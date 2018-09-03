«Все говорят „big data“, но никто не понимает, зачем»
Почему потенциальный покупатель не звонит?
Все говорят про big data, но никто не понимает, чем полезен анализ данных. Маркетинг в «прозрачном» мире дает для сферы продаж больше информации, чем продавцы используют. Уже сейчас можно отметить печальную тенденцию: службы маркетинга примитивно воспринимают возможности порталов и сервисов недвижимости.
Что ждет служба маркетинга застройщика или агентства недвижимости от портала? Только входящих звонков. Никого не волнует ответ на вопрос, почему не звонил потенциальный покупатель? Хотя ответ на этот вопрос более ценный. Ответ на этот вопрос дает возможность внести изменения в позиционирование, ценообразование, в работу с собственником объекта.
Любой портал недвижимости накапливает на своей стороне массу полезной информации о поведенческом паттерне покупателей. Уже сегодня портал недвижимости может стать для застройщиков и агентств недвижимости полезным источником данных, которые будут сокращать время экспозиции объекта и повышать эффективность работы отдела продаж.
Почему порталы и сервисы не дают такую информацию своим клиентам?
Потому что нет запроса. От сервиса ждут исключительно звонков. Никто не приходит к сервису и не задает вопрос: «Покажите нам, что ищут ваши посетители? На какие локации, цены, технические характеристики объектов они реагируют лучше, на какие хуже?»
Что знают большие данные
Собрать big data непросто, но еще сложнее составить набор гипотез и проверить особенности поведения покупателей при подборе недвижимости.
Отдел smart-анализа ДомКлик уже сегодня умеет отслеживать маршрут покупателя от первого запроса до подбора объекта и покупки. На каждом этапе мы фиксируем:
Что потребитель писал в мессенджере сотруднику банка
Какой запрос он сделал в поиске
Какой бюджет у него был первоначально
Сколько денег он запросил у банка
Как он выбирал локацию
Что он говорил агенту или менеджеру отдела продаж по телефону. Уже сегодня голосовое общение покупателя с продавцом можно анализировать и разбирать по ключевым словам. Это позволяет по определенным словесным маркерам оценить перспективность покупателя, срок выхода на сделку
Проблема в одном
Никто не хочет получить эти данные. Все продолжают требовать от интернет-сервиса, чтобы телефон звонил.
27 сентября директор дивизиона ДомКлик Николай Васев разберет поведенческие особенности клиентов на примере сделок, которые прошли на платформе ДомКлик.
Доклад «Маркетинг и позиционирование в прозрачном мире»:
— Когнитивная экономика: клиент покупает эмоции от продукта, а не продукт
— Отстройка продукта от конкурентов
— Формирование собственной линейки продуктов
Выступление состоится в ходе стратегической сессии в Кампусе Московской школы управления СКОЛКОВО / Кампусе бизнес-школы СКОЛКОВО с 11:00 до 12:00.
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Генеральные партнеры сессии: Центр недвижимости от Сбербанка и портал ДомКлик. Организатор сессии: компания Realtutor.ru