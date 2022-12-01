Продвижение объявлений: как получить больше звонков
- Какие объявления можно продвинуть
- Кто может воспользоваться услугой
- От чего зависит стоимость
- От чего зависит срок действия тарифа
- Продвижение: тарифы
- Оплата продвижения. Автопродление продвижения
- Стоимость продвижения объявлений о жилой недвижимости, руб.
- Изменение стоимости продвижения с 05.11.24
- Стоимость продвижения объявлений о коммерческой и нежилой недвижимости, руб.
- С какого момента действует оплаченное продвижение
- Срок действия продвижения
- Возврат денег за продвижение
При размещении объявлений на Домклик доступна услуга платного продвижения объявлений. При подключении платного продвижения объявление становится более заметным, позволяет получить больше звонков, а соответственно, быстрее найти покупателя. Воспользоваться услугой может любой пользователь, разместивший объявление (собственник, частное лицо, частный риелтор, агентство недвижимости).
Какие объявления можно продвинуть
- о продаже объекта на вторичном рынке
- об аренде объекта на вторичном рынке
Кто может воспользоваться услугой
Любой пользователь, разместивший объявление на вторичном рынке:
- частное лицо (собственник, частный риелтор)
- агентство недвижимости (агент, руководитель офиса, глава компании)
От чего зависит стоимость
- выбранного тарифа: «Топ», «Премиум», «Экспресс»
- региона расположения объекта
- типа недвижимости (жилая, коммерческая)
От чего зависит срок действия тарифа
- региона расположения объекта
- типа недвижимости (жилая, коммерческая)
Продвижение: тарифы
Для продвижения объявлений доступны три тарифа.
Тариф «Топ»
- В результатах поиска ваше объявление будет выше бесплатных объявлений (тариф «Обычный»), а также выше объявлений с тарифом «Экспресс», «Премиум»
- Объявление выделяется на карте
- Карточка объявления в списке увеличенного размера
- Галерея (возможность листать фото) доступна прямо в списке объявлений — объявление становится максимально заметным для клиентов, что может позволить получить максимальное количество звонков
Тариф «Премиум»
- В результатах поиска ваше объявление будет выше, чем бесплатные объявления и объявления с продвижением по тарифу Экспресс
- Карточка объявления в списке увеличенного размера
- Галерея (возможность листать фото) доступна прямо в списке объявлений — ваше предложение клиенты увидят раньше, что может позволить получить максимальное количество звонков
Тариф «Экспресс» с поднятием
- В результатах поиска ваше объявление будет выше, чем бесплатные объявления, что может позволить получить значительно больше звонков
Вот как выглядят объявления в результатах поиска: сверху вниз — тарифы «Топ», «Премиум», «Экспресс» и бесплатное размещение.
Также на Домклик есть возможность продвигать много объявлений со скидкой. Можно купить несколько продвижений или в рамках подписки (для юр.лиц) или отдельно — будет скидка за объем купленных продвижений.
Оплата продвижения. Автопродление продвижения
Оплатить услугу можно банковской картой прямо на сайте — в личном кабинете Домклик. Для этого авторизуйтесь на Домклик, перейдите в раздел «Мои объявления», зайдите на страницу нужного объявления.
Внизу карточки объявления вы увидите блок с описанием тарифов. Прочитайте условия и выберите тот, который подходит вам больше всего.
Нажмите на него. У вас откроется окно оплаты. На экране оплаты по умолчанию включена услуга автопродления. Автопродление объявления позволит вам не беспокоиться, что объявление опустится в поиске. Вам не нужно будет помнить дату, когда нужно зайти и ещё раз подключить продвижение объявления. Мы поможем вам — как только срок действия продвижения истечет, мы автоматически продлим эту услугу на следующий период. Услуга при этом будет оплачена с той же карты, с которой была оплачена в первый раз.
Если вы уверены, что хотите отключить автопродление продвижения, вы можете сделать это при оплате или в любой момент позже — эта возможность есть на странице объявления.
