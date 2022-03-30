Самые дешевые районы Перми для аренды квартиры
В материале расскажем, в каких районах Перми снимать квартиры сейчас дешевле всего. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года.
Самые дешевые районы Перми для аренды однушек
Из графика ниже видно, что дешевле всего снять однушку в Перми сейчас можно в Кировском районе. Ну а самым дорогим становится престижный Ленинский район города.
Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Перми составляет 16,9 тыс. рублей. Это значит, что если вы будете снимать квартиру, например, в Кировском районе, то сэкономите в среднем 6,5 тыс. рублей в месяц.
Самые дешевые районы Перми для аренды двушек
Что касается аренды двухкомнатных квартир, лидером по доступности цен вновь становится Кировский район, а на другом конце списка — снова Ленинский район. Из графика заметно, что цены на аренду двушек в этих районах города отличаются почти в три раза.
Также аналитики Домклик отмечают, что средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Перми составляет 18,1 тыс. рублей. Это значит, если вы будете снимать квартиру где-нибудь на Кировском районе, а не в районе со средними ценами, можете сохранить для своего бюджета 6,3 тыс. рублей в месяц.
Самые дешевые районы Перми для аренды трёшек
Из графика видно, что дешевле всего снять трехкомнатную в Перми сейчас можно в Орджоникидзевском районе. Самым дорогим становится Свердловский район с показателем в 49,2 тыс. в месяц. В таблице ниже также нет Кировского района — на момент сбора данных в этом районе города не было объявлений о сдаче в аренду трехкомнатных квартир.
Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Перми составляет 29 тыс. рублей. Это значит, что аренда трёшки в Свердловском районе стоит в среднем на 20 тыс. рублей в месяц дороже средней цены по городу.