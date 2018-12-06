Сервис онлайн-сделок: добавлены комнаты, доли и загрузка собственных договоров
Мы продолжаем улучшать сервис сделок купли-продажи недвижимости без ипотеки. В этот раз мы расширили возможности сервиса: добавили новые объекты недвижимости и функцию загрузки договоров.
Проводить сделки без ипотеки онлайн стало еще удобнее. Ну а в офис СберБанка, как и раньше, нужно приехать только на подписание документов.
1. Проводите сделки с комнатами и долями
Теперь провести сделку купли-продажи без ипотеки можно при приобретении комнаты или доли в квартире. Ранее можно было совершить сделку только по приобретению квартиры.
2
Загружайте свой договор купли-продажи
Мы добавили возможность загрузки договоров купли-продажи. Если вам не подходит шаблон договора, сформированный на Домклик, вы можете загрузить свой.
При этом обращаем ваше внимание, что при сделках с комнатами или долями необходимо использовать собственный договор купли-продажи. Шаблон Домклик в таких сделках недоступен.