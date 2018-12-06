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Недвижимость
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Сервис онлайн-сделок: добавлены комнаты, доли и загрузка собственных договоров

Дата публикации: 06 дек 2018
Сервис онлайн-сделок: добавлены комнаты, доли и загрузка собственных договоров

Мы продолжаем улучшать сервис сделок купли-продажи недвижимости без ипотеки. В этот раз мы расширили возможности сервиса: добавили новые объекты недвижимости и функцию загрузки договоров. 

Проводить сделки без ипотеки онлайн стало еще удобнее. Ну а в офис СберБанка, как и раньше, нужно приехать только на подписание документов.   

1. Проводите сделки с комнатами и долями

Теперь провести сделку купли-продажи без ипотеки можно при приобретении комнаты или доли в квартире. Ранее можно было совершить сделку только по приобретению квартиры.

2

Загружайте свой договор купли-продажи 

Мы добавили возможность загрузки договоров купли-продажи. Если вам не подходит  шаблон договора, сформированный на Домклик, вы можете загрузить свой.

При этом обращаем ваше внимание, что при сделках с комнатами или долями необходимо использовать собственный договор купли-продажи. Шаблон Домклик в таких сделках недоступен. 

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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