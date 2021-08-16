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Штампы в паспорте отменили: какие риски для сделок с жильем?

Дата публикации: 16 авг 2021
Штампы в паспорте отменили: какие риски для сделок с жильем?

Риелтор, ипотечный эксперт АН «Соседи», г. Казань

Штампы в паспорте отменили: какие риски для сделок с жильем? №1
Отвечает 
Георгий Кузнецов,

При покупке жилья нельзя будет понять, состоит или состоял ли в браке продавец. А если недвижимость была приобретена в браке? А если супруг не давал согласия на продажу? А если второй супруг будет оспаривать сделку? Можно остаться и без жилья, и без денег.

Поэтому теперь при проверке сделок с недвижимостью нужно уделять особое внимание свидетельству о заключении или расторжении брака. Будьте внимательны.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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