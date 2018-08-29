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Недвижимость
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12K

Новая электронная анкета в Домклик PRO

Дата публикации: 29 авг 2018
Новая электронная анкета в Домклик PRO
Содержание

Теперь вся информация в анкете на получение ипотеки будет разбита по блокам: личные данные, место работы, паспорт, документы, что визуально структурирует информацию для легкого восприятия.

Новый загрузчик документов автоматически определяет тип документа — паспорт, 2-НДФЛ и другие. Вы загружаете PDF или архивы, документы распознаются системой и раскладываются на отдельные изображения по блокам. Например, паспорт раскладывается по разворотам (2-3 страницы, 4-5 страницы и т.д.). 

Зачем это нужно?

Документы загрузятся в полном объеме, что позволит снизить или полностью исключить возвраты по заявке. А значит решение по клиенту банк примет быстрее.

Что ещё изменилось?

Ранее для подтверждения согласия клиентов на отправку заявки в банк и обработку персональных данных заемщик и созаемщик получали СМС с кодом, который необходимо было отправить в ответном сообщении. Теперь вы можете сделать это за клиента в самой заявке, предварительно запросив код у заемщика или созаемщика.

Если СМС с кодом не пришло, вы можете запросить код в телефонном звонке. Для этого нужно нажать «Получить код голосом».

Телефонный звонок поступит на номер заемщика или созаемщика, робот сообщит код. Этот код нужно указать в специальном окне в заявке, после чего заявка уходит на рассмотрение в банк.

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Ольга Маслевская
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