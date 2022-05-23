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Недвижимость
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Снижение цен на жилье в Москве впервые за 5 лет: мнение экспертов

Дата публикации: 23 мая 2022
Снижение цен на жилье в Москве впервые за 5 лет: мнение экспертов

Со стороны может показаться, что недвижимость в российской столице только дорожает, но это не так. Как показывает статистика, восходящий тренд был неизменным последние пять лет — и в апреле 2022 года он закончился. Причем речь идет не о ценовой стагнации, а о снижении. Собрали мнения участников рынка о причинах такой ситуации и о том, что будет на вторичном рынке дальше.

Эксперты Домклик обращают внимание, что интерес к покупке жилья в Москве сохраняется — в виде отложенного спроса. Статистика просмотров объявлений о продаже вторичного жилья показывает, что в эти майские праздники интерес к сегменту был даже выше, чем в прошлом году. Возможно, сказывается тот факт, что в этом году многие отказались от поездок на зарубежные и российские курорты.

Кроме того, незначительная ценовая коррекция делает вторичное жилье потенциально еще более привлекательным. Постепенная стабилизация в экономике вернет отложенный спрос в сегмент — хотя условия по ипотеке на новостройки сейчас более привлекательные в силу разнообразных госпрограмм, средняя цена 1 кв.м вторичного жилья остается ниже, чем в новостройках, где в последнее время существенно выросла себестоимость. Кроме того, покупателям квартир в давно построенных домах не нужно ждать ключей — можно переезжать сразу же после сделки. 

Согласно исследованию риелторской компании «Инком Недвижимость», в апреле 2022 года средняя стоимость квадратного метра на столичной «вторичке» снизилась на 0,19%. Это первый случай «отрицательного роста» с 2017 года, подчеркивают риелторы. Как говорит руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов, в 2017-м цены на вторичное жилье в Москве снижались в течение всего года, и к декабрю средняя стоимость 1 кв.м в сегменте составляла 177,57 тыс. руб. Год запомнился еще и уровнем дисконтов — тогда они были максимальными за всю последнюю пятилетку, средний размер скидки составлял 10%. Сейчас это порядка 5% — больше, чем в марте (4,1%).

Снижение цен на жильё в Москве впервые за 5 лет №1

Другие игроки рынка тоже отмечают снижение средней стоимости 1 кв.м во вторичном предложении в апреле: по статистике «НДВ Супермаркет Недвижимости», показатель снизился в пределах 1%, в Est-a-Tet говорят о 7%. Разница объясняется тем, что агентства недвижимости могут работать с разными выборками квартир — например, кто-то включает в статистику Новую Москву, кто-то нет, то же самое касается сегмента апартаментов. Но тренд на снижение цен действительно фиксируется.

Причины снижения в 2017 году и сейчас — разные, отмечают опрошенные редакцией эксперты. В 2017-м спрос со «вторички» сместился в сегмент новостроек, где в тот момент можно было купить жилье дешевле. Сейчас первичный рынок обгоняет вторичный по уровню цен, но спрос затормозился в обоих сегментах. По оценке «Инкома», в апреле 2022 года спрос был примерно вдвое ниже стандартных апрельских показателей.

Снижение цен на жильё в Москве впервые за 5 лет №2

Выводы риелторов подтверждает и официальная статистика Росреестра: по данным кадастрового ведомства, в апреле в столице было заключено 11,3 тыс. сделок со вторичным жильем — на 37,5% меньше, чем в марте. Снижение к апрелю 2022-го составило 34,3%. Спад спроса объясняется приостановкой планов по улучшению жилищных условий в условиях санкций и повышенной неопределенности. Кроме того, с рынка ушла часть предложения: в момент ослабления рубля не менее трети собственников вторичных квартир сняли недвижимость с продажи. Люди приостановили сделки, поскольку не могли быстро определиться, во что вкладывать полученные средства. Частично, как показывает статистика Домклик, эти квартиры пополнили арендное предложение, но через какое-то время лоты вернутся на вторичный рынок.

Снижение цен на жильё в Москве впервые за 5 лет №1

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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