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Недвижимость
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Новые возможности Домклик PRO: назначить замещающего, подсказки и статус доработки

Дата публикации: 04 сен 2018
Новые возможности Домклик PRO: назначить замещающего, подсказки и статус доработки
Содержание

4 сентября 2018 мы реализовали три небольшие, но полезные доработки Домклик PRO.

Теперь можно назначить замещающего риелтора

Если риелтор, например, уходит в отпуск, он может назначить своего замещающего.

Как это работает?

В списке клиентов, в строке определенной заявки нажмите «Добавить участника»

Выберите роль: «Риелтор продавца» или «Риелтор покупателя»

Начните вводить ФИО замещающего — он появится в выпадающем списке

Нажмите «ОК»

Важно! Если замещающего по заявке добавляет руководитель компании, то он может выбрать любого агента компании. Если замещающего добавляет агент или руководитель офиса, то он может выбрать только агента из этого же офиса.

Подсказки

На страницу со списком клиентов мы вывели 2 подсказки: как рассчитать ипотеку и подать заявку, и как подать заявку на одобрение объекта недвижимости.

В блоках партнер найдёт подробное описание, как это сделать, и сможет посмотреть видео-инструкцию.

Статус «Возврат на доработку»

Теперь на стадии рассмотрения объекта недвижимости есть статус «Возврат на доработку».

Статус отображается в списке клиентов. Доработка позволит оперативно увидеть, что по заявке требуются доработки.

Для партнеров

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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