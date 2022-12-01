Платное размещение объявлений в категории «Вторичная недвижимость» для регионов
C 20 июня 2022 года публикация объявлений в некоторых городах, регионах и рубриках стала платной. Дополнительно вы можете подключить платное продвижение объявления, которое позволяет получить больше звонков, сделать объявление заметнее, а соответственно быстрее найти покупателя. С тарифами на платное продвижение вы можете ознакомиться в статье «Продвижение объявлений: как получить больше звонков».
Категории платного размещения объявлений
- продажа квартир на вторичном рынке;
- продажа комнат на вторичном рынке;
- переуступка.
В Москве, Московской и Иркутской областях, и городском округе Сочи публикация платная также в категориях:
- продажа загородного дома или части дома;
- продажа таунхауса;
- продажа участка.
Бесплатно можно разместить 1 объявление (для физических лиц):
- при авторизации/идентификации со Сбер ID
- идентификацию с помощью подтверждённой учётной записи на сайте «Госуслуги»
Кто может воспользоваться платным размещением
- собственник (первое объявление бесплатно при регистрации со Сбер ID, последующие платно)
- частный риелтор
- агентство недвижимости
Срок размещения объявления составляет 30 дней. По истечении 30 дней объявление необходимо опубликовать повторно.
Если вы оплатили услугу продвижения, объявление будет размещено, пока действует услуга продвижения, даже если 30 дней размещения прошло.
Стоимость размещения в категориях продажа квартир и комнат
Размещение объявлений платное в следующих категориях*:
- о продаже квартиры на вторичном рынке
- о продаже комнаты на вторичном рынке
- о продаже по переуступке прав
*в Москве, Московской и Иркутской областях, и городском округе Сочи размещение объявлений о продаже загородной недвижимости также будет осуществляться на платной основе
Регион
Стоимость, руб.
Абакан
109
Алтайский край (весь регион)
159
Альметьевск
119
Анапа
109
Ангарск
139
Арзамас
129
Артём
139
Архангельск
169
Архангельская область (весь регион)
169
Астрахань
99
Балаково
109
Барнаул
159
Белгород
109
Белебей
149
Бердск
99
Березники
159
Берёзовский
109
Бийск
159
Биробиджан
169
Благовещенск
209
Бор
129
Братск
139
Брянск
129
Великий Новгород
109
Верхняя Пышма
109
Владивосток
269
Владимир
109
Волгоград
129
Волжск
119
Вологда
109
Вологодская область (весь регион)
109
Воронеж
129
Воткинск
159
Геленджик
109
Дальнегорск
139
Дзержинск
129
Димитровград
109
Ейск
139
Екатеринбург
249
Забайкальский край
139
Зеленоградск
119
Зеленодольск
119
Златоуст
159
Иваново
149
Ижевск
209
Иркутск
219
Иркутская область
139
Ишимбай
149
Йошкар-Ола
169
Казань
119
Калининград
149
Каменск-Уральский
109
Кемерово
109
Киров
149
Кировская область (весь регион)
149
Комсомольск-на-Амуре
129
Корсаков
119
Кострома
179
Краснодар
189
Красноярск
279
Кстово
129
Кумертау
149
Курган
179
Курск
109
Кызыл
229
Липецк
109
Магадан
249
Магнитогорск
159
Москва и Московская область
159
Мурманск
179
Мурманская область (весь регион)
149
Набережные Челны
119
Находка
209
Нерюнгри
99
Нефтекамск
149
Нижнекамск
119
Нижний Новгород
169
Нижний Тагил
109
Новокузнецк
109
Новокуйбышевск
119
Новороссийск
109
Новосибирск
169
Новочебоксарск
149
Норильск
219
Обь
99
Октябрьский
149
Омск
179
Омская область (весь регион)
179
Орёл
109
Оренбург
159
Оренбургская область (весь регион)
139
Орск
159
Пенза
109
Первоуральск
109
Пермь
159
Петрозаводск
159
Петропавловск-Камчатский
209
Пионерский
119
Прокопьевск
109
Псков
109
Республика Хакасия
109
Рязань
129
Салават
119
Самара
169
Саранск
169
Саратов
139
Саров
129
Светлогорск
119
Северодвинск
169
Смоленск
179
Сосновоборск
119
Сочи
189
Сочи (продажа загородной недвижимости)
189
Ставропольский край
109
Стерлитамак
149
Сыктывкар
159
Тамбов
109
Тверь
119
Тобольск
119
Тольятти
169
Томская область (весь регион)
109
Туапсе
109
Туймазы
149
Тула
189
Тюмень
189
Улан-Удэ
119
Ульяновск
109
Усинск
159
Уссурийск
139
Усть-Илимск
139
Уфа
149
Ухта
159
Хабаровск
159
Хабаровский край
129
Ханты-Мансийский автономный округ
229
Чебоксары
149
Челябинск
219
Челябинская область (весь регион)
159
Череповец
109
Чита
179
Энгельс
109
Южно-Сахалинск
119
Якутск
229
Ямало-Ненецкий автономный округ
219
Ярославль
169
Ростов-на-Дону
249
Аксай
249
Батайск
249
Ростовская область (кроме трёх городов)
129
Чеченская республика (весь регион)
бесплатно
Кабардино-Балкарская Республика (весь регион)
89
Карачаево-Черкесская Республика (весь регион)
бесплатно
Республика Адыгея (весь регион)
49
Республика Северная Осетия — Алания (весь регион)
29
Республика Калмыкия (весь регион)
89
Республика Ингушетия (весь регион)
49
Республика Дагестан (весь регион)
бесплатно
Оплата размещения для риелторов и физических лиц
Оплатить услугу можно банковской картой прямо на сайте — в личном кабинете Домклик. Также произвести оплату при первом размещении можно бонусами СберСпасибо.
Скидки на платное размещение для риелторов и физических лиц
Вы можете получить скидку за покупку пакета размещений. Размер скидки зависит от количества объявлений в пакете.
С пошаговой инструкцией по покупке пакета размещений можете ознакомиться в статье «Как приобрести пакет пакет размещений».
Количество объявлений
Размер скидки
от 1 до 4 объявлений
скидка не предоставляется
от 5 до 9 объявлений
скидка 5%
от 10 до 19 объявлений
скидка 10%
от 20 до 29 объявлений
скидка 20%
30 объявлений
скидка 30%
Пакет платного размещения включает в себя не более 30 объявлений. Пакет размещений привязывается к аккаунту.
Срок действия пакетов составляет 30 дней с даты покупки.
Оплата размещения для компаний
Оплатить услугу можно банковской картой прямо на сайте — в личном кабинете Домклик.
Руководитель агентства недвижимости может оплатить услугу при помощи Кошелька Домклик и по счету на юридическое лицо.
Скидки на платное размещение для компаний
Вы можете получить скидку за покупку пакета размещений. Размер скидки зависит от количества объявлений в пакете.
Количество объявлений
Размер скидки
от 1 до 4 объявлений
скидка не предоставляется
от 5 до 9 объявлений
скидка 5%
от 10 до 19 объявлений
скидка 10%
от 20 до 29 объявлений
скидка 20%
от 30 до 299 объявлений
скидка 30%
от 300 до 499 объявлений
скидка 40%
от 500 до 3000 объявлений
скидка 45%
свыше 3000 объявлений
скидка 50%
Пакет размещений привязывается к компании, может расходоваться её сотрудниками.
У пакета можно выбрать срок начала действия в будущем.
О том, как купить пакет объявлений, рассказываем в статье «Как купить пакет объявлений?»