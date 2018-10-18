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Недвижимость
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Квартиры со вторым светом в ЖК «Императорские Мытищи»

Дата публикации: 18 окт 2018
Квартиры со вторым светом в ЖК «Императорские Мытищи»

Теперь в ипотеку Сбербанка можно купить квартиру в 12 корпусе малоэтажного ЖК «Императорские Мытищи» от ГК «Гранель». 

О комплексе

ЖК «Императорские Мытищи» — современный малоэтажный жилой комплекс, который возводится в 7 км от МКАД в городе Мытищи. В нескольких минутах от комплекса расположено благоустроенное Пироговское водохранилище и Пироговский лесопарк — любимое место отдыха жителей с чистыми пляжами и зоной семейного отдыха.

Особенность ЖК «Императорские Мытищи» — квартиры со вторым светом. Это двухуровневые квартиры с выходом на террасы площадью от 8 до 29 кв. м, расположенные на последних этажах.

Комплекс участвует в программе «Скидки от застройщиков на ДомКлик». До 30 ноября 2018 года застройщик предоставляет эксклюзивную скидку 1% на покупку квартир в ЖК «Императорские Мытищи» для клиентов Сбербанка. 

Важно!

Проверено Сбербанком

12 октября 2018 года Сбербанк аккредитовал корпус №12 жилого комплекса «Императорские Мытищи». Застройщик — ГК «Гранель». Проект расположен в городе Мытищи. 

Отдел аккредитации Сбербанка подтвердил соответствие корпуса всем критериям: нормативам финансовой устойчивости объекта и застройщика, отсутствию негативной информации о застройщике и соответствию объекта требованиям 214-ФЗ.

Список всех аккредитованных новостроек

В 3 квартале 2018 года стоимость квадратного метра в комплексе «Императорские Мытищи» оценивается в 85 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим кварталом цена выросла на 5%. Завершение строительства запланировано на 2 квартал 2021 года. По оценке директора по продажам ГК «Гранель» Рустама Арсланова стоимость квадратного метра к моменту сдачи проекта составит 93 тысячи рублей.

Узнайте подробности о комплексе «Императорские Мытищи»и его расположении, а также рассчитайте ипотеку от Сбербанка со специальной ставкой от 7,1% и первоначальным взносом от 15%

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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