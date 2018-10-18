Квартиры со вторым светом в ЖК «Императорские Мытищи»
Теперь в ипотеку Сбербанка можно купить квартиру в 12 корпусе малоэтажного ЖК «Императорские Мытищи» от ГК «Гранель».
О комплексе
ЖК «Императорские Мытищи» — современный малоэтажный жилой комплекс, который возводится в 7 км от МКАД в городе Мытищи. В нескольких минутах от комплекса расположено благоустроенное Пироговское водохранилище и Пироговский лесопарк — любимое место отдыха жителей с чистыми пляжами и зоной семейного отдыха.
Особенность ЖК «Императорские Мытищи» — квартиры со вторым светом. Это двухуровневые квартиры с выходом на террасы площадью от 8 до 29 кв. м, расположенные на последних этажах.
Комплекс участвует в программе «Скидки от застройщиков на ДомКлик». До 30 ноября 2018 года застройщик предоставляет эксклюзивную скидку 1% на покупку квартир в ЖК «Императорские Мытищи» для клиентов Сбербанка.
Проверено Сбербанком
12 октября 2018 года Сбербанк аккредитовал корпус №12 жилого комплекса «Императорские Мытищи». Застройщик — ГК «Гранель». Проект расположен в городе Мытищи.
Отдел аккредитации Сбербанка подтвердил соответствие корпуса всем критериям: нормативам финансовой устойчивости объекта и застройщика, отсутствию негативной информации о застройщике и соответствию объекта требованиям 214-ФЗ.
В 3 квартале 2018 года стоимость квадратного метра в комплексе «Императорские Мытищи» оценивается в 85 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим кварталом цена выросла на 5%. Завершение строительства запланировано на 2 квартал 2021 года. По оценке директора по продажам ГК «Гранель» Рустама Арсланова стоимость квадратного метра к моменту сдачи проекта составит 93 тысячи рублей.