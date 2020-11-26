Почему покупатели ждут ваших объявлений на Домклик
Размещать объявления на ДомКлик и находить тут покупателей — удобно и выгодно всем. Продавцы недвижимости получают клиентов, а покупатели приобретают недвижимость на выгодных условиях.
Спрос на ипотеку бьет все рекорды
Покупатели активно ищут недвижимость для покупки в ипотеку. В октябре 2020 года СберБанк выдал рекордное количество ипотеки — 120 тысяч кредитов на сумму 281 млрд рублей. По объему выдач это на 120% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы выдачи и спрос на ипотеку продолжают расти.
Скидка 0,3% на ставку — за наш счет
Покупатели хотят купить недвижимость со скидкой. ДомКлик от Сбера дает уникальную скидку 0,3% на ставку по ипотеке: она распространяется на квартиры, дома, части домов и таунхаусы. Получить значок «Скидка 0,3%» риелторы и агентства могут бесплатно, недвижимость с таким значком продается быстрее.
Скидка 0,7% при покупке квартиры на Домклик
Клиенты с одобренной ипотекой СберБанка могут получить скидку на ставку по ипотеке при покупке квартир и домов на вторичном рынке и квартир в новостройках.
Объявление о продаже квартиры должно быть размещено на сайте Домклик и отмечено значком «Скидка 0,7%». Подробнее об условиях скидки читайте в статье «Клиенты Домклик могут получить дополнительную скидку на ипотеку 0,7% годовых».
Выбрать квартиру со скидкой
Простой и безопасный процесс купли-продажи
Подача заявки на ипотеку, а также сбор всех документов для сделки происходит онлайн. Все сделки надежно защищены и абсолютно безопасны как для покупателей, так и для продавцов. Сама сделка проходит в сопровождении менеджера банка и оформляется за один визит в офис.
Разместить объявление на Домклик
Разместите объявления на Домклик прямо сейчас, это бесплатно. Также есть специальные платные тарифы, которые помогут продать недвижимость еще быстрее.