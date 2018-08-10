Запуск сервиса «Заказ отчета об оценке» для партнеров Сбербанка
Мы запустили сервис «Заказ отчета об оценке» на сайте ДомКлик для партнеров банка.
Теперь агентствам недвижимости, агентам и застройщикам доступна удобная онлайн-площадка для заказа отчета об оценке с последующей отправкой его в электронном виде в Сбербанк.
Сервис запущен по всей России и доступен в городах, где уже работают оценочные компании – партнеры банка.
Независимо от выбранной оценочной компании, стоимость отчета для всех клиентов будет одинаковой и средней по рынку в городе, где расположен объект недвижимости. Оплатить отчет можно в Сбербанк Онлайн и в мобильном банке, в банкомате или отделении Сбербанка.
Почему это удобно?
Партнеры банка могут самостоятельно выбрать оценочную компанию из списка аккредитованных на eva.domclick.ru
Список оценочных компаний будет постоянно расширяться
Оплатить отчет об оценке может и партнер банка, и клиент самостоятельно
Бумажный отчет больше не потребуется
Экономия времени – никаких лишних поездок, отчет отправляется в банк в электронном виде с УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью)
Заказ отчета доступен в любое удобное время
Срок подготовки отчета – в течение 3 рабочих дней
Как получить доступ к сервису?
Для регистрации в системе обратитесь к своему менеджеру по работе с партнерами Сбербанка и сообщите следующие данные:
- Название организации-партнера, ИНН
- ФИО пользователя – партнера банка
- Мобильный телефон пользователя и e-mail