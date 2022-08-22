Рыцарский замок и дом в стиле хюгге: ТОП-10 загородных домов премиум-класса Москвы и Петербурга
- Классический кирпичный особняк недалеко от Москвы
- Рыцарский замок в Подмосковье
- Коттедж из культовой киносаги
- Дом в стиле дворянской усадьбы
- Своя крепость в черте города
- Эргономичный коттедж с видом на Финский
- Приют спокойствия на берегу Невы
- Скандинавский рай в окружении сосен
- Хижина в лесу
- Американская готика в русском исполнении
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Выбрали самые популярные среди пользователей Домклик загородные дома рядом с Москвой и Санкт-Петербургом. Коттеджи, виллы и особняки можно купить прямо сейчас, а полюбоваться ими и узнать больше — в нашей подборке.
Классический кирпичный особняк недалеко от Москвы
Начинаем нашу подборку с Одинцовского городского округа — одного из самых дорогих районов Подмосковья. Именно здесь расположены правительственные резиденции, такие как «Ново-Огарево» и «Горки-9». В Одинцове немало дорогих коттеджных поселков, которые привлекают в первую очередь внимание респектабельных москвичей, заинтересованных в покупке загородной недвижимости: это и «Красная поляна II», и «Романово-2», и «Любушкин Хутор», и «Зеленая Лощина», и многие другие.
Невозможно обойти вниманием монументальный дом в одном из охраняемых коттеджных поселков Одинцова под названием «Дипломат КИЗ (Горки 2)». Он находится на Рублево-Успенском шоссе всего в 15 километрах от МКАД. На огромной благоустроенной территории в 50 соток с ландшафтным дизайном и многочисленными скульптурами расположились спортивная и детская площадки, дома для охраны и персонала, а также гараж на четыре машино-места. Такие особенности территории делают этот объект идеальным вариантом для тех, кто мечтает жить в уединении, но недалеко от города.
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Сам дом представляет собой трехэтажный особняк в американском стиле из кирпича с окнами в пол, камином и массивной мебелью — то, что нужно, чтобы коротать длинные зимние вечера с чашкой какао и любимой книгой, пока на улице тихо падает снег. Площадь дома — 1 400 квадратных метров.
Объект будет интересен не только эстетам, которые ценят уединение, но и большим семьям: три этажа, две детские, четыре спальни, одна из которых — хозяйская, кинотеатр, бассейн с морской водой, игровая комната — словно отдельный собственный мир. Дом выдержит не только шумных маленьких обитателей, но и регулярные приезды гостей, которые будут рады разместиться в спальнях с отдельным санузлом и провести время в баре-бильярдной.
Обойдется такой дом в 543 326 400 рублей.
Рыцарский замок в Подмосковье
В деревне Жуковка расположился уютный кирпичный дом общей площадью 670 квадратных метров. Величественный трехэтажный коттедж в одном из самых престижных жилых комплексов VIP-класса всем своим видом заявляет: здесь вы будете купаться в роскоши. Снаружи дом напоминает старинный рыцарский замок с крышей в виде остроугольных башен. Внутреннее убранство дома — дорогая колоритная мебель, лепнина, хрустальные люстры, мрамор. Здесь вы будете себя чувствовать королем мира.
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В доме есть бассейн, сауна, просторная гостиная с камином, гардеробная, кабинет, а также хозяйский блок со своим санузлом. Отличает этот объект просторная открытая веранда с обеденной зоной. Кирпичные колонны и мраморный пол поражают своей основательностью. Обедая в таком месте, легко можно поймать себя на мысли, что вас перенесло куда-то в далекое Средневековье, во времена рыцарей и драконов.
Поселиться в рыцарских покоях можно за 400 000 000 рублей.
Коттедж из культовой киносаги
От рыцарских замков до суперсовременных домов в стиле хай-тек. Один из таких домов ждет своих хозяев в экологически чистом месте — в деревне Семкино неподалеку от Мытищ. Рядом расположены такие коттеджные поселки, как «Бригантина», «Золотой Город», «Еремино 2», «Ново-Александрово», «Тихая Гавань» и другие.