Произвести оплату при первом подключении услуги можно бонусами СберСпасибо. При автопродлении оплата списывается с карты.
Агентства недвижимости также могут оплатить услугу при помощи Кошелька Домклик.
Стоимость продвижения объявлений о жилой недвижимости, руб.
Регион
Тариф «Топ»
Тариф «Премиум»
Тариф «Экспресс»
Алтайский край
689
215
131
Амурская область
690
215
130
Архангельская область
866
324
196
Астраханская область
462
156
93
Белгородская область
466
155
95
Брянская область
480
171
101
Владимирская область
421
137
83
Волгоградская область
558
196
119
Вологодская область
488
172
101
Воронежская область
378
145
88
Еврейская автономная область
558
196
115
Забайкальский край
690
215
130
Ивановская область
389
149
90
Иркутская область
707
217
130
Кабардино-Балкарская Республика
337
135
79
Калининградская область
600
222
139
Калужская область
492
188
114
Камчатский край
744
217
130
Карачаево-Черкесская Республика
505
166
100
Кемеровская область
494
172
101
Кировская область
624
198
120
Костромская область
492
181
107
Краснодарский край
1 139
484
283
Красноярский край
970
449
269
Курганская область
778
260
156
Курская область
423
144
87
Ленинградская область
633
319
193
Липецкая область
418
144
84
Магаданская область
744
217
130
Москва
1 452
713
446
Московская область
1 401
688
430
Мурманская область
471
158
95
Ненецкий автономный округ
431
151
91
Нижегородская область
845
375
235
Новгородская область
424
144
86
Новосибирская область
711
284
172
Омская область
733
316
192
Оренбургская область
698
218
130
Орловская область
430
144
87
Пензенская область
516
230
135
Пермский край
780
344
206
Приморский край
690
215
130
Псковская область
374
141
86
Республика Адыгея
406
132
80
Республика Алтай
470
169
101
Республика Башкортостан
1 166
391
233
Республика Бурятия
690
215
130
Республика Дагестан
440
151
90
Республика Ингушетия
384
139
83
Республика Калмыкия
515
172
103
Республика Карелия
423
144
87
Республика Коми
496
167
100
Республика Крым
450
158
96
Республика Марий Эл
581
181
108
Республика Мордовия
640
215
130
Республика Саха (Якутия)
694
217
130
Республика Северная Осетия — Алания
474
153
92
Республика Татарстан
1 305
528
331
Республика Тыва
694
217
130
Республика Хакасия
612
190
114
Ростовская область
719
293
183
Рязанская область
389
149
90
Самарская область
1 004
443
278
Санкт-Петербург
821
430
259
Саратовская область
558
228
136
Сахалинская область
690
215
130
Свердловская область
983
422
253
Севастополь
618
200
121
Смоленская область
480
168
101
Ставропольский край
530
166
100
Тамбовская область
478
166
100
Тверская область
454
168
100
Томская область
738
340
198
Тульская область
488
187
111
Тюменская область
641
244
148
Удмуртская Республика
634
197
119
Ульяновская область
430
144
87
Уфа
1 228
589
370
Хабаровский край
900
284
170
Ханты-Мансийский автономный округ
740
215
130
Челябинская область
983
456
275
Чеченская Республика
402
144
87
Чувашская Республика
739
256
155
Чукотский автономный округ
661
197
118
Ямало-Ненецкий автономный округ
694
217
130
Ярославская область
483
184
111
Изменение стоимости продвижения с 05.11.24
Регион
Тариф «Топ»
Тариф «Премиум»
Тариф «Экспресс»
Алтайский край
689
245
149
Амурская область
787
245
148
Архангельская область
987
369
223
Астраханская область
527
178
106
Белгородская область
513
171
105
Брянская область
480
171
101
Владимирская область
480
156
95
Волгоградская область
614
216
131
Вологодская область
586
206
121
Воронежская область
431
165
100
Еврейская автономная область
636
223
131
Забайкальский край
828
258
156
Ивановская область
389
149
90
Иркутская область
848
260
156
Кабардино-Балкарская Республика
384
154
90
Калининградская область
660
244
153
Калужская область
