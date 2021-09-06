Почему покупатель отказался от квартиры после просмотра?
г. Москва
Смотрите, вы проделали кучу работы, подготовили квартиру, сфотографировали, пригласили на показ, и тут во время показа я слышу такой монолог собственника:
«Да вы не бойтесь, у нас соседи не ШУМНЫЕ. Они не СТУЧАТ МОЛОТКАМИ по утрам и не УСТРАИВАЮТ ГУЛЯНКИ. И крыша не ТЕЧЕТ. И НАРКОМАНЫ у нас в подъезде не СОБИРАЮТСЯ, лифт не ЛОМАЕТСЯ, из окон зимой не ДУЕТ, в квартире не ХОЛОДНО. Так что не ПЕРЕЖИВАЙТЕ, вам не о чем БЕСПОКОИТЬСЯ». Часть этих фраз можно услышать на любом просмотре.
Какие образы, картинки, возникли у вас при чтении этого текста? Вслушайтесь, сколько негативных и отпугивающих слов!
И это только часть той картины, при которой большинство собственников реально отпугивают покупателей, даже не замечая этого. Плачущие дети, пугающие собаки, аллергенные кошки. Я понимаю, что они вам дороги. Но они дороги именно вам, а для людей, которые принесли вам 5-7-10 миллионов рублей, они ничего не значат и только мешают разглядеть свою будущую квартиру.
Как избежать эту ошибку? Не будучи профессиональными торговцами недвижимости, вы не в состоянии выявить потребности покупателей и поэтому не знаете, что для них очень важно, просто важно или совсем не важно. Чтобы не ошибиться, не будьте многословны, но отвечайте на вопросы точно и четко. Действуйте по принципу «молчи, за умного сойдешь».
Дайте возможность покупателю «влюбиться в вашу недвижимость» и не будьте теми мамой или папой, которые зорко следят за молодым человеком своей дочери, чтобы чего не удумал. Так она замуж не выйдет. Ну, я имею в виду, так вашу квартиру выдать замуж за покупателя не выйдет.
Если у вас есть вопросы к риелтору — задавайте в комментариях! Наши эксперты обязательно на них ответят 😊