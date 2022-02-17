В каких городах России квартиры на вторичке дешевле, чем в новостройках
Совсем недавно квартиры в новостройках в среднем стоили дешевле, чем квартиры в готовых домах. За последние пару лет тренд изменился. Рассказываем, в каких городах России квартиры на вторичке дешевле, чем в новостройках.
10 городов России, где купить квартиру на вторичке можно дешевле, чем в новостройках
На базе открытых данных Домклик выбрали 10 крупных городов России, где квартиры на вторичке стоят дешевле, чем в новостройках. Цены актуальны на момент публикации материала — расчет произведен на основе данных за последние 30 дней.
Город
Цена за кв. м на вторичке, руб.
Цена за кв. м в новостройке, руб.
Москва
301 278
316 681
Сочи
257 225
389 262
Санкт-Петербург
187 692
240 375
Владивосток
144 410
156 096
Казань
123 810
157 979
Новосибирск
103 333
115 721
Нижний Новгород
100 402
118 273
Екатеринбург
100 000
110 510
Уфа
97 633
117 642
Ростов-на-Дону
90 640
101 000
Как выбрать и купить квартиру на вторичке
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