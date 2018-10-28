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Недвижимость
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Сбербанк аккредитовал комплекс «Охта Хаус» в Красногвардейском районе Петербурга

Дата публикации: 28 окт 2018
Сбербанк аккредитовал комплекс «Охта Хаус» в Красногвардейском районе Петербурга

Теперь в ипотеку Сбербанка можно купить квартиру в ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон».  

О комплексе

«Охта Хаус» — комплекс, расположенный в развитом и уже сложившемся районе Санк-Петербурга. За 20 минут на транспорте можно добраться до станции метро «Ладожская», которая расположена в 3,5 км. Рядом проходят крупные городские магистрали: проспект Энергетиков, Б. Пороховская улица, Ириновский проспект, шоссе Революции, Якорная улица, по которым можно добраться до центра города. Всего в 5,5 км от жилого комплекса расположена удобная развязка с КАД (Кольцевой автомобильной дорогой).

В непосредственной близости находится большое количество детских садов, образовательных учреждений, поликлиник и магазинов. Рядом расположен Полюстровский парк.

В жилом комплексе представлен большой выбор квартир: от студий до трехкомнатных. 

Проверено Сбербанком

В октябре 2018 года Сбербанк аккредитовал корпус №7.1  жилого комплекса «Охта Хаус». Проект Группы «Эталон» расположен в Санкт-Петербурге по адресу: улица Лагоды, 6-7.

Отдел аккредитации Сбербанка подтвердил соответствие корпуса всем критериям: нормативам финансовой устойчивости объекта и застройщика, отсутствию негативной информации и соответствию объекта требованиям 214-ФЗ.

Список всех аккредитованных новостроек

 В 4 квартале 2018 года минимальная стоимость квадратного метра в комплексе «Охта Хаус» оценивается в 72 250 рублей. Завершение строительства жилых корпусов запланировано на 1 квартал 2021 года.

Узнайте подробности о жилом комплексе «Охта Хаус»и его расположении, а также рассчитайте ипотеку от Сбербанкасо специальной ставкой от 9,5% и первоначальным взносом от 15%​.

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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