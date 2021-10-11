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Недвижимость
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Стоит ли покупать квартиру сейчас или подождать

Дата публикации: 11 окт 2021
Стоит ли покупать квартиру сейчас или подождать
Содержание

К концу года многие стараются решить квартирный вопрос. Разбираемся, стоит ли покупать недвижимость сейчас или отложить сделку до лучших времен.

Ставки по ипотеке

Сейчас купить новостройку в ипотеку Сбера можно со ставкой от 0,1% в первый год в партнерстве с застройщиками. Готовое жилье на вторичном рынке — со ставкой от 8,1%.

Что произошло с ипотекой Сбера в 2021 году

✅ Продлена акция, позволяющая снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3% при использовании сервиса «Электронная регистрация».

✅ Льготную ипотеку «Господдержка 2020» с пониженной ставкой продлили до лета 2022 года. На Домклик ее можно оформить по ставке от 6,05%, а по программе субсидирования с застройщиками — от 0,1% годовых.

✅ Минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам сейчас 10%. По программам господдержки — 15%.

✅ Скидка 0,3% на ставку о ипотеке на Домклик стала доступна не только для покупки квартир, но и домов, а также апартаментов.

✅ Снижен минимальный возраст заемщика. Теперь получить ипотеку можно с 18 лет.

✅ Оформить ипотеку могут иностранцы (нерезиденты РФ).

Рассчитать ипотеку

Стоит ли ждать снижения ставок по ипотеке

Скорее всего, нет. ЦБ РФ повысил ключевую ставку, а вслед за ним и банки стали поднимать ставки по ипотеке.

Стоить помнить и о том, что цены на недвижимость постепенно растут. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что в ближашем будущем такого бурного роста, как в прошлом году, не будет. Рынок ждет небольшое «затишье» цен и ставок.

Взять в ипотеку или копить

Покупка недвижимости в ипотеку — это вложение средств и защита их от инфляции. Ежемесячный платеж по ипотеке не вырастет, даже если недвижимость взлетит в цене, повысятся ставки по ипотеке или изменится экономическая ситуация в стране.

Средний по стране размер ипотечного кредита в Сбере — 2,86 млн рублей. Как правило, россияне берут ипотеку на 20 лет, а гасят ее за 4 года. Средний платеж россиян по ипотеке составляет 23 200 рублей в месяц.

Рассчитать комфортный срок и сумму кредита, узнать размер ежемесячного платежа, а также сумму первоначального взноса можно в калькуляторе Домклик.

Выбрать квартиру

Цены на недвижимость

С начала 2021 года первичная недвижимость подорожала в среднем по России на 21%, а вторичная — на 20%.

В отдельных регионах рост цен на недвижимость не был таким однозначным. Где-то сильнее подорожали квартиры в новостройках. В Москве, например, с начала года рост цен на новостройки составил 23%, а «вторичка» подрожала лишь на 5%.

🏡 Узнайте, как меняется цена на недвижимость в вашем регионе, в сервисе Открытые данные

Ждать ли снижения цен на недвижимость

Вряд ли стоит ожидать серьезного снижения цен на фоне сохранения спроса на покупку недвижимости.

Спрос и рост цен на первичную недвижимость стимулировала программа «Господдержка 2020». После того, как программу продлили до 1 июля 2022 года, спрос на покупку новостроек в ипотеку немного снизился, а на покупку в ипотеку вторичной недвижимости — наоборот, вырос.

Оцените необходимость покупки

Если вы покупаете недвижимость для проживания — с учетом невысоких ставок по ипотеке покупка сейчас выгодна. Если вы покупаете недвижимость для вложения и сохранения денег — изучите и другие инструменты для инвестиций. Возможно, с учетом роста цен вы найдете более выгодные варианты.

Изучите динамику цен и предложения в вашем регионе

Понять, что происходит с ценами в вашем городе и регионе, поможет сервис Открытые данные.

А найти подходящее жилье, выбрать ипотечную программу, получить консультацию менеджера Сбера, собрать нужные документы можно на Домклик — онлайн и без лишних поездок.

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