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Недвижимость
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В каких городах России квартиры на вторичке дешевле, чем в новостройках

Дата публикации: 17 фев 2022
В каких городах России квартиры на вторичке дешевле, чем в новостройках

Совсем недавно квартиры в новостройках в среднем стоили дешевле, чем квартиры в готовых домах. За последние пару лет тренд изменился. Рассказываем, в каких городах России квартиры на вторичке дешевле, чем в новостройках.

10 городов России, где купить квартиру на вторичке можно дешевле, чем в новостройках

На базе открытых данных Домклик выбрали 10 крупных городов России, где квартиры на вторичке стоят дешевле, чем в новостройках. Цены актуальны на момент публикации материала — расчет произведен на основе данных за последние 30 дней.

Город

Цена за кв. м на вторичке, руб.

Цена за кв. м в новостройке, руб.

Москва

301 278

316 681

Сочи

257 225

389 262

Санкт-Петербург

187 692

240 375

Владивосток

144 410

 156 096

Казань

123 810

157 979

Новосибирск

103 333 

115 721

Нижний Новгород

100 402

118 273

Екатеринбург

100 000

110 510

Уфа

97 633

117 642

Ростов-на-Дону

90 640

101 000

Как выбрать и купить квартиру на вторичке

Выбрать квартиру в готовом доме можно на Домклик. Найти интересные варианты поможет поиск с полезными фильтрами.

Купить квартиру тоже поможет Домклик. Если собственных накоплений на покупку не хватает, не беда. Можно воспользоваться самой популярной ипотечной программой Сбера — ипотека на готовое жилье. Ставки по ней сейчас — от 10,1%, а первый взнос — всего 10%.

Рассчитать ипотеку, узнать сумму ежемесячного платежа, выбрать срок кредита и скачать график платежей поможет ипотечный калькулятор. А еще с помощью калькулятора можно снизить ставку на ипотеку. Например, если вы зарплатный клиент Сбера, ставка будет ниже на 0,5%. 

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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