Ускоряем продажу недвижимости на ДомКлик: важные доработки сервиса
Две недели назад мы обновили и улучшили витрину ДомКлик. На основе вашей обратной связи мы продолжаем работу. Рассказываем о доработках и планах.
Только актуальные объявления
Теперь старые объявления вовремя удаляются с витрины. Возможны единичные случаи неудаленных объявлений, это может быть связано с переносом большого количества данных.
Регулярная отчетность по выгрузке
Мы услышали, что вам хотелось бы получать отчеты чаще, чем раз в сутки. Сейчас отчеты формируются один раз в 6 часов. Работаем дальше и планируем ещё сократить это время.
Новый алгоритм загрузки фида
Мы перенесли интерфейс из Партнер Онлайн в ДомКлик PRO, и сейчас чтобы загрузить фид, надо сделать 3 клика мышкой.
Скорость обновления фида от 1 секунды
Раньше мы обновляли фид 1-2 раза в сутки. Сейчас обновление объявлений занимает от 1 секунды до 2 часов.
Над чем мы работаем сейчас?
Устранение ошибок с кадастровыми номерами
Ошибки распознавания кадастровых номеров по номерам квартир происходят на стороне Росреестра, и мы никак не можем на них повлиять. Однако мы думаем над способами устранения этой проблемы.