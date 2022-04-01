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Недвижимость
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В каких районах Петербурга дешевле всего снять квартиру

Дата публикации: 01 апр 2022
В каких районах Петербурга дешевле всего снять квартиру
Содержание

Рассказываем, в каких районах Санкт-Петербурга аренда квартиры будет самой дешевой. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года.

В каком районе дешевле всего снять однокомнатную квартиру

В каких районах Петербурга дешевле всего снять квартиру №1

Согласно данным, самые дешевые съемные квартиры сосредоточены в Петродворцовом районе Питера. А замыкает десятку бюджетного жилья Калининский район, совпадающий со средним ценником съемных однокомнатных квартир в Петербурге — 26,2 тыс. рублей

В каком районе дешевле всего снять двухкомнатную квартиру

В каких районах Петербурга дешевле всего снять квартиру №2

Лидерами среди дешевых съемных двушек становятся Колпинский, Петродворцовский и Кронштадский районы. А самый дорогой ценник в бюджетном сегменте у Выборгского района, он превышает среднюю стоимость арендуемых двушек Петербурга — 36,3 тыс. рублей

В каком районе дешевле всего снять трехкомнатную квартиру

В каких районах Петербурга дешевле всего снять квартиру №3

Дешевле всего аренда трехкомнатной квартиры в Северной столице обойдется в Петродворцовом районе. А самым дорогим из дешевых становится Красногвардейский район.

Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Петербурге составляет 44,7 тыс. рублей. Это значит, что снимая трешку в Петродворцовом районе, можно сэкономить больше 16 тысяч рублей.

Аналитика Домклик
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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