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Недвижимость
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Обновление телефонии Домклик: быстрое соединение с менеджером по ипотеке

Дата публикации: 16 нояб 2018
Обновление телефонии Домклик: быстрое соединение с менеджером по ипотеке

Мы продолжаем улучшать телефонию Домклик. Новые доработки коснулись звонков партнеров и менеджеров по ипотеке.  

1. Выбор клиента по имени 

Часто у партнеров в работе сразу несколько клиентов с одобренной ипотекой. Теперь связаться с менеджером Сбербанка, который ведет сделку конкретного клиента, стало проще. Больше не нужно вводить в тоновом режиме последние 4 цифры телефона клиента. Достаточно выбрать его по имени.

Как это работает?

Наберите единый номер Домклик 900

Для связи с менеджером по ипотеке нажмите «2»

Автоответчик предложит вам выбор. Например: «Выберите клиента для соединения с менеджером: Иван Петрович — нажмите "1", Ирина Васильевна — нажмите "2"»

Если одновременно в работе у партнера больше трёх одобренных клиентов, то автоответчик для экономии времени запросит, как и ранее, последние 4 цифры телефона клиента. То же самое, если имя, отчество и первая буква фамилии клиентов совпадают.

2. По какой сделке был звонок? 

Теперь, если партнер пропустит звонок от менеджера по ипотеке, ему придет СМС-оповещение с именем клиента. Таким образом, сразу будет понятно, по какой сделке нужно перезвонить в банк.

Например: «Вам звонил менеджер Сбербанка по клиенту Ивану Петровичу К.»

Напомним, до доработки, чтобы узнать по какой сделке был пропущенный звонок, нужно было войти в личный кабинет Домклик PRO и проверить звонки в активных сделках.

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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