Самые красивые станции московского метро
- Киевская (Арбатско-Покровская линия)
- Киевская (Кольцевая линия)
- Маяковская (Замоскворецкая линия)
- Новослободская (Кольцевая линия)
- Площадь Революции (Арбатско-Покровская линия)
- Проспект Мира (Кольцевая линия)
- Смоленская (Арбатско-Покровская линия)
- Таганская (Кольцевая линия)
- Трубная (Люблинско-Дмитровская линия)
Ежедневно в московскую подземку спускается более девяти миллионов человек. Мы следуем привычными маршрутами на работу и учебу, разбираемся в артериях переходов и линий, скроллим новостные ленты соц.сетей и совсем не смотрим по сторонам. А зря! Многие станции столичного метро достойны не просто внимания, но и восхищения, и любоваться ими можно ничуть не меньше, чем знаменитыми наземными достопримечательностями.
Сегодня Московскому метро исполняется 84 года! И в честь дня рождения мы сделали для вас подборку самых красивых, ярких и необычных станций. Такая экскурсия наверняка станет очень запоминающейся, не зависит от погоды и обойдется всего в 55 рублей.
Киевская (Арбатско-Покровская линия)
Станция была конечной на протяжении 50 лет — с 1953 по 2003 г. Название говорит само за себя оформление посвящено теме воссоединения России и Украины. Торцевая часть украшена большим мозаичным панно, изображающим народное гуляние в Киеве, в честь 300-й годовщины этого события.
Пилоны станции — ее главная архитектурная ценность — облицованы белым мрамором «коелга». Своды между пилонами украшают 24 фрески, обрамленные богатой лепниной, на которых изображены трудящиеся Советской Украины. Со стороны платформ пилоны также оформлены фресками, но тут — фантастические растения. За освещение станции отвечают роскошные люстры из горного хрусталя.
Киевская (Кольцевая линия)
На выставочный зал картинной галереи похожа «Киевская» Кольцевой линии. Своды между пилонами украшают мозаичные панно из смальты в рамках, имитирующих резьбу по дереву. Лепниной под деревянную резьбу декорированы и своды пилонов, а с потолка спускаются люстры-канделябры с ажурными металлическими элементами. Тема оформления — дружба России и Украины. На торцевой стене — панно, изображающее знамена, а на них — портрет В.И. Ленина и его слова о нерушимой дружбе народов двух бывших союзных республик.
Один из выходов на станцию выполнен французскими архитекторами, взявшими за основу оформления модернистские проекты известного дизайнера Эктора Гимара, разрабатывавшего дизайн входов на первые станции парижского метрополитена. Благодарностью российских коллег стал витраж «Курочка Ряба», который установили на станции «Madeleine» в Париже.
Маяковская (Замоскворецкая линия)
«Маяковская» стала первой в мире колонной станцией глубокого заложения. В 1938 году ее макет был представлен на Всемирной выставке в Нью-Йорке и получил Гран-При. В период Великой Отечественной войны станция служила бомбоубежищем. 6 ноября 1941 года здесь прошло заседание Московского Совета депутатов трудящихся с московскими партийными и общественными организациями, на котором выступал Иосиф Сталин.
Станция больше похожа на подземный дворец — оформленная в стиле «сталинской неоклассики», но не лишенная авангардных элементов декора, она отличается изяществом, свободой и легкостью пространства. Ниши со светильниками в сводах потолка украшены мозаичными панно на тему «Сутки советского неба», вот только чтобы увидеть их, нужно встать непосредственно под нишей и поднять голову высоко вверх.
Новослободская (Кольцевая линия)
Уже сам вход на станцию «Новослободская» отличается величественностью и монументальностью ‒ наземный вестибюль, являющийся объектом культурного наследия, выполнен в стилистике античных храмов.
