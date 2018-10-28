Сбербанк аккредитовал комплекс «Охта Хаус» в Красногвардейском районе Петербурга
Теперь в ипотеку Сбербанка можно купить квартиру в ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон».
О комплексе
«Охта Хаус» — комплекс, расположенный в развитом и уже сложившемся районе Санк-Петербурга. За 20 минут на транспорте можно добраться до станции метро «Ладожская», которая расположена в 3,5 км. Рядом проходят крупные городские магистрали: проспект Энергетиков, Б. Пороховская улица, Ириновский проспект, шоссе Революции, Якорная улица, по которым можно добраться до центра города. Всего в 5,5 км от жилого комплекса расположена удобная развязка с КАД (Кольцевой автомобильной дорогой).
В непосредственной близости находится большое количество детских садов, образовательных учреждений, поликлиник и магазинов. Рядом расположен Полюстровский парк.
В жилом комплексе представлен большой выбор квартир: от студий до трехкомнатных.
Проверено Сбербанком
В октябре 2018 года Сбербанк аккредитовал корпус №7.1 жилого комплекса «Охта Хаус». Проект Группы «Эталон» расположен в Санкт-Петербурге по адресу: улица Лагоды, 6-7.
Отдел аккредитации Сбербанка подтвердил соответствие корпуса всем критериям: нормативам финансовой устойчивости объекта и застройщика, отсутствию негативной информации и соответствию объекта требованиям 214-ФЗ.
В 4 квартале 2018 года минимальная стоимость квадратного метра в комплексе «Охта Хаус» оценивается в 72 250 рублей. Завершение строительства жилых корпусов запланировано на 1 квартал 2021 года.