Личный опыт: как я сдавала квартиру в Москве
Для многих россиян сдача жилья в аренду давно уже стала существенной статьей дохода. Пандемия, работа на удаленке и уход из России целого ряда западных компаний заметно изменили рынок аренды жилья в столице. Так, если в 2019 году спрос заметно превышал предложение, то теперь происходит процесс обратный.
По данным экспертов объем предложений на рынке аренды жилья увеличился весной этого года на 40 с лишним процентов. Впрочем, элитного жилья эти процессы коснулись в меньшей степени. Как сдать квартиру за 300 тысяч рублей в месяц и с какими проблемами может столкнуться владелец жилья премиум-класса, рассказывает хозяйка квартиры на 37 этаже элитного ЖК «Дом на Мосфильмовской».
«Сдадим на долгий срок шикарную квартиру с двумя изолированными спальнями в элитном современном ЖК «Дом на Мосфильмовской». Квартира полностью готова к проживанию, премиальная отделка и мебель, две изолированные комнаты, одна из которых свободного назначения. Высокий этаж, самый удачный вид для этого ЖК». Так звучит объявление об аренде квартиры, которое ее владелица, Анжелика Наильевна разместила на Домклик в марте, и которое актуально до сих пор.
Анжелике около пятидесяти. Она уроженка Уфы. Здесь у нее с мужем собственный бизнес — салоны по дизайну интерьеров. Сама она живет она на два города – Уфу и Санкт-Петербург. «Дизайном квартир мы занимаемся двадцать пять лет, — рассказывает Анжелика. — Причем, продаем не только дорогую мебель, но также и декор — текстиль для дома, освещение. Нам нравится создавать интерьеры».
Квартиру в столице Анжелика купила в 2007 году для старшей дочери. «Дочка окончила колледж в Англии и училась в университете, — поясняет хозяйка. — Мы думали, если она там не устроится, будет жить в Москве».
Дом выбрали необычный — небоскреб в районе Мосфильма, построенный по проекту архитектора Сергея Скуратова. Высокое, в пятьдесят три этажа здание из стекла и бетона, ассиметричное и как будто чуть закрученное по спирали, в 2010 году оно даже вошло в пятерку лучших высотных зданий Европы в рамках премии CTBUH Awards.
«Когда мы выбирали квартиру, здание еще не было достроено, хотя каркас первых этажей уже стоял, — вспоминает Анжелика. — Нам очень хотелось, чтобы из окон был красивый вид на Москву. Мы поднимались на те этажи, куда было можно, и рассматривали город. В итоге выбрали панораму парка Победы и Москвы-Сити и взяли тридцать седьмой этаж».
Квартира, которую приобрела Анжелика, — трехкомнатная, ее площадь — 130 квадратных метров. «Мы покупали квартиру со свободной планировкой, — рассказывает Анжелика. — Стен не было. Поэтому, делая ремонт, мы поменяли местами спальню и кухню, а кроме того объединили кухню и гостиную, чтобы квартира стала еще просторней».
Поскольку Анжелика приобретала квартиру для дочки, то выбирала самую лучшую мебель и отделку.
Однако, вышло так, что дочка Анжелики осталась жить в Англии. В квартире на Мосфильмовской она даже ни разу не была. Года два жилье пустовало. Анжелика приезжала в квартиру раз в два-три месяца, чтобы поддерживать ее техническое состояние — прогнать воду в системе отопления, протереть пыль и полы. «Но в конце концов я устала летать туда-сюда только ради этого. И мы решили ее сдать».
«Квартиру мы сдаем лет пять и за это время у нас было всего три жильца, так что мы не самые опытные рантье», — смеется Анжелика. Первыми квартирантами стали супруги с ребенком. У них был дом загородом, где они постоянно проживали, но, когда сын пошел в первый класс, родители выбрали школу на Мосфильмовской и переехали ближе к ней. Неделю проводили в городе, выходные — в загородном доме. Однако в таком режиме они прожили лишь до зимы. Жене оказалось сложно вести сразу два дома, так что от московского жилья они отказались.
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Со вторым жильцом все оказалось намного удачней. Мужчина, разведенный, с тремя детьми — он часто ездил в командировки, а детей забирал к себе на выходные. «Младшему ребенку было всего года два,— рассказывает Анжелика. — И он поставил ему в одной из спален детскую кроватку. А два других малыша располагались во второй комнате. Две полноценные спальни это позволяли». Мужчина прожил в квартире около трех лет и прямо из нее, получив greencard, улетел в Америку.
Третьими жильцами стала молодая супружеская пара. Им было лет тридцать пять и жили они очень тихо и аккуратно. Съехали только в марте, когда закончили ремонт собственной квартиры.
Кстати, после второго жильца — мужчины с детьми — Анжелика сделала в квартире ремонт: обновила отделку стен, отреставрировала сантехнику и мебель. «Я очень дотошная. Меня напрягает, если на мебели есть потертости, капельки. Мне нравится, когда все идеально. Наверное, это профессиональное», — улыбается она.
В то же время, пока жильцы снимают квартиру, она их не беспокоит. «Мы рассчитываем на порядочность людей. И надеемся, что люди, которые платят такие деньги, культурные и понимают, что к чужому имуществу надо относиться бережно и с уважением».
Динамика стоимости аренды квартиры за пять лет была такова: первые жильцы снимали жилье за 200 000 рублей в месяц; последние — уже за 270 000 рублей. Причем осенью прошлого года, когда цены на аренду выросли, квартиранты сами предложили немного поднять плату, округлив сумму до 300 000 в месяц. Но этой весной цены упали, и Анжелика снизила арендную плату до 280 000 рублей.
Весна этого года — трудный период для рантье. В марте, когда Анжелика начала искать новых жильцов, желающих было много. Сейчас, по данным экспертов, объем предложений на рынке найма квартир в Москве в пять раз выше уровня спроса. Но Анжелику это не пугает. «Для многих людей сдача квартиры — это просто бизнес, — говорит она. — Мы же делали квартиру для себя, и вкладывали в нее не только деньги, но и душу. А когда дом сделан с душой — он обязательно найдет своего человека».