Внутреннее оформление «Новослободской» не уступает по красоте ее экстерьеру. Пилоны облицованы светлым мрамором, в каждом из них — цветные витражи, подсвеченные изнутри и декорированные сталью и золоченой латунью. Разноцветные стекла складываются в изображения звезд, фантастических растений и цветов, вверху каждого витража — медальон, на котором представлены картины мирной жизни.
Теме мира посвящено и панно из смальты в торце центрального зала — на фоне золотой пятиконечной звезды и колосьев счастливая мать с малышом на руках. Панно носит название «Мир во всем мире».
Площадь Революции (Арбатско-Покровская линия)
«Площадь Революции» — это настоящий музей скульптуры в метро. В углах пилонов по обеим сторонам расположено 76 бронзовых скульптур, изображающих советских людей. Здесь и революционеры, и студенты, и рабочие, и колхозники — каждая скульптура несет в себе собственную уникальную композицию и сюжет. Чтобы фигуры поместились в арочные проемы, все персонажи представлены сидящими, согнувшимися, либо стоящими на коленях. Именно поэтому в народе стала расхожей шутка, что весь советский народ в стране либо сидит, либо на коленях.
У «Площади Революции» есть свои приметы: студенты верят, что если перед сдачей ответственного экзамена потереть нос пса у скульптуры «Пограничник с собакой», то все пройдет благополучно; дотронуться до туфельки «Студентки с книгой» — верное средство излечиться от неразделенной любви; прикосновение к флажку в руках матроса-сигнальщика с линкора «Марат» обеспечит успех в делах в течение дня.
Проспект Мира (Кольцевая линия)
Оформление станции «Проспект Мира», до 1966 года называвшейся «Ботанический Сад», посвящено теме сельского хозяйства Советского Союза. Массивные пилоны, облицованные кремовым мрамором, венчают широкие рельефные фризы с геометрическим и растительным орнаментом — листья и колосья обрамляют медальоны с изображением советских сельскохозяйственных тружеников за работой. Своды потолка расчерчивают кессоны, образуя ромбовидную сеть, пол выложен светло-серыми и черными гранитными плитками в шахматном порядке.
Освещается станция массивными бронзовыми люстрами, лампы которых изображают снопы колосьев.
Смоленская (Арбатско-Покровская линия)
Оформление станции «Смоленская» посвящено теме патриотизма и защиты Родины — стены наземного павильона снаружи и изнутри украшены медальонами с изображением воинов, на фризе эскалаторного зала — Орден Победы, выложенный мозаикой, а на торцевой стене – белоснежный горельеф группы солдат на фоне развевающихся знамен. Над мраморными скамьями у пилонов располагаются светильники на бронзовых канделябрах, рассеивающие вокруг мягкий свет.
Таганская (Кольцевая линия)
Военно-исторической тематике посвящено и оформление «Таганской». На пилонах в неглубоких стрельчатых нишах располагаются рельефные майоликовые панно, в центре которых медальоны с изображением профилей солдат с отличительными знаками разных родов войск — пехотинцы, танкисты, летчики, артиллеристы, моряки и другие. Сами пилоны облицованы белым мрамором, нижняя их часть – черным с белыми прожилками.
Особого внимания заслуживают располагающиеся по оси сводов люстры — многорожковые, с витыми элементами и синими стеклянными вазами внизу — в своем цветовом исполнении они великолепно сочетаются с оформлением залов станции.
Трубная (Люблинско-Дмитровская линия)
Открытая в 2007 году, станция имеет очень современное оформление. Настоящим украшением служат великолепные мозаичные витражи с подсветкой в простенках с изображением старинных русских городов и панно в торцах зала работы Зураба Церетели. По странному стечению обстоятельств, несмотря на то что практически на всех витражах были изображены православные церкви и соборы, ни на одном из куполов не было креста. Недоразумение было исправлено в течение нескольких месяцев — кто-то из пассажиров метро самостоятельно прикрепил к куполам маленькие нательные крестики и деревянные распятия.
Под витражами располагаются скамьи, ажурные металлические подлокотники которых уходят вверх и служат оригинальными подставками для светильников.