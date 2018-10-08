Мессенджер вместо ожидания на телефонной линии
В ходе подготовки к сделке заёмщику или эксперту, который сопровождает клиента, приходится обсуждать списки документов и требования банка к ним. Для связи с менеджером можно позвонить ему и ждать ответа, а можно использовать чат в личном кабинете ДомКлик.
Почему чат удобнее, чем звонок?
В ходе телефонного разговора часто принимаются важные решения, но никаких подтверждений того, что они были приняты, не остаётся.
Переписка же сохраняется, и никто ничего не забудет. Это снизит количество взаимных претензий и поможет быстрее разобраться в сложной ситуации. В отличие от телефонного звонка, все договоренности зафиксированы. Всегда можно быстро восстановить в памяти хронологию и контекст.
Согласитесь, что гораздо проще получать список документов в чате, чем записывать под диктовку по телефону. Телефонная связь не идеальна: «Я в тоннель заезжаю, подожди», «Продиктуйте по буквам», «i с точкой, s как доллар». Письменный текст всегда гораздо точнее и сокращает количество возможных ошибок.
Как написать менеджеру в чат?
Чтобы написать менеджеру в чат, найдите в правом нижнем углу личного кабинета ДомКлик иконку чата и нажмите на нее.
В появившемся окне вы сможете как прочитать сообщения от вашего менеджера, так и написать ему новое сообщение.
Менеджер не сможет ответить на телефонный звонок, если находится на сделке. Соответственно, он не будет знать, о чём вы хотели спросить. В чате он сразу увидит вопрос и оперативно ответит вам.
В итоге вы экономите до нескольких часов своего времени, а процесс согласования документов с банком ускоряется.
Автор текста: Сергей Смирнов
Специалист по недвижимости, старший партнер Realtutor