Премиальные квартиры двух столиц на Домклик — февральская коллекция элитного жилья Москвы и Петербурга
- Пентхаус с огромной террасой с видом на МГУ
- Московская квартира в доме с историей в Романовом переулке
- Богемное пространство на Тверской
- Дом с видами на «Золотой миле» Москвы
- Квартира с видом на Петропавловскую крепость
- Изысканный пентхаус в центре Петербурга
- Квартира с панорамными окнами на Крестовском острове
- Квартира с видовыми террасами в «Золотом треугольнике» Петербурга
- Экстравагантная квартира с видом на Неву
- Особняк на Петровском бульваре
Подобрали самую популярную среди пользователей Домклик премиальную недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге — квартиры можно купить прямо сейчас. Немного истории, искусства, странствий и даже гастрономии — смотрите самые шикарные квартиры на Домклик сами и вдохновляйтесь. Скучать не придется!
Пентхаус с огромной террасой с видом на МГУ
Трехуровневый пентхаус в жилом комплексе бизнес-класса «Доминион» на Ломоносовском проспекте, в 5 минутах от Воробьёвых гор. Восьмикомнатная квартира с панорамным видом на главное здание МГУ и город. Площадь квартиры 633 квадратных метра, треть занимает 213-метровая терраса. Здесь много растений, шезлонги и атмосфера загородного сада — гармония и спокойствие в 15 минутах от центра Москвы.
Атмосфера квартиры тоже располагает к отдыху и умиротворению — классический интерьер в современной интерпретации, пастельные тона в сочетании с яркими цветовыми акцентами, обилие мягкой мебели и цветочных узоров, камин и французские окна. Уютно? Да. Помимо общих пространств в квартире 6 спален с собственными ванными комнатами и гардеробными. Цена пентхауса: 561 млн рублей.
Московская квартира в доме с историей в Романовом переулке
Переулки Моховой и Большой Никитской, пешком от Библиотеки имени Ленина до Арбата — для многих это про юность, прогулки с друзьями, кино в Художественном и культпоходы в Консерваторию. Позже здесь появились модные рестораны, офисы финансовых корпораций, престижные фитнес-клубы и салоны автомобилей. Но шарм этой части города никуда не исчез — уникальное сочетание архитектуры разных эпох, шикарных отелей, музеев, церквей, праздника и будничной суеты.
Необычная пятикомнатная квартира расположена здесь, в Романовом переулке, в 5 минутах от Кремля. Помимо отличной локации реконструированный дом начала 20 века с круглосуточной охраной, красивой входной группой, ухоженным подъездом и благоустроенным двором. В разные годы в доме жили известные политические и военные деятели страны.
Площадь квартиры — 305 квадратных метров, на которых размещены огромная гостиная, несколько спален, три санузла и гардеробная. Дух исторического центра нашел отражение и в интерьере квартиры — роскошь, тёплый свет, обилие бордового и золотого цветов, скульптуры, лепнина, дерево и узоры, но ни музейности, ни китча. Впечатляющая коллекция антикварной мебели, включая роскошный старинный камин. Вообще действующих каминов в этой квартире несколько — неоспоримое преимущество старых домов. Купить квартиру можно за 330 млн рублей.
Богемное пространство на Тверской
Последние годы съездить в Европу на выходные стало сложнее. Иногда за ужином с друзьями вспоминаются приятные моменты. Как разливается шоколад свежеиспеченного фондана по тарелке, колышутся цветастые занавески в ресторане в швейцарской деревушке, в окружении виноградников Прованса виднеется музей современного искусства. Красота, конечно, в деталях.
Деталями примечательна и эта квартира. Пространства объединены мотивами известного австрийского художника-экспрессиониста Эгона Шиле. Живописец использовал в своих работах оттенки охры, черного, коричневого, темно-зеленого и красного цветов. Узнаваемая палитра, репродукции Шиле и даже объемные арт-объекты — ощутить атмосферу венского Музея Леопольда можно, не выходя из дома.
Четырехкомнатная квартира площадью 258 квадратных метров расположена в самом центре Москвы — тихий Брюсов переулок по соседству с шумной Тверской. В жилом комплексе всего 27 квартир, внутри дома атриум и панорамные лифты. В пешей доступности лучшие рестораны, музеи и театры города. Если захочется просто отдохнуть, в квартире есть спа-зона с сауной и необычная круглая ванная прямо в спальне. Квартира продается за 593 млн рублей и вдохновляет на реализацию творческих идей.
Дом с видами на «Золотой миле» Москвы
«Золотая миля» Москвы — Остоженка, Пречистенка, самый большой элитный район столицы. Пентхаус площадью 298 квадратных метров расположен здесь. Классическая отделка, две спальни с собственными ванными и гардеробными комнатами, гостиная и кухня, а еще огромная терраса — 215 квадратных метров выходят на Зачатьевский монастырь.
В целом, как ни старайся, в этой квартире проснуться без вида на знаковые места города не получится — огромные окна дают возможность наслаждаться историческим центром столицы по полной.
Захочется больше культурного досуга, спорта или пеших прогулок, совсем рядом Мультимедиа Арт Музей, бесконечный список отличных ресторанов, Пречистенская набережная. Через мост стрелка Болотного острова, а там и до Музеона с Парком Горького рукой подать. Воскресный бранч или закрыть круги активности на умных часах — выбор есть. Пентхаус стоит без малого 900 млн рублей.
