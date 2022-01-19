Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
2 мин
4K

Сколько жилья было и будет построено в России в ближайшие годы

Дата публикации: 19 янв 2022
Сколько жилья было и будет построено в России в ближайшие годы
Содержание

В материале расскажем, сколько новой недвижимости было и будет построено в России в ближайшие годы.

Сколько жилья построили в России в 2020 и 2021 годах: статистика

По данным Росстата, в 2020 году в России было построено 82,2 млн кв. м жилой недвижимости, что на 200 тыс. кв. м больше, чем в 2019 году.

По словам президента РФ Владимира Путина, в 2021 году Россия достигла рекордного показателя в строительстве жилья — 90 млн кв. м. В ноябре 2021 года курирующий строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин прогнозировал ввод жилья на уровне 86 млн кв. м.

Данные Росстата и Национального проекта «Жилье и городская среда»

(прогноз на 2022-2024 гг.), анализ Домклик Open Data

По данным нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году по плану должны были ввести 94 млн кв. м, то есть сейчас мы видим отставание в темпах ввода жилья на уровне 4%.

Тем не менее, это максимальные цифры ввода нового жилья, которые были рассчитаны до пандемии, замедлившей темпы из-за ограничительных мер.

Узнать, как менялись цены на недвижимость последние 2 года

Согласно национальному проекту «Жилье и городская среда», до 2024 года уровень ввода жилья должен вырасти до 120 кв. м в год, а в ближайшие 9 лет в России планируется построить 1 млрд кв. м жилой недвижимости.

Регионы-лидеры по вводу нового жилья за 2021 год по данным Росстата

  • Московская область — 8,3 млн кв. м
  • Москва — 8 млн кв. м
  • Краснодарский край — 4,6 млн кв. м
  • Санкт-Петербург — 3,7 млн. кв. м
  • Ленинградская область — 3,2 млн. кв. м

Выбрать квартиру в новостройке в любом городе России

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал