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Продвижение объявлений: как получить больше звонков

Недвижимость
01 дек 2022
1K
Продвижение объявлений: как получить больше звонков
Содержание

При размещении объявлений на Домклик доступна услуга платного продвижения объявлений. При подключении платного продвижения объявление становится более заметным, позволяет получить больше звонков, а соответственно, быстрее найти покупателя. Воспользоваться услугой может любой пользователь, разместивший объявление (собственник, частное лицо, частный риелтор, агентство недвижимости).

Какие объявления можно продвинуть

  • о продаже объекта на вторичном рынке
  • об аренде объекта на вторичном рынке

Кто может воспользоваться услугой

Любой пользователь, разместивший объявление на вторичном рынке:

  • частное лицо (собственник, частный риелтор)
  • агентство недвижимости (агент, руководитель офиса, глава компании)

От чего зависит стоимость

  • выбранного тарифа: «Топ», «Премиум», «Экспресс»
  • региона расположения объекта
  • типа недвижимости (жилая, коммерческая)

От чего зависит срок действия тарифа

  • региона расположения объекта
  • типа недвижимости (жилая, коммерческая)

Продвижение: тарифы

Для продвижения объявлений доступны три тарифа.

Тариф «Топ»

  • В результатах поиска ваше объявление будет выше бесплатных объявлений (тариф «Обычный»), а также выше объявлений с тарифом «Экспресс», «Премиум»
  • Объявление выделяется на карте
  • Карточка объявления в списке увеличенного размера
  • Галерея (возможность листать фото) доступна прямо в списке объявлений — объявление становится максимально заметным для клиентов, что может позволить получить максимальное количество звонков

Тариф «Премиум»

  • В результатах поиска ваше объявление будет выше, чем бесплатные объявления и объявления с продвижением по тарифу Экспресс
  • Карточка объявления в списке увеличенного размера
  • Галерея (возможность листать фото) доступна прямо в списке объявлений — ваше предложение клиенты увидят раньше, что может позволить получить максимальное количество звонков

Тариф «Экспресс» с поднятием

  • В результатах поиска ваше объявление будет выше, чем бесплатные объявления, что может позволить получить значительно больше звонков

Вот как выглядят объявления в результатах поиска: сверху вниз — тарифы «Топ», «Премиум», «Экспресс» и бесплатное размещение.

Продвижение объявлений: как получить больше звонков №1

Также на Домклик есть возможность продвигать много объявлений со скидкой. Можно купить несколько продвижений или в рамках подписки (для юр.лиц) или отдельно — будет скидка за объем купленных продвижений.

Оплата продвижения. Автопродление продвижения

Оплатить услугу можно банковской картой прямо на сайте — в личном кабинете Домклик. Для этого авторизуйтесь на Домклик, перейдите в раздел «Мои объявления», зайдите на страницу нужного объявления.

Внизу карточки объявления вы увидите блок с описанием тарифов. Прочитайте условия и выберите тот, который подходит вам больше всего.

Продвижение объявлений: как получить больше звонков №2

Нажмите на него. У вас откроется окно оплаты. На экране оплаты по умолчанию включена услуга автопродления. Автопродление объявления позволит вам не беспокоиться, что объявление опустится в поиске. Вам не нужно будет помнить дату, когда нужно зайти и ещё раз подключить продвижение объявления. Мы поможем вам — как только срок действия продвижения истечет, мы автоматически продлим эту услугу на следующий период. Услуга при этом будет оплачена с той же карты, с которой была оплачена в первый раз.

Если вы уверены, что хотите отключить автопродление продвижения, вы можете сделать это при оплате или в любой момент позже — эта возможность есть на странице объявления.

Произвести оплату при первом подключении услуги можно бонусами СберСпасибо. При автопродлении оплата списывается с карты.

Агентства недвижимости также могут оплатить услугу при помощи Кошелька Домклик.

Стоимость продвижения объявлений о жилой недвижимости, руб.

