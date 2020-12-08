Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
2 мин
24K

Тариф «Топ»: как получить больше звонков и быстро продать недвижимость

Дата публикации: 08 дек 2020
Тариф «Топ»: как получить больше звонков и быстро продать недвижимость
Содержание

Каждый день миллионы людей ищут недвижимость на ДомКлик. Трафик сайта DomClick.ru активно растет. А недавно мы запустили масштабную рекламную кампанию в ведущих СМИ, включая федеральные телеканалы и интернет-медиа. И останавливаться на этом не собираемся.

Чтобы сделать ваши объявления заметнее, мы запустили новый тариф «Топ». Он поможет вам получить в 8 раз больше звонков от клиентов и сдать недвижимость в аренду или продать ее еще быстрее.

Преимущества объявлений с тарифом «Топ»

1. Выше всех других объявлений

Объявления с тарифом «Топ» будет в самом верху поисковой выдачи. В том числе, выше объявлений с тарифами «Премиум» и «Экспресс».

2. Большая карточка объявления

Все объявления с тарифом «Топ» будут иметь большую карточку. Это сделает объявления заметнее и поможет покупателям рассмотреть фотографии во всех деталях, а продавцам получить больше звонков.

3. Объявление выделено на карте

Тариф «Топ»: как получить больше звонков и быстро продать недвижимость №1

Большинство людей, которые ищут недвижимость, делают это с помощью карты. Тариф «Топ» выделит ваше объявление на карте и сделает его самым заметным.

Тариф «Топ»: как получить больше звонков и быстро продать недвижимость №1

Как подключить тариф «Топ» и продвинуть объявления

Оплатить услугу и подлючить любой платный тариф можно в личном кабинете Домклик.

Для этого авторизуйтесь на сайте DomClick.ru, перейдите в раздел «Мои объявления», зайдите на страницу нужного объявления и выберите тариф.

Стоимость объявлений с тарифом «Топ»

Стоимость подключения тарифа «Топ» — от 140 рублей.

Оплатить этот и другие тарифы можно любой банковской картой, а также бонусами «Спасибо» от СберБанка.

Срок действия тарифа «Топ» для объявлений

Платные тарифы продвижения объявлений для жилой недвижимости действуют 7 дней для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 14 дней для остальных регионов России.

Для коммерческой и нежилой недвижимости тарифы действуют 30 дней.

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
795
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал