Сколько жилья было и будет построено в России в ближайшие годы
В материале расскажем, сколько новой недвижимости было и будет построено в России в ближайшие годы.
Сколько жилья построили в России в 2020 и 2021 годах: статистика
По данным Росстата, в 2020 году в России было построено 82,2 млн кв. м жилой недвижимости, что на 200 тыс. кв. м больше, чем в 2019 году.
По словам президента РФ Владимира Путина, в 2021 году Россия достигла рекордного показателя в строительстве жилья — 90 млн кв. м. В ноябре 2021 года курирующий строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин прогнозировал ввод жилья на уровне 86 млн кв. м.
Данные Росстата и Национального проекта «Жилье и городская среда»
(прогноз на 2022-2024 гг.), анализ Домклик Open Data
По данным нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году по плану должны были ввести 94 млн кв. м, то есть сейчас мы видим отставание в темпах ввода жилья на уровне 4%.
Тем не менее, это максимальные цифры ввода нового жилья, которые были рассчитаны до пандемии, замедлившей темпы из-за ограничительных мер.
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Согласно национальному проекту «Жилье и городская среда», до 2024 года уровень ввода жилья должен вырасти до 120 кв. м в год, а в ближайшие 9 лет в России планируется построить 1 млрд кв. м жилой недвижимости.
Регионы-лидеры по вводу нового жилья за 2021 год по данным Росстата
- Московская область — 8,3 млн кв. м
- Москва — 8 млн кв. м
- Краснодарский край — 4,6 млн кв. м
- Санкт-Петербург — 3,7 млн. кв. м
- Ленинградская область — 3,2 млн. кв. м