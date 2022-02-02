В создании продукта мы отталкивались от мечты клиента: сегодня 9 из 10 сделок проходят через сервис электронной регистрации Домклик
Благодаря сервису электронной регистрации процесс подготовки и проведения сделки стал максимально удобным. Раньше он отнимал много времени и сил — нужно было оформить кредит в банке, посетить Росреестр или МФЦ, заплатить государственную пошлину по реквизитам ведомства, а при регистрации документов возникали ошибки — сделки приостанавливались.
Обсудили с управляющим директором дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексеем Лейпи этапы запуска и развития сервиса электронной регистрации Домклик, партнерскую работу с Росреестром, её результаты и перспективы.
Зачем нужен сервис онлайн-регистрации сделок и как он работает
Сервис электронной регистрации сделок Домклик дает возможность оформить право собственности на недвижимость без посещения Росреестра или МФЦ. Процесс происходит онлайн, участникам сделки нужно один раз приехать в банк в удобное время.
Через сервис проводятся сделки на вторичном и первичном рынках недвижимости. Онлайн-регистрация включает в себя оплату госпошлины, выпуск электронной подписи для всех участников сделки, отправку документов в Росреестр и взаимодействие с ним, сопровождение регистрации.
При использовании сервиса участники сделки на каждом этапе могут получить консультацию менеджера банка. Статус оформления доступен онлайн — потребуется только смартфон и интернет.
Онлайн-регистрация освободила клиентов от хлопот и необходимости погружаться в процесс оформления документов. Теперь всё происходит автоматически. Система проверяет вводимые данные, формирует необходимый список документов и корректирует ошибки пользователя, централизованно обеспечивает оплату госпошлины при отправке пакета документов в Росреестр. С момента тиражирования сервиса на всю Россию в 2016 году доля приостановок сократилась в 10 раз. Исправление недочетов происходит с минимальным участием клиента онлайн.
История запуска и развития сервиса онлайн-регистрации
Сервис электронной регистрации Домклик сегодня — результат партнерской работы с Росреестром. Проект стартовал в 2015 году — тогда на портале Росреестра появилась возможность оформления электронной сделки. Мы сразу стали планировать, как предоставить сервис нашим клиентам.
Мы понимали, что человек приходит в банк не для того, чтобы взять ипотеку. Он приходит за мечтой — за квартирой. Отталкиваясь от этой идеи, недостаточно выдать ипотеку. Нужно предложить максимально комфортный, быстрый и безопасный путь к результату — приобретению недвижимости. Взять все заботы о сделке на себя — подготовить договор купли-продажи, оформить документы, проконсультировать, обеспечить безопасный взаиморасчет между покупателем и продавцом.
Мы приступили к реализации этой идеи. Первая сделка MVP (Minimum Viable Product) прошла в декабре 2015 года. Уже менее чем через год электронная регистрация стала доступна во всех регионах России.
Изначально сервис распространялся только на самые простые сделки на вторичном рынке — покупка квартиры, один покупатель, один продавец. В конце 2016 года мы реализовали возможность и для сделок с первичной недвижимостью, презентовали продукт партнерской вертикали.
Однако сервис оставался недостаточно технологичным — многие операции производились вручную. В течение 2017 года мы работали над тем, чтобы автоматизировать процессы. В результате чего сократилось время на обработку, формирование и отправку пакетов документов.
Летом 2017 года Росреестр начал переход на новую систему ФГИС ЕГРН — федеральная информационная система, в которую вносятся сведения обо всех объектах недвижимости на территории России и их собственниках. Переход потребовал от нас перестройки части архитектуры сервиса.
В начале 2018 года мы разработали собственные шаблоны договора купли-продажи и создали конструктор договора купли-продажи, которые принимает Росреестр. Это позволило минимизировать ошибки, а с ними и приостановки. Также во взаимодействии с ведомством выстроили процесс получения выписок из ЕГРН для одобрения объекта в банке.
Следующим шагом стало погашение ипотеки в электронном виде. Нашей задачей было избавить клиента от дополнительных действий после выплаты ипотеки. Человек вносит финальный платеж, получает уведомление о выплате ипотечного кредита, а далее — документы о снятии обременения с недвижимости уходят в Росреестр автоматически онлайн. В ноябре 2018 года эта возможность была реализована.
Также летом 2018 года Росреестр реализовал техническую возможность оформления электронных закладных. Мы принимали непосредственное участие в проработке этого процесса, презентовали свои инициативы. Домклик первым в России направил и зарегистрировал электронную закладную, провёл сделку с её использованием. Первую электронную закладную зарегистировали в Тюменской области — регион стал одним из передовиков новых технологий и инноваций.
Результаты нашей работы
Cегодня 9 из 10 сделок проходят через сервис электронной регистрации. В 2021 году востребованность онлайн-регистрации выросла на 30% в сравнении с 2020 годом, количество сделок с применением сервиса за год составило более 940 тысяч.
Суммарное количество сделок с момента запуск сервиса в 2016 году превысило 2,4 млн, более 250 тысяч из них — без ипотеки. Регионы лидеры по онлайн-регистрации — Москва и область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.
Еще один ключевой момент, который позволил показать безопасность, удобство и надежность онлайн-регистрации — запущенный Росреестром в марте 2021 года проект «Ипотека за 24 часа». Сейчас на Домклик оформить ипотеку за сутки можно во всех регионах России.
Клиентам также доступны межрегиональные сделки. Например, покупатель находится в Мурманске, а собственник недвижимости — в Сочи. Подготовка и проведение сделки происходят онлайн, её участникам больше не нужно тратить время и деньги на поездки.
Перспективы развития сервиса
Востребованность сервисов растет, а их возможности расширяются. Мы стремимся к тому, чтобы все сделки с недвижимостью проходили через онлайн-сервисы — это удобно и безопасно для клиентов, а функционал сервисов решает все задачи при покупке и продаже недвижимости.
Совместно с Росреестром мы готовимся к реализации следующего шага цифровизации сделок с недвижимостью — разработке схем XSD в формате XML для договоров купли-продажи. Это позволит автоматизировать часть процессов и ускорит обработку пакета документов на стороне ведомства.
Мы видим, что инвестиции в развитие сервисов — вклад в формирование удобной для клиентов и востребованной цифровой среды. Каждый шаг решает проблему клиента — повышает безопасность, экономит время, минимизирует ошибки, избавляет от стресса, чтобы обеспечить комфортный и простой путь к достижению цели, воплощению мечты — приобретению недвижимости.