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Недвижимость
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Меняем старое жилье на новое: как продать квартиру без рисков

Дата публикации: 05 нояб 2019
Меняем старое жилье на новое: как продать квартиру без рисков
Содержание

Вместе с партнером ДомКлик — группой компаний «КВС» — рассказываем, какие риски есть при продаже вторичной недвижимости и как безопасно обменять старую квартиру на жилье в новостройке при минимальных затратах.

Партнерский материал

В этом году «КВС» открыла собственное направление вторичной недвижимости. 80% клиентов новой компании — те, кто приобретает квартиру в новостройке после продажи своего жилья. И если с покупкой по ДДУ вопросов не возникает, продажа старой квартиры без привлечения профессионального агента отнимает много сил и времени, а в ряде случаев вообще может обернуться значительными финансовыми потерями.

Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС»

В чем сложность продажи «вторички»

Большинство сделок на вторичном рынке недвижимости сложные. Это целая цепочка  продаж и последующих покупок. Это сделки с квартирами, в которых среди собственников могут быть несовершеннолетние дети, сделки с жильем, которое приобретено при помощи субсидий или ипотеки и до сих пор находится в залоге у банка.

Важна и правильная оценка недвижимости: нужно не продешевить и при этом не завысить цену, чтобы продажа не растянулась на несколько лет. Кроме того, при самостоятельной продаже квартиры всегда встают вопросы юридической безопасности и безопасности оплаты. Не так сложно найти покупателя, как после грамотно провести сделку.

Основные риски

При юридических ошибках в оформлении документов сделка может быть признана недействительной. Тот же результат ждет продавца при подаче неполного пакета документов. При этом вы не сможете вернуть средства, потраченные в процессе оформления.

Финансовые риски. Если неправильно выбрать способ оплаты и некорректно прописать этот пункт в договоре, покупатель может попросту не оплатить приобретение после передачи прав собственности.

Налоговые издержки. В ряде случаев их можно исключить при грамотном подходе к сделке. К примеру, если продаваемая квартира в собственности дольше минимального срока владения (в зависимости от ситуации — 3 или 5 лет), налог на прибыль не взимается. Порой выгоднее отложить покупку на пару месяцев, чтобы сэкономить на оплате НДФЛ.

Возможность претензий к качеству проданной квартиры. По законодательству, покупатель имеет право предъявить претензию в течение двух лет с момента перехода прав, даже если ранее он принял жильё, не соответствующее условиям договора. В этом случае от продавца могут потребовать денежную компенсацию или вообще расторжения сделки.

Как избежать рисков

Самый простой способ обеспечить безопасность сделки и сэкономить время — обратиться к агентам по недвижимости. Как правило, специалисты готовы предложить весь комплекс услуг — найти квартиру, подготовить документы, оформить собственность, и берут за свою работу от 3 до 6% от стоимости договора. Есть и более удобный вариант — фиксированной оплаты. К примеру, услуги по продаже квартиры в агентстве недвижимости ГК «КВС» составляют всего 50 000 рублей, независимо от сложности и суммы сделки.

Если после продажи своей недвижимости покупатель намерен приобрести квартиру в одном из жилых комплексов ГК «КВС», то все услуги агента будут для него вообще бесплатными. Это профессиональная оценка квартиры, ее предпродажная подготовка, размещение рекламы, поиск покупателя и показы в удобное время, юридическое сопровождение сделки и контроль за выполнением взаиморасчетов. 

Внимание, мнение автора может не совпадать с позицией редакции ДомКлик. 

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