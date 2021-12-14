Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
7 мин
6K

Рынок недвижимости: итоги уходящего года и прогнозы на будущее

Дата публикации: 14 дек 2021
Рынок недвижимости: итоги уходящего года и прогнозы на будущее

Декабрь  — особая пора предвкушения чуда и предпраздничной суеты. А еще это время, когда мы подводим итоги прошедших двенадцати месяцев, ставим новые цели и мечтаем о переменах к лучшему.

Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева рассказала о главных событиях года в строительной сфере, а также поделилась ожиданиями и прогнозами на будущее. 

«2021 год был удачным для застройщиков, теперь мы ждем стабильности!»

— Давайте для начала обсудим тему, которая волнует людей больше всего — цены на недвижимость. Какую динамику они показали в 2021 году? Чего ждать покупателям жилья в  2022-м?

За этот год цены на недвижимость сильно выросли. Это коснулось всех сегментов, но особенно — масс-маркета. Причин, по которым подорожало жилье, несколько.

Во-первых, рост себестоимости строительства, который связан с удорожанием материалов, как импортных, так и отечественных. Во-вторых, предложение первичного жилья в Петербурге и Ленобласти сократилось. Естественно, при снижении предложения цены растут — это закон рынка.

В-третьих, нельзя забывать, что строительная отрасль полностью перешла на проектное финансирование. Банки контролируют рентабельность наших объектов, поэтому мы не можем снижать цены.  В связи со всем этим в 2022 году жилье точно не будет дешеветь. Для этого нет никаких предпосылок.

— Как изменились предпочтения покупателей за последний год?

Мы отметили увеличение спроса на студии по сравнению с прошлым годом. В 2020 году на долю таких квартир пришлось 18% продаж, а в 2021 году — 23%. Это результат изменений в программе ипотеки с господдержкой: 1 июля максимальная сумма кредита была ограничена 3 млн рублей.

Теперь покупатели с небольшим первым взносом могут взять по ипотеке с господдержкой только студию. Например, в ЖК «Ясно.Янино», где такие квартиры стоят от 3,1 млн рублей.

«ЖК Ясно. Янино»

— Получается, ипотека по-прежнему остается самым популярным способом покупки жилья?

Безусловно. Однако особенность этого года в том, что значительная часть клиентов переориентировалась на семейную ипотеку. С 1 июля эта программа стала доступна также клиентам с одним ребенком, который родился в 2018 году или позже.

При этом максимальная сумма кредита осталась такой же. Это 12 млн рублей для Петербурга, Ленобласти, Москвы и Московской области и 6 млн для остальных регионов.

Семейная ипотека — очень выгодное предложение, поэтому покупатели ей охотно пользуются. В нашей компании доля сделок с использованием этой программы выросла в 2 раза за последние полгода. Сейчас каждый пятый клиент «КВС» оформляет семейную ипотеку.   

— Какие тенденции вы бы выделили в отношении планировочных решений? А в сфере благоустройства жилых комплексов?

 Планировки становятся все более разнообразными и интересными. К примеру, активно появляются квартиры с окнами в ванной комнате. У «КВС» такие варианты представлены в ЖК «Любоград» в Стрельне и в ЖК «Ясно.Янино». Также среди застройщиков стало популярно проектировать на последних этажах квартиры с потолками 3 метра и увеличенными оконными проемами. Это нетипичная опция для жилья комфорт-класса, которая делает последний этаж привлекательным для покупателей. Наша компания тоже поддерживает этот тренд, у нас есть такие квартиры.

Среди ярких тенденций я бы также выделила создание дог-инфраструктуры. К примеру, в своих новых объектах «КВС» обустраивает специальные лапомойки: они располагаются в парадных, прямо у входа. Здесь хозяева могут помыть лапы своим питомцам.

Это помогает сохранять чистоту в холлах и в квартирах. В нашем ЖК «Континенты» мы также создали для четвероногих жителей специальную площадку, где они могут бегать и играть, не мешая всем остальным. В целом дог-инфраструктура — преимущество не только для владельцев собак.  Это делает жилой комплекс комфортнее для всех.

Площадка для выгула собак в ЖК «Континенты»

— Каким был уходящий год для именно вашей компании?

Для «КВС» 2021 год определенно был удачным. Мы достигли своих главных целей: и по продажам квартир, и по вводу объектов в эксплуатацию. Последнее особенно важно. Мы выполнили все обязательства перед дольщиками и вступаем в новый год с чистой совестью.

Кстати, некоторые дома мы сдали даже раньше срока. Это два корпуса ЖК «Ясно.Янино», которые  были введены с опережением на четыре месяца. Также в октябре «КВС» сдала большую школу в микрогороде «Новое Сертолово». Это важное событие и для нас, и для жителей.

Кроме того, в 2021 году мы вывели в продажу два новых крупных объекта — ЖК «Любоград» в Стрельне и Олимпийские кварталы «ЮгТаун» в Пушкинском районе. Оба этих жилых комплекса — малоэтажные.

— Как изменился сам процесс покупки квартир? Стали ли клиенты охотнее приобретать жилье онлайн?

Продажи через интернет мы запустили еще в 2019 году, когда открыли онлайн-магазин квартир «КВС». Уже в 2020 году доля сделок с использованием этого сервиса достигла 80%.  В 2021 году тренд на цифровизацию продолжился. В частности, мы стали активно продавать через интернет не только квартиры, но и коммерческие помещения, паркинги и кладовые.

Также в 2021 году мы перевели в онлайн сотрудничество с риелторами и агентствами. Теперь партнеры продают квартиры в наших домах через специальный портал eAgent. Это особенно удобно для региональных риелторов, которые могут продавать наши квартиры, не выезжая из родного города.

— Много ли региональных клиентов приобретали жилье в Петербурге в этом году?

Да, треть покупателей квартир в домах «КВС» —  иногородние. Среди них много жителей северных городов: Мурманска, Архангельска, Норильска, Красноярска. Поэтому мы развиваем работу с этими регионами. 

В частности, мы расширили нашу программу «Квартира в зачет». Теперь мурманчане и архангелогородцы могут через Агентство недвижимости «КВС» продать жилье в родном городе и купить новое — в Петербурге или Ленобласти.

— Что ждет рынок недвижимости в 2022 году? Каких перемен вы бы хотели?

Давать прогнозы насчет рынка недвижимости — это, на самом деле, гадание на кофейной гуще. Строительная отрасль не совсем рыночная, потому что сильно контролируется государством. Правительство может запустить льготную ипотеку, и продажи квартир вырастут. А может ужесточить требования к инфраструктуре жилых комплексов, и тогда застройщикам будет сложнее выводить на рынок новые объекты.

Поэтому я в новом году жду, в первую очередь, стабильности и спокойствия. Хотелось бы меньше изменений в законодательстве, которые тормозят запуск новых проектов. И, конечно же, я мечтаю о скорейшем окончании пандемии и возвращении к жизни без ограничений.

Рассчитать ипотеку и подать заявку 

Партнеры
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал