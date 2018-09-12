«Предыдущие хозяева не могли продать квартиру 8 лет»
В мае мы опубликовали статью «Инструкция: как быстро продать квартиру». А спустя какое-то время в редакцию ДомКлик прислали отличный пост ВКонтакте, в котором почти все пункты инструкции раскрыты на личном опыте.
Мария Абашкина из Владимира рассказала, как она готовила к продаже свою трехкомнатную квартиру, которую прошлые владельцы не могли реализовать 8 лет. Мы решили поделиться с вами ее историей.
Ипотечная квартира
В 2014 году я, по собственному недоразумению, стала счастливой «обладательницей» трехкомнатной квартиры в Костроме при помощи ипотеки. Прожив в ней полгодика, я узнала от соседки, что предыдущие жильцы почему-то не могли продать ее 8 лет. Может не очень-то и хотели, конечно. Но я изрядно напряглась.
Потом я переехала во Владимир и уже три года живу здесь, искренне считая себя коренным жителем. Это родной для меня город, а сомнительное владение квартирой в Костроме, за которую ещё и ипотеку 6 лет платить, мне надоело. В ней жили два с половиной года жильцы, которые приводили ее постепенно во все больший неликвид. И когда в очередной раз одна из девушек съехала, предупредив по факту «ключи там-то» — я решила ВСЁ!!! Как бы это ни было трудно — пора снимать с себя этот груз!
Люди, которым важно НЕ делать ремонт
У всех, кто продает квартиру всегда встаёт вопрос — целесообразно ли в ней делать ремонт? И большинство решают, что НЕ целесообразно. Типа, новые хозяева же будут все равно ремонт делать?
Я когда-то покупала квартиру сама, и точно знаю, что есть люди, которым очень важно НЕ делать ремонт. И даже если они собираются что-то делать, квартира все равно должна быть очень чистой к их приходу. Я не стала надеяться на то, что покупатели смогут хорошо представить, как она будет выглядеть если навести в ней порядок, и наняла отделочника.
Не спеша, за месяц он сделал следующие работы: затер швы между кафельной плиткой в ванной и на кухне чистой затиркой, постелил свежий линолеум на кухне и самый недорогой ламинат в коридоре. На кухне он сделал натяжной потолок и покрасил стены свежей краской (обои под покраску уже были), в ванну он вставил белоснежную вставку и она стала как новенькая.
У меня по всей квартире были обои под покраску, поэтому коридор и старые некрасивые двери в комнаты он тоже закатал белой акриловой краской. Скорее всего ребята снимут эти покрасочные обои и поклеят цветные, но квартира встретила их не засаленными стенами, а светлыми и чистыми. Ещё кой-где были заменены розетки на современные, в общем-то, и все. В квартиру при желании и отсутствии денег на ремонт можно заезжать и просто жить, пока на ремонт не появятся средства.
Дальше я вооружилась огромным количеством тряпок и разных средств и глобально ОТМЫЛА квартиру. Не просто чтобы пыли не было — я надраила стекла, полы, подоконники, откосы окон, плитку — все, что можно надраить. Квартира из пожелтевшей и усталой превратилась в сверкающую и вкуснопахнущую. В довершение я ещё водрузила автоматический освежитель воздуха «свежий ветер».
За месяц не было ни одного просмотра
Дальше я передала ключи от квартиры риелтору. И стала терпеливо ждать новостей.
Я уже писала, что квартира на окраине города, пятый этаж пятиэтажного панельного дома, которые построили в 80-е для военных, служивших в Афганистане. Райончик не престижный, но рядом одна из самых известных в городе школ. Прямо в соседнем дворе.
За месяц у нас не было ни одного просмотра квартиры. Риелтор говорил мне, что лето — это не сезон, а затишье. Я попросила у риелтора ссылку на объявление, которое он разместил. После просмотра объявления, я решила действовать в сети сама. Во-первых, я приехала и перефоткала квартиру заново, чтобы было видно, какая в ней большая кухня, как вообще просторно и какая удачная планировка. Фоток должно быть МНОГО. И на них не должно быть нашей старой мебели и всякого барахла. Сравнивая цены на квартиры в этом районе я видела много кошмарных фотографий, которые как-будто приоткрывают завесу жизни обладателей квартир. Глядя на эти фото даже кажется, что чувствуешь запах затхлости и старости.
Нужно продавать, что жалко. А не то, от чего мечтаешь избавиться
А ещё я, конечно, написала новый текст. Не сухой и официальный, а такой, от души.
Я начала передавать своему риелтору в день по два номера телефона потенциальных покупателей с сайтов объявлений. Через 2 месяца покупатель нашелся. Это достаточно быстро, учитывая все параметры и то, что в округе продается масса квартир с такой же планировкой по такой же цене.
В общем, если вы собираетесь продавать квартиру (или дом) оцените глазами покупателя, что они увидят, когда придут знакомиться со своим новым домом? Минимальными средствами косметический ремонт точно нужен! А уж отмыть свое жилье от своих запахов и своих пятен — обязательно! Хорошие фото, много! И текст от души! Вы должны продавать то, что жалко, а не то, от чего мечтаете избавиться)))
Я действительно любила свою квартиру
Ах, да! Поставьте цену немножко выше, чем хотите получить, и обязательно давайте скидку 40-50 тысяч. Это тоже сильный фактор — ну не принято у нас в стране покупать что-то не поторговавшись! Я поставила цену на 40 000 выше, чем рассчитывала получить, и про скидку говорили сразу, не дожидаясь вопроса с той стороны. Мол, да, двери все 6 надо бы поменять. Даём на это скидку 40 тысяч.
Я действительно любила свою квартиру, я ни слова не соврала в своем объявлении, и я рада, что ее так быстро нашли ее новые владельцы — молодая семья с двумя детьми.
Ипотека — не проблема
Ещё что важно: если у ваших покупателей одобрена ипотека в том же банке, что и у вас, то все вообще элементарно. Ваш долг погашается и все, вы свободны на все четыре стороны. Разницу, естественно, получите на свой счёт. Думаю, это все легче сделать, если у вас ипотека в Сбере, при помощи их сервиса «ДомКлик». Если у вас ипотека в другом банке — можно перевести ее в Сбер — продать будет проще.
Удачи вам в решении квартирных и домовых вопросов!
Автор: Мария Абашкина