Внешне он напоминает скорее коттедж семьи Эдварда Каллена из фильма «Сумерки». Просторный трехэтажный дом общей площадью 1102 квадратных метра окружен хвойным лесом и находится в непосредственной близости от реки Клязьма — прекрасный компромисс для тех, кто хочет вести уединенную жизнь на природе, вдали от смертных, и при этом не отдаляться от города слишком сильно. Дом находится всего в 13 километрах от МКАД, подъехать к нему можно по идеально ровной дороге.
Посмотреть этот дом
Природа словно обволакивает дом, который гармонично вписывается в окружающий пейзаж. Он построен из экологичных материалов — клинкерного кирпича и термоясеня — по авторскому проекту. На первом этаже находятся холл-прихожая, столовая с выходом на террасу, гардеробная и кладовая, а также обширная спа-зона, в которую входят бассейн, сауна и тренажерный зал.
На третьем этаже есть библиотека с выходом на балкон — там вы сможете хранить абсолютно все свои любимые книги и перечитывать их за чашечкой чая, с высоты обозревая свои владения. А владений у вас будет не так уж мало — участок занимает 41 сотку. Кроме того, есть возможность приобрести дом вместе с соседним участком.
Самое прекрасное — в этом доме вас ничто не будет отвлекать от ваших мыслей и созерцания природы. Дизайн интерьеров — минималистичный, здесь много воздуха и свободы. Даже если для вас это минус, то вы еще можете дать простор фантазии и сделать этот дом таким, каким его хотите видеть именно вы, — внутренняя отделка пока выполнена лишь частично, говорится в объявлении.
Стоимость дома составляет 150 000 000 рублей.
Дом в стиле дворянской усадьбы
На контрасте с современным домом в минимализме предлагаем обратить внимание на роскошный двухэтажный особняк площадью 1 200 квадратных метров в городе Пушкино. Это настоящее поместье, в котором на первый взгляд вместо гаража должна быть конюшня. Впрочем, в 5 километрах от дома есть экоферма — прямо как в старые добрые времена.
Пожалуй, это место больше похоже на музей-усадьбу, чем на загородный дом, но здесь действительно можно жить. На территории участка — фонтан, пруд, беседка, оранжерея и даже флигель. Идет ли в комплекте с домом дворецкий — уточняйте по телефону.
Посмотреть этот особняк
Дворцовый стиль господствует и в интерьерах особняка. Гостей встречает помпезная мраморная лестница, над которой возвышается огромная люстра из хрусталя, стены обшиты деревянными панелями и украшены полотнами художников, монументальная мебель декорирована вставками из золота и элементами резьбы. К слову, особняк меблирован итальянской фабрикой Giorgio Piotto. Вся мебель компании создается вручную — это настоящие произведения искусства для истинных ценителей.
Кроме того, в доме есть музыкальная комната, бассейн, сауна, бильярд, спортзал и кинотеатр — все что нужно, чтобы показать себя радушным хозяином. Потому что купить такой особняк и не приглашать сюда гостей — моветон чистой воды.
Почувствовать себя честным старосветским помещиком при усадьбе можно за 690 000 000 рублей.
Своя крепость в черте города
Уникальное предложение — стильный современный дом всего в 10 минутах от метро «Сокол». До ближайшей станции МЦК «Панфиловская» еще ближе — 7 минут. Дом выполнен по авторскому проекту. Планировка включает целых четыре спальни, три из которых расположены на первом этаже, четвертая — на мансарде.
Площадь дома — 400 квадратных метров. По сравнению с другими объектами в нашей подборке этот может показаться совсем маленьким, но что лучше: собственный дом или крошечная квартира в 50 квадратных метров? Если для вас важен простор, но вы категорически не хотите уезжать из города, то этот дом специально для вас!
Несмотря на то что постройка расположилась в черте города, «каменные джунгли» от него далеко. Участок расположен в экологичном месте на лоне природы. Вокруг дома выполнен живописный ландшафтный дизайн. Летом его обитатели могут коротать вечера в собственной беседке, готовить барбекю и петь песни под гитару.
Посмотреть этот дом
При этом никто не помешает в любой момент сорваться в город, чтобы полюбоваться огнями ночной Москвы. Кажется, этот дом создан специально для таких людей — молодых, энергичных, непредсказуемых. Им особенно понравится оригинальный интерьер: нарочито-небрежный, яркий, богемный. Мебель в классическом стиле здесь отлично сочетается с эклектикой, дерево — с плиткой, асимметричное — с полной симметрией. Для творческих личностей на мансарде оборудован кабинет с музыкальными инструментами — зимой песни под гитару с друзьями можно устроить и тут.
