На что нужно обратить внимание в жилом комплексе: неочевидные, но важные детали
Выбирая жилье, покупатели, как правило, фокусируются на самом главном: расположении дома, благоустройстве двора и планировке квартиры. Конечно, все это очень важно для комфортной и счастливой жизни.
Однако на удобство влияет еще множество мелочей, о которых мало кто задумывается до переезда. Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева и ДомКлик обсудили неочевидные детали, от которых зависит комфорт в жилом комплексе.
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— Давайте начнем со двора. Все знают, что придомовое пространство должно быть закрытым от машин и посторонних. На какие еще параметры благоустройства стоит обратить внимание?
Большим плюсом будет антитравматичное тартановое покрытие. Оно используется на детских и спортивных площадках в современных дворах. Такое решение убережет детей и любителей активного отдыха от разбитых локтей и коленок.
Однако это не единственное преимущество: после прогулок на площадке с тартановым покрытием одежда и обувь остаются относительно чистыми. Это значит, что в парадных тоже будет чище, ведь жители не будут приносить в дом грязь и песок.
Кстати, закрытый от машин двор иногда может принести неудобства. Например, когда вы возвращаетесь домой с тяжелыми вещами и не можете подъехать прямо к парадной. Именно поэтому в своем новом проекте «ЮгТаун» компания «КВС» сделала все подъезды сквозными: попасть домой можно будет и с улицы, и со двора.
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева
— Какими должны быть холлы и парадные?
Входные группы должны быть прозрачными, светлыми и просторными. Если помещения будут хорошо просматриваться, даже маленькие жители смогут без опаски заходить в подъезд, возвращаясь с прогулок или занятий. Кроме того, соседи не заденут друг друга дверью из-за того, что не видели стоящего с другой стороны человека.
Компания «КВС» проектирует прозрачные входные группы во всех современных жилых комплексах. Также в помещениях устанавливаются большие зеркала, которые визуально расширяют пространство. Кроме того, стены холлов часто украшаются картинами, продолжающими тематику проекта. Например, в парадных ЖК «Любоград» можно увидеть летний лесной пейзаж.
— Какие дополнительные опции должны быть в комфортном доме?
Во-первых, большим преимуществом будут кладовые на первых или цокольных этажах. В таких помещениях удобно хранить спортивный и сезонный инвентарь, шины и другие крупные вещи. Это также позволит разгрузить квартиру, а на освободившемся балконе обустроить лаундж-зону или даже небольшой кабинет.
Во-вторых, желательно, чтобы в паркингах и во дворах были велопарковки. Сейчас люди все чаще передвигаются по городу на двухколесном транспорте: это экологичнее и полезнее для здоровья. Чтобы пользоваться велосипедами и самокатами каждый день было удобно, нужна инфраструктура.
— Что должно быть в жилом комплексе для комфортной жизни с детьми?
Помимо тартанового покрытия, о котором я уже упоминала, важна безбарьерная среда. Если вход в дом находится не на уровне земли, нужно, чтобы у каждой парадной были пандусы. Лифты, разумеется, должны быть даже в малоэтажных домах.
К примеру, в ЖК «Любоград» от «КВС» они есть в каждой парадной, хотя высота корпусов в проекте — всего 4 этажа. Более того, подняться на лифте можно даже на первые этажи. Все это обеспечивает комфорт не только родителям с колясками, но и пожилым людям.
— На что стоит обратить внимание владельцам собак?
В современных домах встречаются специальные места для мытья лап, расположенные в парадных, прямо у входа. Здесь питомцы могут «принимать душ», чтобы заходить в дом чистыми и свежими. Это позволит сохранить порядок даже в дождливое время года. Компания «КВС» поддерживает тренд на заботу о четвероногих жителях: мы предусмотрели лапомойки в наших объектах «Любоград» и «ЮгТаун».