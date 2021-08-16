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Штампы в паспорте отменили: какие риски для сделок с жильем?
Дата публикации: 16 авг 2021
Риелтор, ипотечный эксперт АН «Соседи», г. Казань
Отвечает
Георгий Кузнецов,
При покупке жилья нельзя будет понять, состоит или состоял ли в браке продавец. А если недвижимость была приобретена в браке? А если супруг не давал согласия на продажу? А если второй супруг будет оспаривать сделку? Можно остаться и без жилья, и без денег.
Поэтому теперь при проверке сделок с недвижимостью нужно уделять особое внимание свидетельству о заключении или расторжении брака. Будьте внимательны.
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Ольга Маслевская
Автор статьи
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