492
188
114
Камчатский край
893
260
156
Карачаево-Черкесская Республика
556
183
110
Кемеровская область
543
189
111
Кировская область
749
238
144
Костромская область
492
181
107
Краснодарский край
1253
532
311
Красноярский край
966
512
307
Курганская область
934
312
187
Курская область
508
173
104
Ленинградская область
696
351
212
Липецкая область
477
164
96
Магаданская область
893
260
156
Москва
1452
713
446
Московская область
1401
688
430
Мурманская область
537
180
108
Ненецкий автономный округ
517
181
109
Нижегородская область
930
413
259
Новгородская область
466
158
95
Новосибирская область
782
312
189
Омская область
836
360
219
Оренбургская область
838
262
156
Орловская область
490
164
99
Пензенская область
588
262
154
Пермский край
936
413
247
Приморский край
828
258
156
Псковская область
449
169
103
Республика Адыгея
447
145
88
Республика Алтай
517
186
111
Республика Башкортостан
1283
430
256
Республика Бурятия
828
258
156
Республика Дагестан
484
166
99
Республика Ингушетия
461
167
100
Республика Калмыкия
567
189
113
Республика Карелия
482
164
99
Республика Коми
595
200
120
Республика Крым
495
174
106
Республика Марий Эл
697
217
130
Республика Мордовия
768
258
156
Республика Саха (Якутия)
833
260
156
Республика Северная Осетия — Алания
521
168
101
Республика Татарстан
1436
581
364
Республика Тыва
833
260
156
Республика Хакасия
698
217
130
Ростовская область
791
322
201
Рязанская область
389
149
90
Самарская область
1104
487
306
Санкт-Петербург
903
473
285
Саратовская область
636
260
155
Сахалинская область
828
258
156
Свердловская область
1081
464
278
Севастополь
680
220
133
Смоленская область
480
168
101
Ставропольский край
583
183
110
Тамбовская область
545
189
114
Тверская область
454
168
100
Томская область
812
374
218
Тульская область
488
187
111
Тюменская область
705
268
163
Удмуртская Республика
761
236
143
Ульяновская область
490
164
99
Уфа
1351
648
407
Хабаровский край
1080
341
204
Ханты-Мансийский автономный округ
844
245
148
Челябинская область
1081
502
303
Чеченская Республика
458
164
99
Чувашская Республика
842
292
177
Чукотский автономный округ
793
236
142
Ямало-Ненецкий автономный округ
791
247
148
Ярославская область
483
184
111
Стоимость продвижения объявлений о коммерческой и нежилой недвижимости, руб.
Регион
Тариф «Топ»
Тариф «Премиум»
Тариф «Экспресс»
Москва и Московская область
1260
900
540
Санкт-Петербруг и Ленинградская область
655
468
300
Остальные регионы
600
300
180
С какого момента действует оплаченное продвижение
В соответствии с офертой срок оказания услуги начинается:
- при оплате услуги до публикации объявления — с даты публикации объявления
- при оплате услуги после публикации объявления — с даты оплаты услуги
Срок действия продвижения
7 дней — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области
14 дней — для остальных регионов
30 дней — для коммерческой недвижимости
Возврат денег за продвижение
Если по каким-либо причинам к вашему объявлению не было подключено платное продвижение, вы можете вернуть деньги за оплаченный тариф.
Для этого:
- зайдите на Домклик в раздел обращений
- выберите тему «Продвижение объявлений»
- укажите ваш номер телефона — он должен совпадать с указанным на Домклик
- укажите адрес объекта или ссылку на объявление
С 29.05.2024г в рамках пилотного проекта в Хабаровском крае, Новосибирской области, Калининградской области, Смоленской области и Красноярском крае будет применена новая система рекомендательных технологий в поиске объявлений.
Основной целью является повышение релевантности поисковых запросов. В связи с этим логика продвижения может быть изменена. Подробнее можно ознакомиться по ссылке: https://domclick.ru/terms/recommendation