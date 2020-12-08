Тариф «Топ»: как получить больше звонков и быстро продать недвижимость
Каждый день миллионы людей ищут недвижимость на ДомКлик. Трафик сайта DomClick.ru активно растет. А недавно мы запустили масштабную рекламную кампанию в ведущих СМИ, включая федеральные телеканалы и интернет-медиа. И останавливаться на этом не собираемся.
Чтобы сделать ваши объявления заметнее, мы запустили новый тариф «Топ». Он поможет вам получить в 8 раз больше звонков от клиентов и сдать недвижимость в аренду или продать ее еще быстрее.
Преимущества объявлений с тарифом «Топ»
1. Выше всех других объявлений
Объявления с тарифом «Топ» будет в самом верху поисковой выдачи. В том числе, выше объявлений с тарифами «Премиум» и «Экспресс».
2. Большая карточка объявления
Все объявления с тарифом «Топ» будут иметь большую карточку. Это сделает объявления заметнее и поможет покупателям рассмотреть фотографии во всех деталях, а продавцам получить больше звонков.
3. Объявление выделено на карте
Большинство людей, которые ищут недвижимость, делают это с помощью карты. Тариф «Топ» выделит ваше объявление на карте и сделает его самым заметным.
Как подключить тариф «Топ» и продвинуть объявления
Оплатить услугу и подлючить любой платный тариф можно в личном кабинете Домклик.
Для этого авторизуйтесь на сайте DomClick.ru, перейдите в раздел «Мои объявления», зайдите на страницу нужного объявления и выберите тариф.
Стоимость объявлений с тарифом «Топ»
Стоимость подключения тарифа «Топ» — от 140 рублей.
Оплатить этот и другие тарифы можно любой банковской картой, а также бонусами «Спасибо» от СберБанка.
Срок действия тарифа «Топ» для объявлений
Платные тарифы продвижения объявлений для жилой недвижимости действуют 7 дней для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 14 дней для остальных регионов России.
Для коммерческой и нежилой недвижимости тарифы действуют 30 дней.