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Недвижимость
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15K

Ускоряем продажу недвижимости на ДомКлик: важные доработки сервиса

Дата публикации: 30 окт 2018
Ускоряем продажу недвижимости на ДомКлик: важные доработки сервиса
Содержание

Две недели назад мы обновили и улучшили витрину ДомКлик. На основе вашей обратной связи мы продолжаем работу. Рассказываем о доработках и планах.  

Только актуальные объявления

Теперь старые объявления вовремя удаляются с витрины. Возможны единичные случаи неудаленных объявлений, это может быть связано с переносом большого количества данных.

Регулярная отчетность по выгрузке

Мы услышали, что вам хотелось бы получать отчеты чаще, чем раз в сутки. Сейчас отчеты формируются один раз в 6 часов. Работаем дальше и планируем ещё сократить это время.

Новый алгоритм загрузки фида

Мы перенесли интерфейс из Партнер Онлайн в ДомКлик PRO, и сейчас чтобы загрузить фид, надо сделать 3 клика мышкой. 

Скорость обновления фида от 1 секунды

Раньше мы обновляли фид 1-2 раза в сутки. Сейчас обновление объявлений занимает от 1 секунды до 2 часов. 

Над чем мы работаем сейчас?  

Устранение ошибок с кадастровыми номерами

Ошибки распознавания кадастровых номеров по номерам квартир происходят на стороне Росреестра, и мы никак не можем на них повлиять. Однако мы думаем над способами устранения этой проблемы.

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Быстрая загрузка объявлений и отчеты о размещении

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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