Новый процесс работы с ипотечной сделкой после одобрения
Для партнеров и клиентов из городов: Воронеж, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самара, а также Московской области (Королев, Мытищи, Щёлково и Сергиев Посад) доступен обновленный процесс работы с ипотечной сделкой после ее одобрения.
Если раньше партнеры и клиенты после одобрения ипотеки могли только отслеживать статус сделки и согласовывать объект с банком, то теперь можно полноценно и самостоятельно готовиться к сделке онлайн в новом формате.
Что изменилось?
Любой участник может приглашать других участников в сделку: продавцов, покупателей, представителей для совместной работы и обсуждения в групповом чате.
Для одобрения объекта в банке теперь не нужно собирать весь пакет документов целиком и ждать проверки. Вы можете загружать документы по одному, какие есть в наличии. После загрузки будет виден статус проверки документа. После того как весь пакет документов будет отправлен, банк начнет процесс одобрения в ускоренном режиме.
Участники могут самостоятельно выбрать удобные условия проведения сделки, способы расчетов и регистрации, а также место и время сделки. Система подскажет доступное время для записи и назначит менеджера в банке автоматически.
Сформированный договор купли-продажи и кредитный договор будут доступны для предварительного ознакомления сразу после записи на сделку.
Сейчас сервис работает в тестовом режиме и скоро будет доступен по всей России.
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