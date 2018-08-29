Новая электронная анкета в Домклик PRO
Теперь вся информация в анкете на получение ипотеки будет разбита по блокам: личные данные, место работы, паспорт, документы, что визуально структурирует информацию для легкого восприятия.
Новый загрузчик документов автоматически определяет тип документа — паспорт, 2-НДФЛ и другие. Вы загружаете PDF или архивы, документы распознаются системой и раскладываются на отдельные изображения по блокам. Например, паспорт раскладывается по разворотам (2-3 страницы, 4-5 страницы и т.д.).
Зачем это нужно?
Документы загрузятся в полном объеме, что позволит снизить или полностью исключить возвраты по заявке. А значит решение по клиенту банк примет быстрее.
Что ещё изменилось?
Ранее для подтверждения согласия клиентов на отправку заявки в банк и обработку персональных данных заемщик и созаемщик получали СМС с кодом, который необходимо было отправить в ответном сообщении. Теперь вы можете сделать это за клиента в самой заявке, предварительно запросив код у заемщика или созаемщика.
Если СМС с кодом не пришло, вы можете запросить код в телефонном звонке. Для этого нужно нажать «Получить код голосом».
Телефонный звонок поступит на номер заемщика или созаемщика, робот сообщит код. Этот код нужно указать в специальном окне в заявке, после чего заявка уходит на рассмотрение в банк.