Теперь партнерам начисляются баллы за сделки по квартирам с онлайн-одобрением
C 12 декабря 2018 года баллы начисляются за выданные ипотечные кредиты по вторичным квартирам на ДомКлик с онлайн-одобрением.
После выдачи кредита всем агентствам, участвующим в сделке, начисляется 1 балл. Если от одного агентства участвует несколько риелторов, то компания также получит 1 балл.
От количества баллов зависит позиция компании в разделе агентств недвижимости, а также в выдаче на главной странице ДомКлик. Чем больше начислено баллов — тем выше компания в списке.
Как получить баллы?
- Подайте заявку на ипотечный кредит для клиента.
- Создайте заявку на одобрение объекта. Напоминаем, что заявка автоматически создается от имени агента, когда он или клиент нажимает кнопку «Отправить квартиру на одобрение» в объявлении на ДомКлик.
- На момент выдачи ипотеки необходимо, чтобы менеджер закрепил вас в качестве агента по этой сделке.
Баллы начисляются в течение часа после выдачи ипотечного кредита и закрытия сделки менеджером ипотечного кредитования. В редких случаях это может занимать до 1 рабочего дня.
Если у агентства есть офисы в разных городах, то для каждого офиса баллы начисляются отдельно, исходя из количества сделок в этом городе.
В расчете баллов учитываются сделки только за последние 6 месяцев.
По сделкам, проведенным до 12.12.2018, баллы начисляются по сделкам с квартирами, размещенными на ДомКлик со скидкой на ипотеку 0,3%.