Купить дом можно за 301 850 000 рублей.
Эргономичный коттедж с видом на Финский
Переходим от Подмосковья к Ленобласти. Что могут предложить края, где свои резиденции имели представители царского рода Романовых? Большинство объектов из нашей подборки расположены во Всеволжском районе Ленобласти. Место придется по душе тем, кто стремится сбежать от городской суеты и хочет поселиться в окружении зеленых зон. Всеволжский район богат хвойными лесами и озерами, здесь есть свои горнолыжные курорты, а также множество парков и памятников природы.
Посмотреть этот дом
Конечно, и жить в таком месте хочется в полном единении с природой. Большой зеленый участок 20 соток, современный светлый дом из натуральных материалов, невероятный вид на Финский залив — это не мечта, а реальность. Этот объект ждет своих хозяев в поселке Пески.
Дом построен по авторскому проекту — это уютный загородный коттедж общей площадью 445 квадратных метров на холмистой местности. Перепад высот там достигает 3,5 метра, поэтому архитектор предложил расположить основную часть дома в верхней части участка, а гостевую — на ступень ниже. Получилась необычная конструкция, которая одновременно и выделяется, и сливается с ландшафтом — за счет исполнения из камня и дерева.
Из общей зоны дома открывается панорамный вид на залив. Отсюда же можно выйти на террасу, где захочется отдохнуть в шезлонгах и насладиться тишиной и спокойствием в теплый летний день. Любопытно, что терраса одновременно стала и крышей дома. А в стену здания виртуозно вписан огромный вековой валун, который удалось укрепить с помощью массивного основания.
Помимо природных богатств в доме есть четыре спальни, комнаты отдыха и сауна. Интерьеры минималистичные, эргономичные и очень функциональные — настоящий скандинавский минимализм. В мебели ничего лишнего — простота и изысканность в каждой линии. Такие решения особенно оценят люди с тонким вкусом, для которых в первую очередь важен комфорт.
Цена дома — 110 000 000 рублей.
Приют спокойствия на берегу Невы
«В гранит оделася Нева», — писал Александр Пушкин о времени правления императрицы Екатерины II. Именно при ней в Петербурге появились набережные, обрамленные «диким морским камнем», — те самые набережные, которые ассоциируются с обликом города до сих пор. Но не вся Нева такая! И убедиться в этом легко: взять, например, уединенный участок в 31 сотку, расположенный прямо на ее берегу в деревне Большие Пороги.
Огромный дом общей площадью 970 квадратных метров находится настолько близко к Неве, что может показаться, будто до воды легко допрыгнуть прямо с крыльца. Искупаться можно, не покидая участка, — в собственном бассейне с видом на реку.
Посмотреть этот дом
Сам дом двухэтажный, построен в скандинавском стиле. Стены возведены из металлокаркаса и глинобита — экологичных материалов с высокой способностью аккумулировать тепло, что особенно актуально для Ленобласти с ее непредсказуемой погодой. Обшивка дома выполнена из лиственницы, ограждения балконов — из нержавеющей стали.
Внешне дом выглядит современно и стильно: острые углы, большие окна в пол, спокойная цветовая гамма с умеренными акцентами на прямых линиях. На участке установлена система наблюдения с пунктом управления в доме охраны — никто не проскользнет к вам на территорию незамеченным, даже если поплывет по воде. Можно спокойно отдыхать в сауне или спа-зоне, не боясь, что кто-то потревожит ваш покой.
Внутренняя отделка также выполнена из экологичных материалов: глиняные стены, дубовый пол, деревянный реечный потолок — и ничего лишнего. Мебели в доме почти нет, так что новые хозяева смогут обставить его по собственному усмотрению. Интерьер комнат нейтральный, ни к чему не обязывающий, что позволяет меблировать дом так, как захочется.
Поселиться в уединенном месте на берегу Невы можно за 125 000 000 рублей.
Скандинавский рай в окружении сосен
Тем, кто любит простор и свежий лесной воздух, рекомендуем обратить внимание на трехэтажный дом в элитном коттеджном поселке «Горки СПБ» на участке в 22 сотки. Проект выполнен в стиле скандинавский конструктивизм, который лучше всего прижился в Питере и окрестностях. Ему свойственна эстетика четких линий в сочетании с экологичными материалами и утилитарным использованием геометрических пространств.
