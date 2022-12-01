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Платное размещение объявлений в категории «Вторичная недвижимость» для регионов

Недвижимость
01 дек 2022
2K
Платное размещение объявлений в категории «Вторичная недвижимость» для регионов
Содержание

C 20 июня 2022 года публикация объявлений в некоторых городах, регионах и рубриках стала платной. Дополнительно вы можете подключить платное продвижение объявления, которое позволяет получить больше звонков, сделать объявление заметнее, а соответственно быстрее найти покупателя. С тарифами на платное продвижение вы можете ознакомиться в статье «Продвижение объявлений: как получить больше звонков».

Категории платного размещения объявлений

  • продажа квартир на вторичном рынке;
  • продажа комнат на вторичном рынке;
  • переуступка.

В Москве, Московской и Иркутской областях, и городском округе Сочи публикация платная также в категориях:

  • продажа загородного дома или части дома;
  • продажа таунхауса;
  • продажа участка.

Бесплатно можно разместить 1 объявление (для физических лиц):

  • при авторизации/идентификации со Сбер ID
  • идентификацию с помощью подтверждённой учётной записи на сайте «Госуслуги»

Кто может воспользоваться платным размещением

  • собственник (первое объявление бесплатно при регистрации со Сбер ID, последующие платно)
  • частный риелтор
  • агентство недвижимости

Срок размещения объявления составляет 30 дней. По истечении 30 дней объявление необходимо опубликовать повторно.

Если вы оплатили услугу продвижения, объявление будет размещено, пока действует услуга продвижения, даже если 30 дней размещения прошло.

Стоимость размещения в категориях продажа квартир и комнат

Размещение объявлений платное в следующих категориях*:

  • о продаже квартиры на вторичном рынке
  • о продаже комнаты на вторичном рынке
  • о продаже по переуступке прав

*в Москве, Московской и Иркутской областях, и городском округе Сочи размещение объявлений о продаже загородной недвижимости также будет осуществляться на платной основе

Регион

Стоимость, руб.

Абакан

109

Алтайский край (весь регион)

159

Альметьевск

119

Анапа

109

Ангарск

139

Арзамас

129

Артём

139

Архангельск

169

Архангельская область (весь регион)

169

Астрахань

99

Балаково 

109

Барнаул

159

Белгород

109

Белебей 

149

Бердск

99

Березники

159

Берёзовский 

109

Бийск

159

Биробиджан

169

Благовещенск

209

Бор

129

Братск

139

Брянск   

129

Великий Новгород

109

Верхняя Пышма 

109

Владивосток

269

Владимир

109

Волгоград

129

Волжск  

119

Вологда

109

Вологодская область (весь регион) 

109

Воронеж

129

Воткинск

159

Геленджик

109

Дальнегорск

139

Дзержинск  

129

Димитровград

109

Ейск

139

Екатеринбург

249

Забайкальский край

139

Зеленоградск 

119

Зеленодольск 

119

Златоуст

159

Иваново

149

Ижевск

209

Иркутск

219

Иркутская область

139

Ишимбай

149

Йошкар-Ола

169

Казань

119

Калининград

149

Каменск-Уральский

109

Кемерово

109

Киров

149

Кировская область (весь регион) 

149

Комсомольск-на-Амуре

129

Корсаков 

119

Кострома

179

Краснодар

189

Красноярск

279

Кстово

129

Кумертау

149

Курган

179

Курск

109

Кызыл

229

Липецк

109

Магадан

249

Магнитогорск

159

Москва и Московская область

159

Мурманск

179

Мурманская область (весь регион)

149

Набережные Челны

119

Находка

209

Нерюнгри

99

Нефтекамск

149

Нижнекамск

119

Нижний Новгород

169

Нижний Тагил

109

Новокузнецк

109

Новокуйбышевск

119

Новороссийск

109

Новосибирск

169

Новочебоксарск

149

Норильск

219

Обь

99

Октябрьский

149

Омск

179

Омская область (весь регион)

