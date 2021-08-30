Можно ли покупать квартиру с долгами по коммуналке?
«КИАН», г. Красноярск
Вопрос, конечно, спорный. Тут все зависит от размера долга. Если вы обнаружили задолженность, гасить которую в ближайшее время никто не собирается, наверно, вы можете попросить скидку на квартиру как раз в размере долга.
В принципе существует такой закон, благодаря которому новый собственник не обязан оплачивать долги по коммунальным платежам предыдущего собственника. Все четко изложено в ст. 153 ЖК РФ. Если верить ей, то нового собственника вообще не должно волновать, должен ли предыдущий что-то управляющей компании его нового дома.
Конечно, после того как человек продаст свою квартиру, вряд ли он будет общаться с управляющей компанией о том, как он будет гасить долги. УК, конечно, предпримет действия по возврату долга, т.к. долг остается за предыдущим собственником. И в то же время будет оказывать влияние на нового собственника.
Перед сделкой необходимо решить этот вопрос. И попросить собственника закрыть все вопросы по коммунальным платежам. Он должен будет погасить все долги, за счет своих собственных средств.
Если своих накоплений нет, то пусть гасит их вместе с вами в день сделки, за счет денежных средств, которые вы передали за квартиру. При этом надо внимательно смотреть, чтобы не только гасился долг, но и пеня была также погашена. Если большие долги по платежам, то и размер пени будет существенный.
Очень важно в договоре прописать все это грамотно. Если вдруг вторая сторона обнаружит какие-то лазейки, то у нее будет соблазн оспорить сделку как совершенную на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить под влиянием тяжелых обстоятельств.
Обязательно запросите справку из Энергосбыта об отсутствии задолженности по электроэнергии.
Из всех задолженностей по коммунальным платежам я бы выделила одну самую «противную» — это долги за капитальный ремонт. Их даже через суд будет списать проблематично, а может и вовсе невозможно. Поэтому обязательно проверяйте, платил ли собственник за эти услуги. Сейчас возможно заказать справку с Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в режиме онлайн. Очень удобно и главное — на руках будет официальный документ об отсутствии задолженности.
Если у вас есть вопросы к риелтору — задавайте в комментариях! Наши эксперты обязательно на них ответят 😊