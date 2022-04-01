В каких районах Петербурга дешевле всего снять квартиру
Рассказываем, в каких районах Санкт-Петербурга аренда квартиры будет самой дешевой. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года.
В каком районе дешевле всего снять однокомнатную квартиру
Согласно данным, самые дешевые съемные квартиры сосредоточены в Петродворцовом районе Питера. А замыкает десятку бюджетного жилья Калининский район, совпадающий со средним ценником съемных однокомнатных квартир в Петербурге — 26,2 тыс. рублей.
В каком районе дешевле всего снять двухкомнатную квартиру
Лидерами среди дешевых съемных двушек становятся Колпинский, Петродворцовский и Кронштадский районы. А самый дорогой ценник в бюджетном сегменте у Выборгского района, он превышает среднюю стоимость арендуемых двушек Петербурга — 36,3 тыс. рублей.
В каком районе дешевле всего снять трехкомнатную квартиру
Дешевле всего аренда трехкомнатной квартиры в Северной столице обойдется в Петродворцовом районе. А самым дорогим из дешевых становится Красногвардейский район.
Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Петербурге составляет 44,7 тыс. рублей. Это значит, что снимая трешку в Петродворцовом районе, можно сэкономить больше 16 тысяч рублей.