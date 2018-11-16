Обновление телефонии Домклик: быстрое соединение с менеджером по ипотеке
Мы продолжаем улучшать телефонию Домклик. Новые доработки коснулись звонков партнеров и менеджеров по ипотеке.
1. Выбор клиента по имени
Часто у партнеров в работе сразу несколько клиентов с одобренной ипотекой. Теперь связаться с менеджером Сбербанка, который ведет сделку конкретного клиента, стало проще. Больше не нужно вводить в тоновом режиме последние 4 цифры телефона клиента. Достаточно выбрать его по имени.
Как это работает?
Наберите единый номер Домклик 900
Для связи с менеджером по ипотеке нажмите «2»
Автоответчик предложит вам выбор. Например: «Выберите клиента для соединения с менеджером: Иван Петрович — нажмите "1", Ирина Васильевна — нажмите "2"»
Если одновременно в работе у партнера больше трёх одобренных клиентов, то автоответчик для экономии времени запросит, как и ранее, последние 4 цифры телефона клиента. То же самое, если имя, отчество и первая буква фамилии клиентов совпадают.
2. По какой сделке был звонок?
Теперь, если партнер пропустит звонок от менеджера по ипотеке, ему придет СМС-оповещение с именем клиента. Таким образом, сразу будет понятно, по какой сделке нужно перезвонить в банк.
Например: «Вам звонил менеджер Сбербанка по клиенту Ивану Петровичу К.»
Напомним, до доработки, чтобы узнать по какой сделке был пропущенный звонок, нужно было войти в личный кабинет Домклик PRO и проверить звонки в активных сделках.