Скандинавские мотивы в архитектуре в той или иной мере близки и двум предыдущим объектам, но этот дом — поистине образец стиля. Даже в названии деревни, где расположен объект, есть что-то скандинавское — деревня Юкки.
Посмотреть этот дом
Дом построен по индивидуальному проекту. Наружные стены покрыты декоративной штукатуркой цвета слоновой кости и обшиты деревянной панелью. Цоколь облицован натуральным камнем. Среди огромных вековых сосен дом смотрится как влитой.
Площадь дома — 390 квадратных метров. Интерьеры современные и практичные, но в то же время основательные и богатые. Изящная скромность в этом доме сочетается с нарочитой изысканностью. Про хозяев такого дома можно сказать только одно: это люди с безупречным вкусом, которые ставят комфорт и удобство на первое место, но не забывают и о презентабельности.
На цокольном этаже находится зона отдыха с бильярдом и кинотеатром, а также гостевая комната. На первом этаже расположена гостиная и кухня с выходом во двор, разделением этой зоны и лестницы служит стена с аквариумом. Во дворе установлен мангал, есть обеденная зона и шезлонги. На втором этаже можно устроиться с согревающим напитком перед камином в холодные дождливые вечера.
Кроме того, в доме есть отдельно обустроенный банный комплекс с купелью и сауной на дровах, собственный спортивно-оздоровительный комплекс, тренажерный зал, теннисный корт. Если вы приверженец здорового образа жизни, то этот дом для вас.
Кусочек скандинавского рая обойдется будущим хозяевам в 97 990 000 рублей.
Хижина в лесу
Хотя, конечно, это не совсем хижина. А точнее, совсем не хижина, а самый настоящий трехэтажный терем из клееного бруса площадью 527 квадратных метров, построенный в стиле шале. Находится почти в том же месте, что и предыдущий объект из нашей подборки, — в деревне Юкки, в непосредственной близости от Юкковского заповедника и Тохколодского озера. На участке в 28 соток с уникальным природным ландшафтом растут вековые сосны, выполнена ночная подсветка. Помимо собственности на дом оформлена доля в инфраструктуре поселка.
Посмотреть этот дом
Внешне дом действительно очень напоминает русский терем, в каких жили в старину, только без резных окон и архитектурных излишеств: снаружи он рыжеватый, солнечный, с покатой крышей, а внутри — совершенно воздушный, легкий, практически невесомый. Стены в комнатах выполнены из светлых деревянных панелей. Мебель классическая, преимущественно деревянная. За счет этого комнаты выглядят уютными и достаточно обжитыми, хотя дому еще только предстоит найти своих хозяев. Вся сантехника и мебель брендовые.
Цена дома — 159 000 000 рублей.
Американская готика в русском исполнении
Заканчиваем нашу подборку роскошным двухэтажным особняком на берегу Невы в деревне Маслово с собственным гротом, который служит гаражом для лодок, и огромной территорией в 35 соток. Сам дом соединяет в себе черты плотницкого готического стиля и нестареющей классики в строительстве загородных коттеджей: стрельчатые окна, изящная башенка и остроконечная крыша прекрасно гармонируют с основательностью, выраженной в материалах, использованных для строительства.
Дома в плотницкой готике строили из дерева, они были экономичны и по-американски провинциальны, но этот дом — блочный и монументальный, лишенный всяческой легковесности и наивности.
Посмотреть этот дом
Площадь дома — 490 квадратных метров. В нем нашлось место для большой уютной гостиной с камином, солидного кабинета, тренажерного зала, сауны и бассейна. С террасы открывается вид на Неву. В хорошую погоду можно выйти и поплавать на лодке. На берегу установлен эллинг для хранения катера. На территории участка выполнено озеленение горными соснами, газоном, многолетниками, туями и розами, фасад дома обвивают виноградники.
Безусловно, такая красота подразумевает наличие садовника — для него отдельно построен дом на территории, который изнутри представляет собой, по сути, отдельную комфортабельную квартиру. Также на территории есть площадка для отдыха с мангалом и беседкой, внутри которой установлена дровяная печь. Тут можно хорошо провести время в приятной компании даже зимними вечерами.
Стоимость такого дома — 100 000 000 рублей.