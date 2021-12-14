Рынок недвижимости: итоги уходящего года и прогнозы на будущее
Декабрь — особая пора предвкушения чуда и предпраздничной суеты. А еще это время, когда мы подводим итоги прошедших двенадцати месяцев, ставим новые цели и мечтаем о переменах к лучшему.
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева рассказала о главных событиях года в строительной сфере, а также поделилась ожиданиями и прогнозами на будущее.
«2021 год был удачным для застройщиков, теперь мы ждем стабильности!»
— Давайте для начала обсудим тему, которая волнует людей больше всего — цены на недвижимость. Какую динамику они показали в 2021 году? Чего ждать покупателям жилья в 2022-м?
За этот год цены на недвижимость сильно выросли. Это коснулось всех сегментов, но особенно — масс-маркета. Причин, по которым подорожало жилье, несколько.
Во-первых, рост себестоимости строительства, который связан с удорожанием материалов, как импортных, так и отечественных. Во-вторых, предложение первичного жилья в Петербурге и Ленобласти сократилось. Естественно, при снижении предложения цены растут — это закон рынка.
В-третьих, нельзя забывать, что строительная отрасль полностью перешла на проектное финансирование. Банки контролируют рентабельность наших объектов, поэтому мы не можем снижать цены. В связи со всем этим в 2022 году жилье точно не будет дешеветь. Для этого нет никаких предпосылок.
— Как изменились предпочтения покупателей за последний год?
Мы отметили увеличение спроса на студии по сравнению с прошлым годом. В 2020 году на долю таких квартир пришлось 18% продаж, а в 2021 году — 23%. Это результат изменений в программе ипотеки с господдержкой: 1 июля максимальная сумма кредита была ограничена 3 млн рублей.
Теперь покупатели с небольшим первым взносом могут взять по ипотеке с господдержкой только студию. Например, в ЖК «Ясно.Янино», где такие квартиры стоят от 3,1 млн рублей.
«ЖК Ясно. Янино»
— Получается, ипотека по-прежнему остается самым популярным способом покупки жилья?
Безусловно. Однако особенность этого года в том, что значительная часть клиентов переориентировалась на семейную ипотеку. С 1 июля эта программа стала доступна также клиентам с одним ребенком, который родился в 2018 году или позже.
При этом максимальная сумма кредита осталась такой же. Это 12 млн рублей для Петербурга, Ленобласти, Москвы и Московской области и 6 млн для остальных регионов.
Семейная ипотека — очень выгодное предложение, поэтому покупатели ей охотно пользуются. В нашей компании доля сделок с использованием этой программы выросла в 2 раза за последние полгода. Сейчас каждый пятый клиент «КВС» оформляет семейную ипотеку.
— Какие тенденции вы бы выделили в отношении планировочных решений? А в сфере благоустройства жилых комплексов?
Планировки становятся все более разнообразными и интересными. К примеру, активно появляются квартиры с окнами в ванной комнате. У «КВС» такие варианты представлены в ЖК «Любоград» в Стрельне и в ЖК «Ясно.Янино». Также среди застройщиков стало популярно проектировать на последних этажах квартиры с потолками 3 метра и увеличенными оконными проемами. Это нетипичная опция для жилья комфорт-класса, которая делает последний этаж привлекательным для покупателей. Наша компания тоже поддерживает этот тренд, у нас есть такие квартиры.
Среди ярких тенденций я бы также выделила создание дог-инфраструктуры. К примеру, в своих новых объектах «КВС» обустраивает специальные лапомойки: они располагаются в парадных, прямо у входа. Здесь хозяева могут помыть лапы своим питомцам.
Это помогает сохранять чистоту в холлах и в квартирах. В нашем ЖК «Континенты» мы также создали для четвероногих жителей специальную площадку, где они могут бегать и играть, не мешая всем остальным. В целом дог-инфраструктура — преимущество не только для владельцев собак. Это делает жилой комплекс комфортнее для всех.
Площадка для выгула собак в ЖК «Континенты»
— Каким был уходящий год для именно вашей компании?
Для «КВС» 2021 год определенно был удачным. Мы достигли своих главных целей: и по продажам квартир, и по вводу объектов в эксплуатацию. Последнее особенно важно. Мы выполнили все обязательства перед дольщиками и вступаем в новый год с чистой совестью.
Кстати, некоторые дома мы сдали даже раньше срока. Это два корпуса ЖК «Ясно.Янино», которые были введены с опережением на четыре месяца. Также в октябре «КВС» сдала большую школу в микрогороде «Новое Сертолово». Это важное событие и для нас, и для жителей.
Кроме того, в 2021 году мы вывели в продажу два новых крупных объекта — ЖК «Любоград» в Стрельне и Олимпийские кварталы «ЮгТаун» в Пушкинском районе. Оба этих жилых комплекса — малоэтажные.
— Как изменился сам процесс покупки квартир? Стали ли клиенты охотнее приобретать жилье онлайн?
Продажи через интернет мы запустили еще в 2019 году, когда открыли онлайн-магазин квартир «КВС». Уже в 2020 году доля сделок с использованием этого сервиса достигла 80%. В 2021 году тренд на цифровизацию продолжился. В частности, мы стали активно продавать через интернет не только квартиры, но и коммерческие помещения, паркинги и кладовые.
Также в 2021 году мы перевели в онлайн сотрудничество с риелторами и агентствами. Теперь партнеры продают квартиры в наших домах через специальный портал eAgent. Это особенно удобно для региональных риелторов, которые могут продавать наши квартиры, не выезжая из родного города.
— Много ли региональных клиентов приобретали жилье в Петербурге в этом году?
Да, треть покупателей квартир в домах «КВС» — иногородние. Среди них много жителей северных городов: Мурманска, Архангельска, Норильска, Красноярска. Поэтому мы развиваем работу с этими регионами.
В частности, мы расширили нашу программу «Квартира в зачет». Теперь мурманчане и архангелогородцы могут через Агентство недвижимости «КВС» продать жилье в родном городе и купить новое — в Петербурге или Ленобласти.
— Что ждет рынок недвижимости в 2022 году? Каких перемен вы бы хотели?
Давать прогнозы насчет рынка недвижимости — это, на самом деле, гадание на кофейной гуще. Строительная отрасль не совсем рыночная, потому что сильно контролируется государством. Правительство может запустить льготную ипотеку, и продажи квартир вырастут. А может ужесточить требования к инфраструктуре жилых комплексов, и тогда застройщикам будет сложнее выводить на рынок новые объекты.
Поэтому я в новом году жду, в первую очередь, стабильности и спокойствия. Хотелось бы меньше изменений в законодательстве, которые тормозят запуск новых проектов. И, конечно же, я мечтаю о скорейшем окончании пандемии и возвращении к жизни без ограничений.