка и сообщите следующие данные:                                                     

  • Название организации-партнера, ИНН
  • ФИО пользователя – партнера банка 
  • Мобильный телефон пользователя и e-mail

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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