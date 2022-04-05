Лучшие виды на море и горы в окружении фруктовых садов — самые красивые дома Сочи на Домклик
Выбрали самые популярные среди пользователей Домклик дома в Сочи. Коттеджи, виллы и особняки можно купить прямо сейчас, а полюбоваться ими и узнать больше в нашей подробке.
Шале из бруса сибирского кедра в Красной Поляне
Идеальный дом в предгорье представляется именно так — деревянный, теплый зимой, прохладный летом. Сюда приятно вернуться после катания на лыжах, отправиться на майские праздники, здесь здорово собраться с друзьями и близкими летом, а осенью — завершить сезон заготовкой джемов по фамильному рецепту и прогулками по желтеющему лесу. Романтика, подумаете вы, но в этой загородной резиденции всё гораздо интереснее.
Трехэтажный особняк площадью 600 квадратных метров с участком в 1,2 га. На нём вертолетная площадка, теннисные корты, банный комплекс и 215-метровый гостевой дом с бильярдным залом. Интерьер шале гармонирует с внешним обликом. Обилие дерева — мебель, стены, лестницы, всё в едином стиле. На первом этаже расположен просторный каминный зал.
Дом кажется уединенным, при этом его несомненный плюс — удобная транспортная доступность. 25 минут до аэропорта, 10 минут до горнолыжных склонов, 45 минут до Сочи. Хочется на море? Доехать до пляжа можно за 30 минут. Дом стоит без малого полмиллиарда рублей.
Футуристичная вилла рядом с Олимпийским парком
Архитектурная подсветка, необычная геометрия, панорамный вид и завидная локация. Парк Олимпийской деревни с одной стороны и Сочинский национальный парк с другой — а это почти 200 га уникальной экологической зоны страны.
Трехэтажная вилла, её интерьер и соседство с лихвой компенсируют небольшие размеры участка — площадь придомовой территории всего 10 соток, зато каких. Во-первых, с бассейном и пальмами, во-вторых, расположение на возвышенности — отсюда видно и поющие фонтаны, и трассу «Формулы-1», и все окрестные фейерверки.
Любоваться видом можно, расположившись на террасе с открытой кухней и зоной для барбекю. Отдельное место для отдыха — СПА-комплекс со стеклянной крышей. В нём уже есть сауна и хамам, а в будущем можно организовать тренажерный зал.
Что интересного внутри дома? Стильный интерьер, обилие зеркал и мрамора, скульптуры и живые растения в окружении панорамных окон. А еще полноценный винный погреб, в который ведёт круглая лестница, и водопад в гостиной на втором этаже.
Суперсовременная архитектура виллы находит продолжение в техническом оснащении дома — умный дом с голосовым управлением, входные замки с поддержкой Face ID и отпечатка пальца. Вода в бассейне подогревается, газоны поливаются специальной системой, ворота открываются автоматически, а в собственном открытом кинотеатре показывают любимые фильмы. Дом будущего в настоящем продается за 450 млн рублей.
Уютный дом с садом в коттеджном поселке у моря
Вилла площадью 1086 квадратных метров в охраняемом коттеджном поселке. До моря 150 метров, но наслаждаться жизнью можно и в собственном саду с бассейном. Небольшой, 10 соток, участок утопает в зелени, пальмы сочетаются с туями, есть открытая кухня, детская площадка, а вечером включается подсветка — прилагать усилия для организации идеального летнего вечера не придется, а укрыться от полуденного солнца можно в гамаке под деревом.
От дома веет уютом — пастельные тона камня, деревянные акценты, кашпо с цветами на балконах. Внутри светлый интерьер, массивная мебель, ковры и текстиль — вилла располагает к отдыху и умиротворению.
За большим обеденным столом легко представить завтрак дружной семьи, в мансарде слышится заливистый смех детей, на кухне готовится яблочный пирог, а к вечеру в саду соберутся гости. Хорошо и красиво, здесь ощущается жизнь. В распоряжении жителей поселка теннисные корты, тренажерный зал, лечебно-оздоровительный комплекс, а также консьерж-сервис. Цена этого дома: 320 млн рублей.
Огромный особняк в Адлере
Фонтан с карпами, фруктовые деревья, каминный зал, винный погреб, банный комплекс и пацха — в этом доме легко найти занятие по душе и отдохнуть от суеты. Пацха — это кстати традиционная кавказская постройка-кухня во дворе дома.
Облицованный натуральным камнем пятиэтажный особняк площадью тысяча метров. За неприступным забором участок в 50 соток, утопающий в зелени. В доме можно сделать ремонт на свой вкус, а вот на территории уже все продумано для комфортного времяпрепровождения. Цена: 790 млн рублей.
Белоснежный дом и синее море — ничего лишнего
«Продаётся шикарная вилла с прямым видом на море», — в объявлении о продаже этого дома сказано одним предложением без дополнений. Дом красивый, вид — еще лучше. Не хочется ничего добавлять, лучше посмотреть.
Белоснежный дом площадью 600 метров с участком — 21 сотка и бассейном. Идеальный морской пейзаж. Цена: 450 млн рублей.
Заглянем внутрь? Интерьер в пастельных тонах, много света и воздуха, яркие акценты. Еще большую привлекательность вилле придают балконы по всему периметру и просторная терраса с несколькими зонами для отдыха.
Про такие виллы говорят: «как в фильмах». Уединенный дом на природе или квартира в столичной высотке, таунхаус или апартаменты — выбрать и купить недвижимость на свой вкус вы можете из более чем 2 млн объявлений на Домклик.