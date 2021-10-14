Верховный суд запретил забирать жилье у добросовестного покупателя: как избежать проблем при сделках на вторичном рынке
Недавно в СМИ появилась информация о том, что Верховный суд РФ разобрал спор о квартире, купленной на вторичном рынке, и запретил забирать жилье у добросовестного приобретателя. В этом году это уже четвертый подобный случай.
Разбираемся, почему это важно, кто такие «добросовестные приобретатели» и как защитить себя от правовых рисков.
Почему решение суда о запрете забрать жилье — это важно
Текущий 2021 год — феноменальный по судебной практике по разрешению споров о квартирах, приобретенных на вторичном рынке.
Раньше при признании сделки недействительной, даже если покупатель был признан добросовестным, он мог остаться ни с чем. Суд мог применить двустороннюю реституцию: постановить продавцу вернуть квартиру, а покупателю — деньги.
Однако получить исполнительный лист — не значит вернуть деньги. И во многих случаях покупатели проблемных квартир оставались ни с чем, да еще и с долгами.
В этом году судебная практика изменилась:
- У покупательницы через два года после покупки отняли квартиру. Две местные судебные инстанции посчитали это правильным. Но Верховный суд с ними не согласился
- В июле 2021 года Конституционный суд РФ встал на сторону Евгения Мокеева, который купил квартиру, проданную без согласия супруга
Правовая экспертиза и добросовестные приобретатели
Самое главное, что в этих двух случаях покупателем была проведена правовая экспертиза, это и привело к таким решениям.
Ведь добросовестными по закону считаются те приобретатели, которые провели предварительную проверку недвижимости — на руках у них есть документ о правовой экспертизе.
Как защитить себя от правовых рисков
У покупателей квартир на вторичном рынке иногда возникают сложности со сделкой купли-продажи жилья, в которой сложно разобраться без помощи юриста.
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