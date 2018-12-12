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Недвижимость
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Теперь партнерам начисляются баллы за сделки по квартирам с онлайн-одобрением

Дата публикации: 12 дек 2018
Теперь партнерам начисляются баллы за сделки по квартирам с онлайн-одобрением

C 12 декабря 2018 года баллы начисляются за выданные ипотечные кредиты по вторичным квартирам на ДомКлик с онлайн-одобрением.

После выдачи кредита всем агентствам, участвующим в сделке, начисляется 1 балл. Если от одного агентства участвует несколько риелторов, то компания также получит 1 балл.

От количества баллов зависит позиция компании в разделе агентств недвижимости, а также в выдаче на главной странице ДомКлик. Чем больше начислено баллов — тем выше компания в списке. 

Как получить баллы? 

  • Подайте заявку на ипотечный кредит для клиента.
  • Создайте заявку на одобрение объекта. Напоминаем, что заявка автоматически создается от имени агента, когда он или клиент нажимает кнопку «Отправить квартиру на одобрение» в объявлении на ДомКлик.
  • На момент выдачи ипотеки необходимо, чтобы менеджер закрепил вас в качестве агента по этой сделке.  

Баллы начисляются в течение часа после выдачи ипотечного кредита и закрытия сделки менеджером ипотечного кредитования. В редких случаях это может занимать до 1 рабочего дня.

Если у агентства есть офисы в разных городах, то для каждого офиса баллы начисляются отдельно, исходя из количества сделок в этом городе.

В расчете баллов учитываются сделки только за последние 6 месяцев.

По сделкам, проведенным до 12.12.2018, баллы начисляются по сделкам с квартирами, размещенными на ДомКлик со скидкой на ипотеку 0,3%.

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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