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Недвижимость
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За год объем инвестиций в недвижимость Москвы вырос в несколько раз

Дата публикации: 02 июн 2022
За год объем инвестиций в недвижимость Москвы вырос в несколько раз

По итогам первого квартала 2022 года в недвижимость Москвы было вложено 83,5 млрд руб. — в 3,6 раза больше, чем в первом квартале 2021-го. Разбираемся, с чем связан такой скачок и какие объекты недвижимости пользуются интересом профессиональных инвесторов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в первые три месяца 2022 года на столицу пришлось 82% от всех вложений в недвижимость в стране. За год эта доля почти удвоилась: основным драйвером инвестиционного спроса в российскую недвижимость остаются площадки под девелопмент жилых объектов в столице. «Годом ранее показатель составлял 45%. Увеличение доли вызвано главным образом ростом объема инвестиций в площадки под девелопмент на фоне высокого спроса на жилье в городе. В результате сегодня Москва является безоговорочным лидером среди российских регионов по сумме вложений в недвижимость», — подчеркивает Ефимов.

Рост объема инвестиций в недвижимость в Москве №1

Похожие данные — и у других участников рынка. По оценке консалтинговой компании «Джонс Лэнг ЛаСаль», в первом квартале в российскую недвижимость было вложено 105 млрд руб. — максимум для этого периода года за 20 лет. Почти половину рекорда обеспечили именно инвестиции в площадки под жилье в Москве. В целом по стране в такие площадки было вложено 62,6 млрд руб. (это исторический максимум и втрое больше, чем в первом квартале 2021-го), на столицу пришлось 77% этого объема — 48,2 млрд руб.

Интерес инвесторов к площадкам под застройку объясняется пиковым спросом на новостройки, который отмечался в столице с лета 2020 года, когда в России запустили льготную ипотеку, по март 2022 г. В течение всего периода интерес к новостройкам был на уровне от повышенной активности до настоящего ажиотажа. Это стимулировало девелоперов ускорить подбор площадок под новые проекты.

В первом квартале, например, крупные сделки были заключены в Донском и Даниловском районах Москвы, а также на территории столичных промзон, отмечают в «Джонс Лэнг ЛаСаль». По словам руководителя группы по инвестициям Микаэла Казаряна, рекордные показатели квартала в основном обеспечили сделки, договоренности по которым были достигнуты еще в конце прошлого года. Показатели второго квартала будут значительно скромнее, считают участники рынка. Рост стоимости проектного финансирования, цен на стройматериалы и комплектующие, а также уход с рынка ряда компаний-поставщиков заставляет застройщиков пересматривать проекты и не торопиться с выводом новых.

Рост объема инвестиций в недвижимость в Москве №2

Турбулентность в экономике сказалась и на спросе со стороны конечных покупателей: по данным Росстата, в апреле 2022 года сделок с новостройками в Москве было на 45% меньше, чем в марте. «Это самое глубокое снижение активности покупателей новостроек с мая 2020 года», — говорит управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. В абсолютных показателях итоги апреля 2022 года сопоставимы с «пандемийным» июнем 2020-го, последним месяцем перед периодом длительного роста покупательской активности. Основная причина спада спроса сейчас, говорит эксперт, — в резком росте базовых ставок по ипотеке после повышения ключевой ставки ЦБ.

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