Регион

Тариф «Топ»

Тариф «Премиум»

Тариф «Экспресс»

Алтайский край

689

215

131

Амурская область

690

215

130

Архангельская область

866

324

196

Астраханская область

462

156

93

Белгородская область 

466

155

95

Брянская область

480

171

101

Владимирская область

421

137

83

Волгоградская область

558

196

119

Вологодская область

488

172

101

Воронежская область

378

145

88

Еврейская автономная область

558

196

115

Забайкальский край

690

215

130

Ивановская область 

389

149

90

Иркутская область

707

217

130

Кабардино-Балкарская Республика

337

135

79

Калининградская область 

600

222

139

Калужская область

492

188

114

Камчатский край

744

217

130

Карачаево-Черкесская Республика

505

166

100

Кемеровская область

494

172

101

Кировская область

624

198

120

Костромская область

492

181

107

Краснодарский край

1 139

484

283

Красноярский край

970

449

269

Курганская область

778

260

156

Курская область

423

144

87

Ленинградская область

633

319

193

Липецкая область

418

144

84

Магаданская область

744

217

130

Москва

1 452

713

446

Московская область

1 401

688

430

Мурманская область

471

158

95

Ненецкий автономный округ

431

151

91

Нижегородская область

845

375

235

Новгородская область

424

144

86

Новосибирская область

711

284

172

Омская область

733

316

192

Оренбургская область

698

218

130

Орловская область

430

144

87

Пензенская область

516

230

135

Пермский край

780

344

206

Приморский край

690

215

130

Псковская область

374

141

86

Республика Адыгея

406

132

80

Республика Алтай

470

169

101

Республика Башкортостан

1 166

391

233

Республика Бурятия

690

215

130

Республика Дагестан

440

151

90

Республика Ингушетия

384

139

83

Республика Калмыкия

515

172

103

Республика Карелия

423

144

87

Республика Коми

496

167

100

Республика Крым

450

158

96

Республика Марий Эл

581

181

108

Республика Мордовия

640

215

130

Республика Саха (Якутия)

694

217

130

Республика Северная Осетия — Алания

474

153

92

Республика Татарстан

1 305

528

331

Республика Тыва 

694

217

130

Республика Хакасия

612

190

114

Ростовская область

719

293

183

Рязанская область

389

149

90

Самарская область

1 004

443

278

Санкт-Петербург

821

430

259

Саратовская область

558

228

136

Сахалинская область

690

215

130

Свердловская область

983

422

253

Севастополь

618

200

121

Смоленская область

480

168

101

Ставропольский край

530

166

100

Тамбовская область

478

166

100

Тверская область

454

168

100

Томская область

738

340

198

Тульская область

488

187

111

Тюменская область

641

244

148

Удмуртская Республика

634

197

119

Ульяновская область

430

144

87

Уфа

1 228

589

370

Хабаровский край

900

284

170

Ханты-Мансийский автономный округ

740

215

130

Челябинская область

983

456

275

Чеченская Республика

402

144

87

Чувашская Республика

739

256

155

Чукотский автономный округ

661

197

118

Ямало-Ненецкий автономный округ

694

217

130

Ярославская область

483

184

111

Изменение стоимости продвижения с 05.11.24

Регион

Тариф «Топ»

Тариф «Премиум»

Тариф «Экспресс»

