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Недвижимость
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Почему покупатели ждут ваших объявлений на Домклик

Дата публикации: 26 нояб 2020
Почему покупатели ждут ваших объявлений на Домклик
Содержание

Размещать объявления на ДомКлик и находить тут покупателей — удобно и выгодно всем. Продавцы недвижимости получают клиентов, а покупатели приобретают недвижимость на выгодных условиях.

Спрос на ипотеку бьет все рекорды

Покупатели активно ищут недвижимость для покупки в ипотеку. В октябре 2020 года СберБанк выдал рекордное количество ипотеки — 120 тысяч кредитов на сумму 281 млрд рублей. По объему выдач это на 120% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы выдачи и спрос на ипотеку продолжают расти.

Скидка 0,3% на ставку — за наш счет

Покупатели хотят купить недвижимость со скидкой. ДомКлик от Сбера дает уникальную скидку 0,3% на ставку по ипотеке: она распространяется на квартиры, дома, части домов и таунхаусы. Получить значок «Скидка 0,3%» риелторы и агентства могут бесплатно, недвижимость с таким значком продается быстрее.

Скидка 0,7% при покупке квартиры на Домклик 

Клиенты с одобренной ипотекой СберБанка могут получить скидку на ставку по ипотеке при покупке квартир и домов на вторичном рынке и квартир в новостройках.

Объявление о продаже квартиры должно быть размещено на сайте Домклик и отмечено значком «Скидка 0,7%». Подробнее об условиях скидки читайте в статье «Клиенты Домклик могут получить дополнительную скидку на ипотеку 0,7% годовых».

Выбрать квартиру со скидкой

Простой и безопасный процесс купли-продажи 

Подача заявки на ипотеку, а также сбор всех документов для сделки происходит онлайн. Все сделки надежно защищены и абсолютно безопасны как для покупателей, так и для продавцов. Сама сделка проходит в сопровождении менеджера банка и оформляется за один визит в офис.

Разместить объявление на Домклик

Разместите объявления на Домклик прямо сейчас, это бесплатно. Также есть специальные платные тарифы, которые помогут продать недвижимость еще быстрее.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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