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Недвижимость
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Верховный суд запретил забирать жилье у добросовестного покупателя: как избежать проблем при сделках на вторичном рынке

Дата публикации: 14 окт 2021
Верховный суд запретил забирать жилье у добросовестного покупателя: как избежать проблем при сделках на вторичном рынке
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Недавно в СМИ появилась информация о том, что Верховный суд РФ разобрал спор о квартире, купленной на вторичном рынке, и запретил забирать жилье у добросовестного приобретателя. В этом году это уже четвертый подобный случай.

Разбираемся, почему это важно, кто такие «добросовестные приобретатели» и как защитить себя от правовых рисков.

Почему решение суда о запрете забрать жилье — это важно

Текущий 2021 год — феноменальный по судебной практике по разрешению споров о квартирах, приобретенных на вторичном рынке.

Раньше при признании сделки недействительной, даже если покупатель был признан добросовестным, он мог остаться ни с чем. Суд мог применить двустороннюю реституцию: постановить продавцу вернуть квартиру, а покупателю — деньги.

Однако получить исполнительный лист — не значит вернуть деньги. И во многих случаях покупатели проблемных квартир оставались ни с чем, да еще и с долгами.

В этом году судебная практика изменилась:

  • У покупательницы через два года после покупки отняли квартиру. Две местные судебные инстанции посчитали это правильным. Но Верховный суд с ними не согласился
  • В июле 2021 года Конституционный суд РФ встал на сторону Евгения Мокеева, который купил квартиру, проданную без согласия супруга

Правовая экспертиза и добросовестные приобретатели

Самое главное, что в этих двух случаях покупателем была проведена правовая экспертиза, это и привело к таким решениям.

Ведь добросовестными по закону считаются те приобретатели, которые провели предварительную проверку недвижимости — на руках у них есть документ о правовой экспертизе.

Как защитить себя от правовых рисков

У покупателей квартир на вторичном рынке иногда возникают сложности со сделкой купли-продажи жилья, в которой сложно разобраться без помощи юриста.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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