Алтайский край

689

245

149

Амурская область

787

245

148

Архангельская область

987

369

223

Астраханская область

527

178

106

Белгородская область

513

171

105

Брянская область

480

171

101

Владимирская область

480

156

95

Волгоградская область

614

216

131

Вологодская область

586

206

121

Воронежская область

431

165

100

Еврейская автономная область

636

223

131

Забайкальский край

828

258

156

Ивановская область

389

149

90

Иркутская область

848

260

156

Кабардино-Балкарская Республика

384

154

90

Калининградская область

660

244

153

Калужская область

492

188

114

Камчатский край

893

260

156

Карачаево-Черкесская Республика

556

183

110

Кемеровская область

543

189

111

Кировская область

749

238

144

Костромская область

492

181

107

Краснодарский край

1253

532

311

Красноярский край

966

512

307

Курганская область

934

312

187

Курская область

508

173

104

Ленинградская область

696

351

212

Липецкая область

477

164

96

Магаданская область

893

260

156

Москва

1452

713

446

Московская область

1401

688

430

Мурманская область

537

180

108

Ненецкий автономный округ

517

181

109

Нижегородская область

930

413

259

Новгородская область

466

158

95

Новосибирская область

782

312

189

Омская область

836

360

219

Оренбургская область

838

262

156

Орловская область

490

164

99

Пензенская область

588

262

154

Пермский край

936

413

247

Приморский край

828

258

156

Псковская область

449

169

103

Республика Адыгея

447

145

88

Республика Алтай

517

186

111

Республика Башкортостан

1283

430

256

Республика Бурятия

828

258

156

Республика Дагестан

484

166

99

Республика Ингушетия

461

167

100

Республика Калмыкия

567

189

113

Республика Карелия

482

164

99

Республика Коми

595

200

120

Республика Крым

495

174

106

Республика Марий Эл

697

217

130

Республика Мордовия

768

258

156

Республика Саха (Якутия)

833

260

156

Республика Северная Осетия — Алания

521

168

101

Республика Татарстан

1436

581

364

Республика Тыва

833

260

156

Республика Хакасия

698

217

130

Ростовская область

791

322

201

Рязанская область

389

149

90

Самарская область

1104

487

306

Санкт-Петербург

903

473

285

Саратовская область

636

260

155

Сахалинская область

828

258

156

Свердловская область

1081

464

278

Севастополь

680

220

133

Смоленская область

480

168

101

Ставропольский край

583

183

110

Тамбовская область

545

189

114

Тверская область

454

168

100

Томская область

812

374

218

Тульская область

488

187

111

Тюменская область

705

268

163

Удмуртская Республика

761

236

143

Ульяновская область

490

164

99

Уфа

1351

648

407

Хабаровский край

1080

341

204

Ханты-Мансийский автономный округ

844

245

148

Челябинская область

1081

502

303

Чеченская Республика

458

164

99

Чувашская Республика

842

292

177

Чукотский автономный округ

793

236

142

Ямало-Ненецкий автономный округ

791

247

148

Ярославская область

483

184

111

Стоимость продвижения объявлений о коммерческой и нежилой недвижимости, руб.

Регион

Тариф «Топ»

Тариф «Премиум»

Тариф «Экспресс»

Москва и Московская область

1260

900

540

Санкт-Петербруг и Ленинградская область

655

468

300

Остальные регионы

600

300

180

С какого момента действует оплаченное продвижение

В соответствии с офертой срок оказания услуги начинается:

  • при оплате услуги до публикации объявления — с даты публикации объявления
  • при оплате услуги после публикации объявления — с даты оплаты услуги

Срок действия продвижения

7 дней — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области

14 дней — для остальных регионов

30 дней — для коммерческой недвижимости

Возврат денег за продвижение

Если по каким-либо причинам к вашему объявлению не было подключено платное продвижение, вы можете вернуть деньги за оплаченный тариф.

Для этого:

  • зайдите на Домклик в раздел обращений
  • выберите тему «Продвижение объявлений»
  • укажите ваш номер телефона — он должен совпадать с указанным на Домклик
  • укажите адрес объекта или ссылку на объявление
Важно!

С 29.05.2024г в рамках пилотного проекта в Хабаровском крае, Новосибирской области, Калининградской области, Смоленской области и Красноярском крае будет применена новая система рекомендательных технологий в поиске объявлений.

Основной целью является повышение релевантности поисковых запросов. В связи с этим логика продвижения может быть изменена. Подробнее можно ознакомиться по ссылке: https://domclick.ru/terms/recommendation

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