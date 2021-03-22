Теория нулевого километра: как жителям большого города экономить время и силы
Теория нулевого километра — модная концепция, последователи которой стремятся организовать свою жизнь так, чтобы тратить минимум времени на дорогу и по возможности передвигаться пешком. Эта идея стала особенно актуальна сейчас, когда появилась необходимость сократить социальные контакты и перевести максимум взаимодействий в режим онлайн.
Сам термин пришел к нам из фермерской культуры, в которой означал «продавать там, где выращиваешь» — логичный, удобный и экономичный подход к организации хозяйства.
Партнерский материал
Генеральный директор агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева и ДомКлик обсудили, что дает теория нулевого километра человеку, как ее придерживаться в мегаполисе, и какие локации выбирать для жизни.
Жизнь по теории нулевого километра позволяет каждый день экономить силы и драгоценное время, чтобы тратить их на то, что приносит радость. Кроме того, такой стиль жизни помогает избавиться от стресса, связанного с поездками в общественном транспорте и невозможностью точно планировать график из-за пробок. Главное — поставить в приоритет экономию времени и организовать свой график так, чтобы в основном перемещаться пешком. Также можно передвигаться на велосипеде или самокате. Это не только гарантирует независимость от дорожных условий, но и полезно для здоровья.
Например, человек не будет записываться в фитнес-клуб в получасе езды на машине, а пойдет в тот, что находится во дворе, даже если там немного дороже.
Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС»
— Реально ли вообще придерживаться этой концепции в большом городе?
Вполне — особенно сейчас, когда многие привычные процессы переведены в режим онлайн. Немало людей работают удаленно, делают покупки через интернет, пользуются сервисами доставки, учат языки и занимаются йогой по видеосвязи. Даже купить квартиру и оформить ипотеку сейчас можно полностью онлайн! Например, с помощью сервиса ДомКлик.
— Получается, именно пандемия сделала теорию нулевого километра более актуальной и применимой к реальной жизни?
Безусловно, события 2020 года изменили нашу реальность: мы стали больше пользоваться онлайн-сервисами и стараться избегать скоплений людей. Однако это не единственная причина для того, чтобы жить по теории нулевого километра.
Например, петербургская агломерация расширяется, население и количество автомобилей растет — все это делает перемещение по городу более затратным по времени и менее комфортным. При этом многие спальные районы Петербурга активно развиваются и становятся более удобными. Их жителям не надо куда-то ехать, чтобы посетить ресторан, торговый центр, кино или погулять в парке.
— Получается, важно правильно выбрать локацию, которая позволит жить по теории нулевого километра. Как это сделать?
Посмотреть, как развивается территория: строятся ли новые школы, сады, торговые центры. Объекты, которые нужны почти каждый день, должны быть рядом с домом. Однако совсем новые кварталы, наверное, не очень подходят для жизни по теории нулевого километра: лучше, чтобы район был историческим. Тогда рядом также будут парки и места для культурного отдыха.
Если возвращаться к Петербургу, отличным вариантом станет Стрельна — часть Петродворцового района. Здесь развита социальная и торгово-сервисная инфраструктура, а также есть достопримечательности и многочисленные зеленые зоны.
— Где можно купить квартиру в Стрельне? Есть ли здесь новостройки?
Компания «КВС» строит в районе малоэтажный ЖК «Любоград». Жилой комплекс находится на пересечении Санкт-Петербургского шоссе и Проспекта Буденного. Всего в 15 минутах ходьбы — Константиновский парк и дворец. Это идеальное место для отдыха в любое время года. Чуть дальше находятся парки Новознаменка, Шунгеровский и Орловский. Здесь можно устраивать пикники и кататься на велосипедах.
— А что насчет школ, садиков, поликлиник, продуктовых магазинов?
В Стрельне уже сейчас есть школы и детские сады. Кроме того, на территории «Любограда» компания «КВС» построит поликлинику, спортивный комплекс, два детских сада и большую школу.
Покупать продукты жители «Любограда» смогут в гипермаркете «Лента», который находится прямо напротив жилого комплекса.
Словом, жители «Любограда» смогут найти в Стрельне все, что нужно для комфортной жизни с семьей, а также отдыха, спорта, развлечений и шопинга.
Изучить предложение первичного и вторичного жилья в разных районах Санкт-Петербурга можно с помощью ДомКлик.
Карта позволяет не только увидеть представленные в продаже квартиры с фотографиями, планировками и ценами, но и изучить окружение. Например, семейные клиенты могут посмотреть, есть ли рядом сады и школы, а любители спорта — найти ближайшие парки и фитнес-центры.