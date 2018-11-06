Новый шаблон договора долевого участия для застройщиков ускорит процесс аккредитации
Договор долевого участия для застройщиков по шаблону ДомКлик позволяет проще и быстрее получить аккредитацию Сбербанка, а также сэкономить время своих юристов на согласование договора.
Единый шаблон ДДУ содержит все формы расчетов Сбербанка и позволяет сократить временные затраты на согласование документа с банком.
От вас необходимо предоставить в банк только информацию о сроке передачи объекта недвижимости покупателю.
Важное преимущество единого договора долевого участия от Сбербанка – возможность использовать «Сервис безопасных расчетов» – безопасный и гарантированный способ расчетов за объект недвижимости между покупателем и продавцом.
Центр Недвижимости Сбербанка в режиме онлайн отслеживает статус по сделке. После подтверждения факта регистрации деньги будут перечислены на счет продавца.
Не требуется контролировать сроки регистрации сделок и поступление денежных средств в счет оплаты договора долевого участия.
Оплата по договору ускоряется за счет сокращения сроков регистрации и перечисления денежных средств.
Оформление ипотечной сделки проходит в короткие сроки и достаточно 1 визита клиента в банк. Выдача кредита происходит до регистрации договора долевого участия.