Квартира с видом на Петропавловскую крепость
Перемещая наш обзор в Санкт-Петербург, начнем с излюбленного и милого сердцу — исторического центра Северной столицы и большой воды, конечно. «Есть ли что на свете мне знакомей, чем шпилей блеск и отблеск этих вод», — пишет Ахматова о Петербурге в марте, а мы заглянем в квартиру с видом на Неву.
Квартира на втором этаже Доходного дома Жеребцовой или Особняка Гагариной, возведенного итальянским архитектором Джакомо Кваренги в конце 18 века, позже перестроенного швейцарским архитектором Луиджи Фонтана.
Особняк переходил от одних известных и влиятельных людей к другим, в разные годы здесь успело разместиться и посольство Дании, и Императорское российское автомобильное общество. Что же теперь?
Дом премиум-класса с консьерж-сервисом. Шестикомнатная квартира площадью 351 квадратный метр расположена на двух этажах, из окон открывается вид на Петропавловскую крепость. Высота потолков в комнатах стартует от 2,4 метра и доходит до 5,6 метра. Интерьеры квартиры под стать облику здания. Эта квартира стоит 400 млн рублей, но можно купить еще и соседние.
Изысканный пентхаус в центре Петербурга
Львы в Северной столице в изобилии — на мостах, набережных, зданиях и в парках. Вариаций так же много, как и примет, и преданий. Говорят, что львы стерегут город, а некоторые — исполняют желания.
Если верить приметам, то в этой пятикомнатной квартире в центре Петербурга исполнятся все мечты — внушительные скульптуры в виде львов прямо в квартире. И здесь им есть что охранять. 265 метров на последнем этаже современного жилого комплекса: 6 комнат, 3 санузла, кухня-гостиная, кабинет, библиотека и две террасы. Суммарная площадь открытых пространств квартиры — 150 квадратных метров с видом на исторический центр города.
Помимо скульптур интерьер примечателен росписью стен, многоуровневым полом и обилием колонн. Отдельное эстетическое удовольствие — смотреть на сочетание голубого и бежевых оттенков, которое часто используется в интерьере этой квартиры. Пентхаус продается за 328 млн.
Квартира с панорамными окнами на Крестовском острове
Порыв свежего ветра — то, что нужно, если в обзоре элитной недвижимости на Домклик вы зашли так далеко. И четырехкомнатная квартира, с трех сторон окруженная водой, с этим справится. 240 метров с панорамными окнами в новом элитном жилом комплексе на Крестовском острове.
Недвижимость здесь не случайно славится привлекательностью — вид на реки Ждановка, Малая Невка и Финский залив делает пространство квартиры безграничным. Рядом деловой квартал Санкт-Петербурга Лахта Центр, аналог московского Сити. Комплекс небоскребов объединяет общественные и бизнес-пространства.
Сейчас в квартире нет ремонта, проект предусматривает 4 спальни и кухню-гостиную. Два балкона, 14 этаж, и, внимание, как в фильмах — собственный лифт. Просторную квартиру можно приобрести за 240 млн рублей.
Квартира с видовыми террасами в «Золотом треугольнике» Петербурга
Возвращаемся в исторический центр Санкт-Петербурга. Невский проспект, набережная реки Фонтанки и Дворцовая набережная образуют «Золотом треугольник», район дорогой и престижной недвижимости города.
Клубный дом на 20 квартир, построенный в начале двухтысячных, расположен на Итальянской улице. Современное здание в стилистике известного архитектора Карла Росси — он внес значимый вклад в архитектурный облик Петербурга. В шаговой доступности от дома Михайловский сад, Инженерный и Михайловский скверы, а также множество культурных пространств — Русский и Этнографический музеи, Малый оперный театр, филармония, Театр комедии и Александринский драматический театр.
Квартира площадью 380 квадратных метров с двумя 60-метровыми террасами — вид на исторический центр города. Свободная планировка, мансардные окна и интерьер в светлых тонах образуют единое пространство, наполненное светом и воздухом. Полноценные окна есть даже в ванной комнате, дополнительное преимущество которой — сауна. Квартира продается за 240 млн рублей.
Экстравагантная квартира с видом на Неву
Аптекарская набережная, Нева и Ботанический сад Петра — у этой квартиры красивое соседство. Петроградский район, современный шестиэтажный жилой комплекс.
Четырехкомнатную 224-метровую квартиру отличает экстравагантный интерьер. Обилие золота, блестящих поверхностей, узоров и анималистичных принтов.
Смелый дизайн дополняют разнообразные люстры — канделябры, геометрия и даже перья, а также картины и арт-объекты. Вообще, эту квартиру интереснее разглядывать, чем описывать. Цена квартиры: 120 млн рублей.
Особняк на Петровском бульваре
Зачем ограничиваться квартирами, если хочется жить в полноценном собственном доме в центре города? Завершаем подборку элитной недвижимости трехэтажным особняком в Москве — на Петровском бульваре.
Новый дом начала двухтысячных площадью 420 метров. Здесь пять спален с ванными комнатами, гостиная с кухней, кабинет, гардеробная и подсобные помещения. Дом расположен на огороженной охраняемой территории, есть подземный паркинг — расположение дома призывает оставить машину и пройтись пешком.
Локация создана для вечерних прогулок по бульварам Москвы и нарядных походов в окрестные рестораны. Маршрутов не счесть — до Чистых прудов или в сторону Патриарших, дворами к Лубянке и Китай-городу. А отдохнуть после прогулок можно на третьем этаже особняка — здесь камин и мансардные окна. Особняк стоит 512,2 млн рублей.