179

Орёл

109

Оренбург

159

Оренбургская область (весь регион)

139

Орск

159

Пенза

109

Первоуральск

109

Пермь

159

Петрозаводск

159

Петропавловск-Камчатский

209

Пионерский

119

Прокопьевск

109

Псков

109

Республика Хакасия

109

Рязань

129

Салават

119

Самара

169

Саранск

169

Саратов

139

Саров 

129

Светлогорск

119

Северодвинск

169

Смоленск

179

Сосновоборск

119

Сочи

189

Сочи (продажа загородной недвижимости)

189

Ставропольский край

109

Стерлитамак

149

Сыктывкар

159

Тамбов

109

Тверь

119

Тобольск               

119

Тольятти

169

Томская область (весь регион) 

109

Туапсе

109

Туймазы

149

Тула

189

Тюмень

189

Улан-Удэ

119

Ульяновск

109

Усинск

159

Уссурийск

139

Усть-Илимск

139

Уфа

149

Ухта

159

Хабаровск

159

Хабаровский край

129

Ханты-Мансийский автономный округ

229

Чебоксары

149

Челябинск

219

Челябинская область (весь регион) 

159

Череповец

109

Чита

179

Энгельс

109

Южно-Сахалинск

119

Якутск

229

Ямало-Ненецкий автономный округ

219

Ярославль

169

Ростов-на-Дону

249

Аксай

249

Батайск

249

Ростовская область (кроме трёх городов)

129

Чеченская республика (весь регион)

бесплатно

Кабардино-Балкарская Республика (весь регион)

89

Карачаево-Черкесская Республика (весь регион)

бесплатно

Республика Адыгея (весь регион)

49

Республика Северная Осетия — Алания (весь регион)

29

Республика Калмыкия (весь регион)

89

Республика Ингушетия (весь регион)

49

Республика Дагестан (весь регион)

бесплатно

Оплата размещения для риелторов и физических лиц

Оплатить услугу можно банковской картой прямо на сайте — в личном кабинете Домклик. Также произвести оплату при первом размещении можно бонусами СберСпасибо.

Скидки на платное размещение для риелторов и физических лиц

Вы можете получить скидку за покупку пакета размещений. Размер скидки зависит от количества объявлений в пакете.

С пошаговой инструкцией по покупке пакета размещений можете ознакомиться в статье «Как приобрести пакет пакет размещений».

Количество объявлений

Размер скидки

от 1 до 4 объявлений

скидка не предоставляется

от 5 до 9 объявлений

скидка 5%

от 10 до 19 объявлений

скидка 10%

от 20 до 29 объявлений

скидка 20%

30 объявлений

скидка 30%

Пакет платного размещения включает в себя не более 30 объявлений. Пакет размещений привязывается к аккаунту.

Срок действия пакетов составляет 30 дней с даты покупки.

Оплата размещения для компаний

Оплатить услугу можно банковской картой прямо на сайте — в личном кабинете Домклик.

Руководитель агентства недвижимости может оплатить услугу при помощи Кошелька Домклик и по счету на юридическое лицо.

Скидки на платное размещение для компаний

Вы можете получить скидку за покупку пакета размещений. Размер скидки зависит от количества объявлений в пакете.

Количество объявлений

Размер скидки

от 1 до 4 объявлений

скидка не предоставляется

от 5 до 9 объявлений

скидка 5%

от 10 до 19 объявлений

скидка 10%

от 20 до 29 объявлений

скидка 20%

от 30 до 299 объявлений

скидка 30%

от 300 до 499 объявлений

скидка 40%

от 500 до 3000 объявлений

скидка 45%

свыше 3000 объявлений

скидка 50%

Пакет размещений привязывается к компании, может расходоваться её сотрудниками.

У пакета можно выбрать срок начала действия в будущем.

О том, как купить пакет объявлений, рассказываем в статье «Как купить пакет объявлений?» 

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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